  • Новость часаЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Фон дер Ляйен пообещала купить ледокол
    Лидер «Сердца Молдовы» заявила о подготовке секретного плана по Приднестровью
    Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле
    Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Трамп оценил идею Путина о взносе в «Совет мира» из замороженных активов
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    3 комментария
    23 января 2026, 08:22 • Новости дня

    Reuters: Ударная группа США прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся на Ближнем Востоке уже в ближайшие дни, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, ударная авианосная группа США вместе с другими силами должна войти в ближневосточный регион в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Источники в администрации США сообщили, что речь идет о скором прибытии значимых военно-морских сил. Президент США Дональд Трамп, комментируя движение американских кораблей, заявил, что они направляются в сторону Ирана «на всякий случай».

    В публикации со ссылкой на экспертов отмечается, что Вашингтон нередко усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке в периоды обострения региональной напряженности. При этом подчеркивается, что нынешняя передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    В Израиле допускают возможность нанесения американского удара по Ирану в ближайшие дни.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал провал в достижении консенсуса с Тегераном плохим исходом для всего мира.

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    Комментарии (12)
    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    Комментарии (9)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 15:42 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран

    МИД РФ посоветовал россиянам не посещать Иран до стабилизации ситуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Иран до улучшения ситуации с безопасностью.

    Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации с безопасностью. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью», – заявила Захарова. Она подчеркнула важность осторожности в текущих условиях.

    МИД России также напоминает соотечественникам, которые уже находятся в Иране, о необходимости соблюдать разумные меры предосторожности. Гражданам советуют воздерживаться от фото- и видеосъемки военных и правительственных объектов, а также строго выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    А 13 января Мария Захарова призвала граждан быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания на территории Ирана.


    Комментарии (6)
    20 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Лавров сообщил о получении конкретных предложений по «Совету мира» по Газе
    Лавров сообщил о получении конкретных предложений по «Совету мира» по Газе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва получила конкретные предложения и проект устава по созданию «Совета мира» по Газе, что подчеркивает стремление США собрать для этого международную коалицию, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    Москва недавно получила конкретные предложения и проект устава по «Совету мира» по Газе, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что инициатива отражает понимание Соединенными Штатами необходимости собрать группу стран для сотрудничества по данному вопросу.

    «Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее, но эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении», – сказал он.

    Лавров подчеркнул, что США, несмотря на свою внешнеполитическую философию, осознали необходимость объединения государств для взаимодействия в решении ближневосточных проблем.

    Глава МИД добавил, что создание палестинского государства сохраняет актуальность и в контексте инициативы президента США Дональда Трампа о формировании «Совета мира». По его словам, выполнение решения ООН о создании палестинского государства остается важнейшим критерием для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе. Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях ВЭФ в Давосе заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    Он подчеркнул, что цель США – добиться разоружения анклава, создать систему надлежащего управления и организовать восстановление территории после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, радикальное движение ХАМАС должно сложить оружие. «Многие говорили, что [представители] ХАМАС не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, они должны сложить оружие», – заявил он. Трамп также предупредил, что если ХАМАС не выполнит условия, то «им придет конец».

    Американский лидер добавил, что война в секторе Газа близка к завершению, а новый международный формат с участием «Совета мира» и Организации Объединенных Наций может стать уникальным для урегулирования подобных конфликтов по всему миру.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    Комментарии (3)
    20 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Лавров заявил об угрозах США странам Латинской Америки

    Лавров осудил вторжение США в Венесуэлу и угрозы странам Латинской Америки

    Tекст: Вера Басилая

    США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что США осуществили вооруженное вторжение в Венесуэлу, передает ТАСС.

    По словам министра, в результате действий американских военных погибли и были ранены десятки человек, а также был захвачен и вывезен из страны законный президент Николас Мадуро вместе с супругой. Лавров отметил, что такие события являются беспрецедентными по своей жесткости и масштабу.

    Глава МИД России добавил, что параллельно с этими действиями США оказывают давление на Кубу и других представителей латиноамериканского и карибского региона. По его словам, Вашингтон выдвигает угрозы в адрес нескольких государств, что вызывает обеспокоенность в России.

    Также Лавров сообщил, что западные страны, в том числе Евросоюз, добиваются смены режима в Иране. Он подчеркнул, что попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране вызывают глубокое беспокойство у российских властей.

    «В частности, глава евродипломатии Кая Каллас недавно заявила, что, поддерживая протесты, международное сообщество в лице ЕС добивается смены режима в этой стране», – сказал Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.

