Мобилизованного украинца нашли мертвым и похоронили как неизвестного

Tекст: Ольга Иванова

«Мужчину, которого мобилизовали через ТЦК в Вишневом, позже нашли мертвым и похоронили как неизвестного. Его двоюродный брат утверждает, что погибший страдал диабетом и имел проблемы с ногами», – передает РИА «Новости».

По словам родственника, изначально семье заявили о непригодности мужчины к военной службе и скором возвращении домой. Позже выяснилось, что он был направлен в Нежинский ТЦК и прикомандирован к воинской части. Связь с ним прервалась 30 июня, а 2 июля родным сообщили о его самовольном уходе из части.

Тело погибшего обнаружили 18 июля в одном нижнем белье, без видимых телесных повреждений. Спустя несколько дней его похоронили как неизвестного. Мобильный телефон мужчины нашли 5 июля и передали супруге 9 июля, не изъяв в качестве вещественного доказательства. В настоящее время проводится ДНК-тест, семья обратилась в Государственное бюро расследований.

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