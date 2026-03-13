Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Песков счел смягчение санкций США по нефти попыткой стабилизировать энергорынки
В Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал решение США о смягчении санкций в отношении российской нефти, передает РИА «Новости».
Он, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает такие шаги и ожидает ли дальнейшего ослабления ограничений на поставки российских энергоносителей, отметил, что «в данном случае мы видим действие Соединенных Штатов, попытка стабилизировать энергетические рынки».
Ранее Кремль предупредил о возможном усилении кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное явление.
Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.
Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.
Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.