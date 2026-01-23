TWZ: США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом

The War Zone: США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авианосец USS Abraham Lincoln с ударной группой вышел из Южно-Китайского моря в Индийский океан по приказу Трампа, который распорядился перебросить его к Ирану, пишет The War Zone.

В регион также прибыли дополнительные транспортные самолеты и заправщики, а крупные силы ВМС движутся в сторону Ближнего Востока.

Трамп ранее пригрозил ударить по Ирану из-за подавления антиправительственных протестов, якобы унесших тысячи жизней. При этом американский президент поначалу обещал протестующим помощь, но затем, узнав о якобы прекращении казней, отменил удар.

Усиление группировки включает развертывание систем Patriot и THAAD для защиты от возможных иранских атак, сообщает Wall Street Journal. В регион перебрасываются F-15E Strike Eagle, ранее уже базировавшиеся на авиабазе Муаффак Салти в Иордании, которые участвовали в отражении иранских ударов дронами и крылатыми ракетами по Израилю.

Эти самолеты, говорится в материале, могут вновь сыграть ключевую роль в обороне американских и израильских объектов. При этом эксперты отмечают, что текущих сил может быть недостаточно для затяжного конфликта.

Авиакрыло CVW-9 на борту Lincoln включает восемь эскадрилий, использующих F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CM-22B Osprey и MH-60R/S Sea Hawk.

Сопровождающие корабли – крейсер USS Mobile Bay и эсминцы со значительным числом пусковых установок – способны наносить ракетные удары по целям в Иране и прикрывать объекты США и союзников при ответных атаках. При этом, по спутниковым снимкам, крупной переброски бомбардировщиков на остров Диего-Гарсия пока не зафиксировано.

По открытым данным, часть ударной авиации США уже размещена на базах на Ближнем Востоке, а дополнительные силы продолжают стекаться в регион. Одновременно Британия отправила в Персидский залив тактические истребители Typhoon из 12-й эскадрильи совместного с Катаром соединения, заявив об «исключительно» оборонительных целях и проведении совместных учений, укрепляющих взаимодействие.

Израиль сохраняет высокий уровень боевой готовности, а неназванный высокопоставленный офицер израильской армии выразил уверенность, что удар по Ирану состоится.

На этом фоне Иран усиливает риторику. Командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур предупредил США и Израиль «избегать просчетов» и заявил, что КСИР и Иран «держат палец на спусковом крючке» и готовы выполнить любой приказ аятоллы Али Хаменеи.

КСИР опубликовал видео с обозначением американских баз в регионе, а иранские власти объявили, что массовые протесты, вызванные ростом цен, обвалом национальной валюты, засухой, уже подавлены.

В аналитических материалах подчеркивается, что в случае, если иранское руководство решит, что режим стоит на грани краха, Тегеран может резко обострить ситуацию сразу по нескольким направлениям.

Возможны атаки на американские объекты, давление на союзников США, включая Израиль, и попытка сорвать мировые поставки нефти через Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 20 млн баррелей, что составляет примерно пятую часть глобального потребления нефтяных жидкостей. При этом пока признаков неминуемого начала боевых действий нет, но региональная обстановка остается крайне напряженной и непредсказуемой.

Ранее СМИ сообщали, что ударная авианосная группа и дополнительные силы ВМС США идут к Ближнему Востоку, они окажутся там уже в ближайшие дни.

Также США направили истребители F-15E на Ближний Восток.