Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией

Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы для ЕС со стороны России для более активной работы над милитаризацией страны. Показывая гражданам понятного врага, он сможет без значительного волнения в обществе перестроить экономику страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились.
«Принятие Штатами новой стратегии национальной безопасности совершенно точно послужило главным рычагом для столь жесткой речи Фридриха Мерца. Этот документ буквально превратился в холодный душ для Брюсселя», – иронизирует Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Однако у некоторых европейцев до сих пор теплится надежда на то, что Трамп – все-таки эксцесс для американской дипломатии. В этом контексте им кажется, что все вернется на круги своя, как только к нему на смену придет новый прогрессивный политик. Но подобные суждения – тотальная ошибка, о чем и говорит Мерц», – уточняет собеседник.
«Европа столкнулась с качественно изменившейся политикой Штатов. И теперь Брюсселю предстоит научиться жить с США, которые ставят собственные интересы на первое место. Если Европа и Германия в частности научатся делать также, то данный процесс пройдет более плавно и, возможно, отношения с Вашингтоном гармонизируются», – считает эксперт.
«Некоторые члены ЕС уже поняли, в какую сторону дует ветер. Та же Венгрия, например, давно руководствуется собственными интересами, оставляя трансатлантическую солидарность в графе дипломатических приоритетов на втором месте. Это делает Будапешт более надежным и понятным игроком», – говорит он.
«Что касается использования Мерцем темы России в качестве наиболее вероятной угрозы для Европы, то здесь также нет ничего удивительного. Москва сотню раз говорила о том, что она не собирается нападать на ЕС. Да и с точки зрения здравого смысла подобный шаг совершенно не нужен РФ. Тем не менее, для граждан союза наша страна до сих пор является самым понятным претендентом на звание противника», – продолжает собеседник.
«Заигрывание с этой темой необходимо Мерцу, на мой взгляд, в первую очередь для экономического подъема. Милитаризация позволяет без каких-либо споров в обществе пустить деньги на восстановление промышленности, а также направить капитал на модернизацию логистической инфраструктуры», – заключил Козюлин.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.
На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.
Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.
Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».
По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.
Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.
Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.
На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.