Песков заявил о недопустимости саботажа договоренностей со стороны Киева
Россию не устроит сценарий, при котором Киев подпишет мирные соглашения, а затем начнет их саботировать, как это было с минскими договоренностями, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Нас это не устроит», – прямо подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, примет ли Москва ситуацию, если Киев под внешним давлением подпишет любые договоренности, но впоследствии будет их игнорировать.
Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.
Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.
Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.