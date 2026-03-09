Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Reuters сообщило о планах Трампа снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп намерен до понедельника рассмотреть меры по снижению цен на нефть, которые выросли из-за эскалации вокруг Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Как отмечается, стоимость барреля нефти превысила 100 долларов после начала военных действий между США, Израилем и Ираном.
Трамп, по данным источников, изучает несколько возможных шагов. Среди обсуждаемых мер – совместный выброс нефти из стратегических резервов с партнерами по G7, чтобы стабилизировать рынок. Также рассматриваются ограничения экспорта нефти, вмешательство на рынке фьючерсов, отмена части федеральных налогов и временное снятие требований закона Джонса, регулирующего внутренние перевозки топлива только судами под американским флагом.
Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном привел к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и военным объектам США в регионе.
Из-за боевых действий заметно сократилось судоходство через Ормузский пролив – ключевую артерию для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива. Через этот маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также значительные объемы сжиженного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил обеспечить эскорт танкерам в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.