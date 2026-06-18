Tекст: Дмитрий Бавырин

Следующей весной, когда Эммануэль Макрон уйдет в отставку, его проводят как самого ненавидимого президента Франции за всю историю: нынешние рейтинги поддержки других вариантов не оставляют. Но, справедливости ради, как сваха он хорош, в смысле - результативен.

Вероятно, главная историческая роль Макрона - это наводить мосты между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в условиях, когда они друг друга терпеть не могут, однако криворожцу нужны личные встречи с президентом США и помощь Вашингтона для собственного выживания. Француз был успешен в этом как на первом президентском сроке (своем и Трампа), так и на втором. На переоткрытии Собора Парижской Богоматери даже оттер американского руководителя в угол и сидел там с ним и с Зеленским на сиротских стульчиках, пока украинский актер давил на американскую жалость.

В то время Трамп выделял Макрона из ряда европейских лидеров в лучшую сторону, так что играть свою историческую роль французу было просто. Теперь его из Вашингтона регулярно унижают и угрожают взвинтить тарифы на шампанское, поэтому сводне приходится стараться. Но он расстарался.

Грубо говоря, на саммите G7, хозяйкой которого стала Франция, у Макрона были две задачи. Первая - организовать рандеву Трампа и Зеленского, для чего пригласить криворожца на берег Женевского озеро было мало: аппарат американского краша упорно отказывался включать такую встречу в график визита.

Вторая задача - получить подпись американского лидера под общим заявлением «большой семерки», которое местами противоречит своеобычным для Трампа тезисам по Украине. А именно: указывает на необходимость дальнейшей поддержки Киева «в связи с успехами на фронте».

Это ложь. На многих ключевых направлениях у ВСУ сейчас проблемы. Например, в Константиновке и Красной Лимане, кроме того, российская армия выходит к Краматорску - части главной агломерации Донбасса, все еще подконтрольной Киеву. Но, в то же время, Киеву удалось организовать проблемы в тылу России за счет применения роев БПЛА и тактики дальнобойных ударов (зачастую откровенно террористических в плане выбора целей).

Именно этот видимый результат в европейской части НАТО хотели бы развить, и акцент делается как раз на дальнобойных ударах,

просто европейцам неловко объяснять всплеск энтузиазма в деле снабжения ВСУ успехами террористического характера. Поэтому обоснованием дальнейшей поддержки указаны успехи на фронте.

Как бы там ни было, Трамп с европейской логикой согласился и подписал итоговое заявление. В этом Макрону, как могли, способствовали все присутствующие, а несуеверный канцлер Германии Фридрих Мерц в условиях напряженного ожидания развязки заявил, что его мнению, все идет в нужном направлении. Иными словами, США помогут Европе поддерживать Украину.

Взамен Трамп потребовал помощи в сделке с Ираном, в частности - в разминировании Ормузского пролива (множество минных тральщиков в Пентагоне умудрились списать незадолго до военной операции). Осознав, что Вашингтон способен потребовать невозможного, хозяин саммита Макрон внес оперативную поправку - эта помощь должна быть согласована с Ираном и Оманом как географическими хозяйками Ормуза. На том и порешили.

Проще говоря, поддержка Украины со стороны США поставлена в зависимость от успехов урегулирования в Иране, где мир по-прежнему на соплях висит: оглашенные условия «сделки» кажутся слишком невыгодными для Вашингтона, чтоб там не хотели «довоевать».

В то же время Трампу плевать, какие формулировки содержатся в коммюнике G7: он не раз давал понять, что не считает, будто подобные организации его в чем-то обязывают. Более того, на саммите он еще раз заявил, что исключение России было «большой ошибкой».

Если бы Москва продолжала быть частью этого клуба, а «семерка» оставалась «восьмеркой», о совместном заявлении в поддержку Украины, разумеется, и речи идти не могло. А Трамп бы, судя по его тону, и не настаивал бы на нем: заразить его симпатиями к Зеленскому и к Киеву у европейцев опять не получилось. В воздухе висела только размытая договоренность типа «мы как-то поможем, если вы как-то поможете», - и такой успех для европейских «ястребов» был бы не лучше провала. Однако главный талант Макрона его, к сожалению, не подвел.

Ради того, чтоб Трамп не улетел домой прямо с полей саммита, как уже не раз делал, а задержался и выделил время для Зеленского, французы закатили прием в честь 250-летия США с подарками и здравицами (хотя дата вообще-то в июле, 4-го). Ради такого американский краш задержался, но на визави с криворожцем, вопреки высказанным накануне надеждам, все же не согласился: встречу опять организовали на троих, вместе со свахой.

Суть просьб Киева и поддерживающих его европейцев в общих чертах была известна заранее. Они изменили тактику, перестав требовать от Трампа Луны с неба и победы над Россией. Но и не стали просить просто чего-нибудь - помоги, мол, чем можешь, ведь Трамп пообещает и ничего не сделает (потому что ничего по сути не обещал).

Как следствие, сконцентрировались на главном: помимо «пакета помощи на зиму», для Зеленского это ракеты и противорекеты. Первое - чтобы бить по России, второе - чтобы отбивать ее удары.

Нынешнее положение дел таково, что США ракеты дают, но за деньги и в порядке общей очереди. Причем в этой очереди приходится стоять с Пентагоном, который израсходовал запасы многих важных позиций на авантюру в Иране. Для Украины этого - критично мало, но стать приоритетом Трампа у ее руководства не получается.

Поэтому США просят лицензию для производства ракет и противоракет на Украине и - что гораздо важнее - в трех странах Европы, Великобритании, Германии и Франции, чьи лидеры договорились об этой схеме неделю назад. Если верить агентству Bloomberg, на такое Трамп согласился.

Агентству Bloomberg можно не верить, но в целом подобный подход, противореча курсу на отказ от конфронтации с Россией, не противоречит взглядам Трампа на политику. Это как с поставками американского оружия: задаром - перебьетесь, за деньги - да.

Если сойдутся в цене, ракеты для Украины будут производить в Европе по американской лицензии. Ничего личного, только бизнес.

Дьявол в который уже раз кроется в деталях. Например, о производстве каких ракет идет речь? Некоторые разработки США легко позволяют повторять другим странам за авторские отчисления, другие по целой совокупности причин - только избранным. Например, ракеты для «Пэтриотов», которые особенно часто поминает Зеленский, за пределами Америки доверили клепать только японцам.

Второй вопрос - время, необходимое для налаживания такого производства. С ответом России чуть яснее - он наверняка будет военным, поскольку сугубо дипломатический подход к создавшийся ситуации вряд ли окажется достаточно действенным.

Но признать, что Макрон - действительно талантливая сваха, никогда не поздно.