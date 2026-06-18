Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Ради помощи Зеленскому Макрон блеснул своим главным талантом
Владимир Зеленский не добился от президента США личной встречи, но они сообразили на троих с президентом Франции. Итогом стало предварительное согласие Дональда Трампа на одну из просьб Украины. Эммануэль Макрон может быть доволен, ведь схему по перетягиванию США на сторону Киева организовал именно он.
Следующей весной, когда Эммануэль Макрон уйдет в отставку, его проводят как самого ненавидимого президента Франции за всю историю: нынешние рейтинги поддержки других вариантов не оставляют. Но, справедливости ради, как сваха он хорош, в смысле - результативен.
Вероятно, главная историческая роль Макрона - это наводить мосты между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в условиях, когда они друг друга терпеть не могут, однако криворожцу нужны личные встречи с президентом США и помощь Вашингтона для собственного выживания. Француз был успешен в этом как на первом президентском сроке (своем и Трампа), так и на втором. На переоткрытии Собора Парижской Богоматери даже оттер американского руководителя в угол и сидел там с ним и с Зеленским на сиротских стульчиках, пока украинский актер давил на американскую жалость.
В то время Трамп выделял Макрона из ряда европейских лидеров в лучшую сторону, так что играть свою историческую роль французу было просто. Теперь его из Вашингтона регулярно унижают и угрожают взвинтить тарифы на шампанское, поэтому сводне приходится стараться. Но он расстарался.
Грубо говоря, на саммите G7, хозяйкой которого стала Франция, у Макрона были две задачи. Первая - организовать рандеву Трампа и Зеленского, для чего пригласить криворожца на берег Женевского озеро было мало: аппарат американского краша упорно отказывался включать такую встречу в график визита.
Вторая задача - получить подпись американского лидера под общим заявлением «большой семерки», которое местами противоречит своеобычным для Трампа тезисам по Украине. А именно: указывает на необходимость дальнейшей поддержки Киева «в связи с успехами на фронте».
Это ложь. На многих ключевых направлениях у ВСУ сейчас проблемы. Например, в Константиновке и Красной Лимане, кроме того, российская армия выходит к Краматорску - части главной агломерации Донбасса, все еще подконтрольной Киеву. Но, в то же время, Киеву удалось организовать проблемы в тылу России за счет применения роев БПЛА и тактики дальнобойных ударов (зачастую откровенно террористических в плане выбора целей).
Именно этот видимый результат в европейской части НАТО хотели бы развить, и акцент делается как раз на дальнобойных ударах,
просто европейцам неловко объяснять всплеск энтузиазма в деле снабжения ВСУ успехами террористического характера. Поэтому обоснованием дальнейшей поддержки указаны успехи на фронте.
Как бы там ни было, Трамп с европейской логикой согласился и подписал итоговое заявление. В этом Макрону, как могли, способствовали все присутствующие, а несуеверный канцлер Германии Фридрих Мерц в условиях напряженного ожидания развязки заявил, что его мнению, все идет в нужном направлении. Иными словами, США помогут Европе поддерживать Украину.
Взамен Трамп потребовал помощи в сделке с Ираном, в частности - в разминировании Ормузского пролива (множество минных тральщиков в Пентагоне умудрились списать незадолго до военной операции). Осознав, что Вашингтон способен потребовать невозможного, хозяин саммита Макрон внес оперативную поправку - эта помощь должна быть согласована с Ираном и Оманом как географическими хозяйками Ормуза. На том и порешили.
Проще говоря, поддержка Украины со стороны США поставлена в зависимость от успехов урегулирования в Иране, где мир по-прежнему на соплях висит: оглашенные условия «сделки» кажутся слишком невыгодными для Вашингтона, чтоб там не хотели «довоевать».
В то же время Трампу плевать, какие формулировки содержатся в коммюнике G7: он не раз давал понять, что не считает, будто подобные организации его в чем-то обязывают. Более того, на саммите он еще раз заявил, что исключение России было «большой ошибкой».
Если бы Москва продолжала быть частью этого клуба, а «семерка» оставалась «восьмеркой», о совместном заявлении в поддержку Украины, разумеется, и речи идти не могло. А Трамп бы, судя по его тону, и не настаивал бы на нем: заразить его симпатиями к Зеленскому и к Киеву у европейцев опять не получилось. В воздухе висела только размытая договоренность типа «мы как-то поможем, если вы как-то поможете», - и такой успех для европейских «ястребов» был бы не лучше провала. Однако главный талант Макрона его, к сожалению, не подвел.
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Ради того, чтоб Трамп не улетел домой прямо с полей саммита, как уже не раз делал, а задержался и выделил время для Зеленского, французы закатили прием в честь 250-летия США с подарками и здравицами (хотя дата вообще-то в июле, 4-го). Ради такого американский краш задержался, но на визави с криворожцем, вопреки высказанным накануне надеждам, все же не согласился: встречу опять организовали на троих, вместе со свахой.
Суть просьб Киева и поддерживающих его европейцев в общих чертах была известна заранее. Они изменили тактику, перестав требовать от Трампа Луны с неба и победы над Россией. Но и не стали просить просто чего-нибудь - помоги, мол, чем можешь, ведь Трамп пообещает и ничего не сделает (потому что ничего по сути не обещал).
Как следствие, сконцентрировались на главном: помимо «пакета помощи на зиму», для Зеленского это ракеты и противорекеты. Первое - чтобы бить по России, второе - чтобы отбивать ее удары.
Нынешнее положение дел таково, что США ракеты дают, но за деньги и в порядке общей очереди. Причем в этой очереди приходится стоять с Пентагоном, который израсходовал запасы многих важных позиций на авантюру в Иране. Для Украины этого - критично мало, но стать приоритетом Трампа у ее руководства не получается.
Поэтому США просят лицензию для производства ракет и противоракет на Украине и - что гораздо важнее - в трех странах Европы, Великобритании, Германии и Франции, чьи лидеры договорились об этой схеме неделю назад. Если верить агентству Bloomberg, на такое Трамп согласился.
Агентству Bloomberg можно не верить, но в целом подобный подход, противореча курсу на отказ от конфронтации с Россией, не противоречит взглядам Трампа на политику. Это как с поставками американского оружия: задаром - перебьетесь, за деньги - да.
Если сойдутся в цене, ракеты для Украины будут производить в Европе по американской лицензии. Ничего личного, только бизнес.
Дьявол в который уже раз кроется в деталях. Например, о производстве каких ракет идет речь? Некоторые разработки США легко позволяют повторять другим странам за авторские отчисления, другие по целой совокупности причин - только избранным. Например, ракеты для «Пэтриотов», которые особенно часто поминает Зеленский, за пределами Америки доверили клепать только японцам.
Второй вопрос - время, необходимое для налаживания такого производства. С ответом России чуть яснее - он наверняка будет военным, поскольку сугубо дипломатический подход к создавшийся ситуации вряд ли окажется достаточно действенным.
Но признать, что Макрон - действительно талантливая сваха, никогда не поздно.