    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    29 декабря 2025, 14:27 • Новости дня

    Стало известно о планах Нетаньяху получить разрешение США на удары по Ирану

    WP: Нетаньяху попытается убедить США поддержать удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен во время вечерней встречи с президентом США Дональдом Трампом добиться от Вашингтона разрешения на удары по иранским ракетным объектам, сообщает The Washington Post (WP).

    Источники WP заявляют, что Иран по-прежнему представляет важнейшую угрозу для интересов Израиля в регионе, передает ТАСС.

    По сведениям издания, израильский премьер попытается получить согласие США либо на удары израильских вооруженных сил по целям в Иране, либо на непосредственное участие американской армии. Кроме того, планируется поднять вопрос ужесточения позиции Белого дома в отношении сектора Газа и получить от Трампа гарантии, что ХАМАС будет полностью разоружен до вывода израильских войск, что предусмотрено вторым этапом мирного плана главы США.

    Вместе с тем журналисты издания отмечают, что шансы на достижение этих целей невелики. По информации WP, Трамп не склонен к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сосредоточен на продолжении собственной миротворческой программы.

    В начале декабря Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом.

    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    29 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде разрушили «мирный план» Киева, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».

    Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.

    Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.

    Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.

    Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    29 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, поскольку в ближайшие месяцы Украине грозят потери новых территорий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

    В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

    «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

    Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

    По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а  урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

    Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский после беседы американской и украинской делегаций также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который сильно обеспокоил украинскую делегацию.

    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    29 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского

    Чеснаков: Ключевой темой встречи Трампа и Зеленского стали гарантии безопасности для Украины

    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече во Флориде обсуждение американских гарантий безопасности для Украины стало главным вопросом переговоров, хотя конкретного прогресса по территориальной теме не последовало, считает политолог Алексей Чеснаков.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде завершилась без значимых конкретных решений, однако стороны заявили о «успешных и содержательных» переговорах, пишет политолог в своем Telegram-канале.

    Лидеры вновь заверили, что проект мирного соглашения почти готов – якобы согласовано уже 95% его пунктов, а подписать его можно будет «буквально через несколько недель». Тем не менее, по словам политолога, конкретики по договоренностям так и не прозвучало.

    Как отмечает Чеснаков, основной темой обсуждения стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский, по его мнению, отвергает мысль о том, что только Россия может обеспечить реальные гарантии безопасности, при условии выполнения всех достигнутых договоренностей.

    Президент Украины, по словам эксперта, рассчитывает на «квазипятую статью НАТО», которая обеспечит ему поддержку сильного союзника и позволит маневрировать в отношениях с Россией, возможно даже саботируя выполнение соглашений.

    Чеснаков подчеркивает, что власти России не возражают против наличия гарантии для Украины, важно лишь, чтобы на украинской территории не размещались иностранные военные контингенты. Он также замечает, что Зеленский, вероятно, получил желаемые гарантии или близкие к ним.

    В то же время прогресса по территориальному вопросу не видно. По мнению эксперта, Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность: «дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». Таким образом, политолог считает, что начинается новая предвыборная кампания президента Украины.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    28 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский снова выбрал неофициальный стиль одежды, надев черную рубашку и черную куртку.

    Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

    Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.

    29 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается

    Трамп: Перемирие и остановка огня для референдума на Украине не обсуждаются

    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    @ Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что переговорный процесс может развиваться как положительно, так и «по-плохому», пишет «Комсомольская правда».

    «На переговорах не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, поскольку их очень легко нарушить», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп предупредил, что Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, чтобы не потерять новые территории в ближайшие месяцы. Соглашение о мирном урегулировании может быть вынесено на референдум или парламентское голосование, но большинство украинцев выступают за прекращение конфликта, заявил Трамп.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию и «партию войны».


    29 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не наносит удары по Запорожской АЭС и сотрудничает для ее запуска, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Россия «работает с Украиной над ее запуском» и «в этом смысле ведет себя очень хорошо», передает ТАСС.

    По словам Трампа, российская сторона «хочет», чтобы ЗАЭС «была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем». «Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», – заявил глава американского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на десять лет. Вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из главных противоречий по украинскому урегулированию.

    Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, а Россия предпринимает меры по защите экспертов МАГАТЭ на объекте.

    29 декабря 2025, 01:03 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась
    Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский завершили встречу во Флориде, которая проходила в резиденции Мар-а-Лаго.

    Согласно пресс-пулу Белого дома, Трамп лично встретил Зеленского у парадного входа в резиденцию Мар-а-Лаго в 13.26 по местному времени (21.26 мск), передает РИА «Новости».

    Через несколько минут стороны переместились в обеденный зал, где провели основную часть переговоров. В ходе мероприятия Трамп и Зеленский общались более двух с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    29 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    29 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Песков: Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что стороны конфликта на Украине приблизились к урегулированию, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Москва разделяет оценку Трампа, подчеркнув, что «переговоры находятся на финальной стадии».

    Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «в самое ближайшее время» после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским. Он отметил, что только после получения информации от США Кремль сможет оценить итоги встречи между Трампом и Зеленским во Флориде.

    Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил, что Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения. Президент США поддержал позицию российского лидера.

    29 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп выразил готовность выступить перед Радой
    Трамп выразил готовность выступить перед Радой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в визите на Украину, но готов ее посетить и выступить перед Верховной радой, если это поможет урегулированию украинского конфликта. Также он сообщил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским.

    Трамп заверил, что у него «нет проблем» с таким визитом, но «не следует ждать этого», передает ТАСС.

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется ехать. Я предложил приехать и выступить перед их парламентом, если это поможет. Я не знаю, поможет ли это. Думаю, что, наверное, поможет», – сказал он.

    Трамп допустил возможность новой встречи с Зеленским, а также европейскими лидерами на территории США в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Зеленским: «В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявил, что Киеву следует ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий. При этом он считает, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум или парламентское голосование. Однако, как заявил Трамп, в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    28 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде

    Tекст: Ольга Иванова

    В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, встреча началась позже запланированного времени.

    Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стартовала во Флориде, передает РИА «Новости». Саммит проходит в резиденции Мар-а-Лаго, куда Зеленского привезли на черном бронированном автомобиле американского правительства. Трамп лично встретил украинского лидера у парадного входа.

    Церемония началась с опозданием относительно расписания Белого дома. Причины переносы стартового времени администрация не озвучила.

    Перед входом в резиденцию установили флаги США и Украины, создавая атмосферу официального приема. По сведениям агентства, при прибытии в аэропорт Майами украинского президента никто из американских чиновников не встречал. Для Зеленского это первая встреча с президентом США, проходящая именно во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    29 декабря 2025, 02:21 • Новости дня
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%
    @ CNBC-TV18/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности между Соединенными Штатами и Украиной полностью согласованы, заявил Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте – согласованы на 100%», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Также Зеленский подчеркнул, что в ближайшие недели состоятся новые встречи между переговорщиками для окончательной доработки оставшихся вопросов.

    Президент Украины допустил возможность проведения референдума по отдельным пунктам плана мирного урегулирования.

    Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, замглавы украинского МИД Сергей Кислица и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп считает, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум. Однако, как заявил Трамп, в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума.