    Лавров назвал политику президента США Дональда Трампа по самостоятельному написанию правил поведения на мировой арене сильным потрясением для Европы.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать разрядке вокруг Венесуэлы и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия намерена помочь снизить напряженность вокруг Венесуэлы и Ирана.

    Россия заинтересована в содействии снижению напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии за 2025 год.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности на всех направлениях, которые сейчас обострились и которые я перечислил, будь то Венесуэла, особенно отмечу иранскую ситуацию», – подчеркнул Лавров.

    Он также отметил, что ситуацию с Ираном необходимо регулировать на основе уважения права Тегерана на использование ядерной энергии в мирных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США в Венесуэле и введение новых 25%-ных пошлин против Ирана ставят под сомнение надежность Вашингтона и подрывают систему международных отношений. Лавров добавил, что США совершили вооруженное вторжение в Венесуэлу и угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что министр назвал беспрецедентным.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Власти Ирана показали зарубежным СМИ ущерб от беспорядков

    Власти Ирана показали иностранным журналистам ущерб от беспорядков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские министерства организовали пресс-тур для иностранных журналистов, чтобы на месте показать последствия вандализма и поджогов в столице страны.

    Представители ряда министерств Ирана провели экскурсию для журналистов иностранных СМИ по объектам, пострадавшим во время беспорядков в Тегеране. В рамках тура были продемонстрированы мечети, государственные офисы, отделения банков, магазины и автобусы, подвергшиеся актам вандализма и поджогам, сообщает РИА «Новости».

    Корреспондент агентства сообщил, что от офисов и отделений банков остались лишь внешние стены, груды кирпича, беспорядочно торчащая арматура и искривленные несущие балки. В зданиях сохраняется сильный запах гари, несмотря на то что поджоги произошли несколько дней назад.

    В продуктовом магазине, который также осмотрели журналисты, уцелели только стены и железные полки для товаров, однако ущерб настолько значителен, что требуется полная реконструкция. Мечети пострадали в меньшей степени, но и они не избежали повреждений во время последних беспорядков.

    Протесты, приведшие к этим разрушениям, начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации иранского риала. 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха они перешли в беспорядки и сопровождались лозунгами против действующего политического строя Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массовых беспорядков в Иране были ранены свыше 3,7 тыс. человек и повреждены сотни общественных объектов.

    Ранее на севере страны задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных превысило 1,5 тыс. человек.

    Посол Ирана в России отметил, что миллионы граждан приняли участие в проправительственных шествиях, демонстрируя несогласие общества с протестующими.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 14:06 • Новости дня
    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать «Скат-350М»

    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать дрон «Скат-350М»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби концерн «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный беспилотник «Скат-350М» с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э», которые уже показали эффективность в зоне спецоперации.

    Концерн «Калашников» представил новые разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал концерна.

    Особый интерес у ближневосточных партнеров вызвало предложение апробировать разведывательный беспилотник «Скат-350М» в сочетании с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э». По словам представителей концерна, апробация такой связки уже показала высокую эффективность на СВО и в приграничных районах.

    Отдельно отмечаются легкие коптеры «Каракурт 2.0» и «Голиаф 2.0», а также всеклиматический «Скат-350М» с размахом крыла 3,2 метра и взлетной массой 15 кг. Такой беспилотник может работать на высоте более 5000 метров и обеспечивать подразделения актуальной разведывательной информацией в любое время суток и при любой погоде.

    Система построена на уникальном программном обеспечении, которое интегрирует работу разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов, позволяя создавать единое информационное пространство для решения задач любой сложности. Сначала «Скат-350М» выявляет цель и передает координаты оператору, после чего по объекту наносится удар одним из боеприпасов линейки «Куб». Завершает цикл контроля поражения также «Скат-350М».

    Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников особо подчеркнул, что «комбинация «Кубов» со «Скатом» продемонстрировала крайнюю эффективность в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции». Он добавил, что отзывы о комплексе исключительно положительные, поэтому концерн нацелен на продвижение этого решения ближневосточным заказчикам.

    Уже в первый день форума была достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов беспилотников концерна в ряде стран региона, что может стать еще одним шагом к их дальнейшему экспорту.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» планирует продемонстрировать барражирующие боеприпасы на выставке вооружений в Абу-Даби.

