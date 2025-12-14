Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в школах Одессы введены штрафы для родителей в случаях, если их дети отказываются говорить на украинском языке на переменах, передает РИА «Новости».Жительница города, заявив: «Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке».

По словам одесситки, штрафы действительно существуют, но их применение зависит от администрации конкретной школы. В случаях, когда руководство не придает значения использованию русского языка детьми, меры не принимаются. «Если руководство не замечает, что дети говорят на русском, то это да. А если замечают... то там есть такой приказ», – уточнила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белой Церкви под Киевом запретили использование «русскоязычного культурного продукта». Медведчук обвинил Раду в неонацизме и русофобии после отмены защиты русского языка. Власти Украины пожаловались, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.