    Между тем в среду компания представила обновленный ППК-20, разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Минэнерго озвучило планы продлить стратегическое партнерство с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва подтвердила намерение укреплять стратегическое сотрудничество с Ираном и запланировала проведение заседания межправкомиссии в Тегеране, сообщили в Минэнерго России.

    Россия остается приверженной развитию стратегического партнерства с Ираном, передает ТАСС. По итогам заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором участвовал министр энергетики Сергей Цивилев, страны подтвердили готовность к проведению межправкомиссии по торговле.

    Министр энергетики России заявил: «Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику».

    В Минэнерго сообщили, что 19-е заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет с 16 по 18 февраля в Тегеране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России содействовать снижению напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана.

    Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что массовые проправительственные шествия показали неприятие протестов со стороны иранского общества.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил меры по стабилизации ситуации в стране и подтвердил стремление к развитию двусторонних отношений.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Уиткофф назвал провал консенсуса по Ирану плохим исходом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Провал в достижении консенсуса по возможному соглашению с Ираном станет плохим исходом как для самой страны, так и для всего мира, заявил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    По его словам, провал консенсуса по потенциальному соглашению с Ираном станет плохим исходом как для страны, так и для мира, передает РИА Новости.

    Уиткофф подчеркнул: «Если мы не сможем найти консенсус, это будет плохой день для этой страны и для мира в целом».

    Уиткофф также отметил, что сделка должна быть достигнута и опираться на согласие всех сторон. По его словам, соглашение должно включать вопросы по ракетным технологиям, обогащению урана и контролю материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 09:36 • Новости дня
    WSJ: США направили истребители F-15E на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    США перебрасывают истребители F-15E на Ближний Восток, а также авианосец USS Abraham Lincoln, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов, «США направляют авианосец (USS Abraham Lincoln – ред.) и истребители на Ближний Восток... Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании», передает РИА «Новости».

    Как уточняется, американское военное присутствие в регионе будет усилено не только авиацией, но и дополнительными системами противовоздушной безопасности. В ближайшее время здесь появятся комплексы ПРО Patriot и Thaad.

    Ранее американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придется добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило AFP.

    В ноябре издание Air & Space Forces Magazine сообщило, что шесть стратегических бомбардировщиков B-52 были размещены США на Ближнем Востоке из-за роста напряженности в регионе.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса

    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения Москвы и Палестины продолжают активно развиваться в гуманитарной сфере, несмотря на сложную обстановку в Ближневосточном регионе, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил о положительной динамике отношений между Россией и Палестиной, несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе», – отметил Путин.

    Он также добавил, что Россия продолжает реализовывать гуманитарные проекты и подготавливать специалистов для Палестины. По словам президента, в текущем году 150 молодых палестинцев будут обучаться в российских вузах.

    Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию сотрудничества с Палестиной в различных сферах, включая гуманитарную. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки и ситуация в регионе.

    Владимир Путин и Махмуд Аббас обсуждают создание «Совета мира» по Газе. Лидеры рассматривают возможность направления миллиарда долларов из замороженных в США российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Путин подчеркнул глубокие исторические связи России с Палестиной. Глава государства также заявил о неизменности принципиальной позиции России по ближневосточному урегулированию.

    В Кремле Владимир Путин и глава Палестины обсуждают создание «Совета мира» по Газе и возможное направление миллиарда долларов из замороженных российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Корреспондент Sputnik Arabic оказался под обстрелом в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ливане корреспонденту Sputnik Arabic удалось избежать ранений, несмотря на то, что он попал под обстрел, в результате которого была повреждена его машина.

    Под обстрел в Ливане попал корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Корреспондент нашего @Sputnik_Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане», – заявила Симоньян в своем Telegram-канале.

    По ее словам, в результате обстрела пострадал только автомобиль журналиста, сам он не получил ранений. Других деталей и обстоятельств происшествия на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев ООН в южной части Ливана.

    До этого Симоньян сообщала, что журналист Андрей Петрик, который работал в «Sputnik Молдова», скончался на 41-м году жизни от инфаркта.

    А Центр НАТО по стратегическим коммуникациям представил анализ увеличения влияния российских медиа RT и Sputnik в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    Зеленский предложил НАТО «решить проблему с российскими кораблями»
    Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку
    МИД пригрозил ответом Берлину на высылку заместителя военного атташе
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Предложено сократить изучение иностранных языков в средней школе
    У открывшего стрельбу в Москве нашли автомат и поддельное удостоверение силовика

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации