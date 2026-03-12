  • Новость часаИран запросил у России гуманитарную помощь
    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    Долина заявила о новом взгляде на жизнь
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 14:30 • Новости дня

    Израиль заявил о якобы уничтожении командира КСИР в составе «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская сторона заявила, что якобы уничтожила командующего операциями ракетного подразделения КСИР в Бейруте, об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Речь идет о командующем операциями подразделения КСИР в составе «Хезболлы» Абу Зарре Мохаммади, указали в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Ранее иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил КСИР Исмаила Дехгана вместе с семьей.

    До этого Израиль заявлял об уничтожении бойца «Хезболлы» военной авиацией.

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Летчик заснял огненный дождь из иранских боеголовок над Израилем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский пилот заснял момент пролета множества боеголовок тяжелой ракеты «Хоррамшахр-4» с кассетной частью над территорией Израиля.

    Пилот израильского самолета запечатлел в небе над Израилем уникальные кадры – тяжелая иранская ракета «Хоррамшахр-4» выпустила 80 боевых блоков с кассетной боевой частью. После отделения из ракеты суббоеприпасы двинулись к земле, образовав густой поток огненного дождя.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил: «Несмотря на то, что продемонстрированные макеты боеприпасов неуправляемы, их количества достаточно для приведения в негодность взлетно-посадочной полосы, палубы авианосца или нефтеналивного терминала».

    Как пишет «Российская газета», Ирану удалось ослепить американские системы противоракетной обороны THAAD, «как Одиссей ослепил циклопа». При этом, система Patriot, по данным СМИ, не справляется даже с одиночными моноблочными целями, что значительно снижает степень защиты объектов от подобных атак.

    Ранее силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана по направлению к Израилю, сообщила пресс-служба армии.

    В среду Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля стал настоящим проклятием для собственного народа, пережившего ужасы Холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Выступая перед однопартийцами в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал израильского премьера, передает РИА «Новости». По словам президента, даже граждане еврейского государства, вынужденные скрываться в убежищах, винят в происходящем главу своего правительства.

    «Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», – подчеркнул турецкий политик.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом остаются крайне напряженными на фоне обострения в секторе Газа. Турция резко осуждает действия израильского руководства, а дипломатические контакты фактически сведены к минимуму и поддерживаются лишь спецслужбами при острой необходимости.

    Ранее начальник управления по коммуникациям турецкого правительства Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой для региона и для самого израильского народа.

    Министерство иностранных дел Турции предрекло израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху судьбу нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    11 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    @ Андрей Шириков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российском консульском отделе в Израиле сообщили, что такие деятели, как Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), не направляли запросов по поводу военной эскалации с Ираном.

    Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

    Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

    По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    11 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия сочла атаку по Дому русской культуры в Ливане актом военной агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар израильских ВВС по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия рассматривается как акт военной агрессии против учреждения, действующего в координации с Россотрудничеством.

    Россия считает удар израильских ВВС по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия актом военной агрессии, передает ТАСС. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности ООН.

    «Нынешняя операция Израиля напрямую затронула действующий в координации с Россотрудничеством Дом русской культуры в городе Набатия. 8 марта в результате целенаправленного ракетного удара пятиэтажное здание, на первом этаже которого располагался Дом русской культуры, было уничтожено. Решительно осуждаем произошедшую атаку, расценивая ее как акт военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в гуманитарных и просветительских целях», – заявила Евстигнеева.

    Дипломат также отметила, что в результате недавних ударов пострадало здание российского генконсульства в ливанском Исфагане. По ее словам, Россия осуждает любые нападения на дипломатические представительства, независимо от того, где они происходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    Посольство России в Ливане осудило удар по учреждению «Дом русской культуры» в городе Набатия.

    12 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран парализовал работу железных дорог Израиля мощной кибератакой

    Fars: Иранские хакеры вывели из строя систему управления поездами в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Система управления железными дорогами Израиля была полностью выведена из строя в результате иранской кибератаки, сообщает агентство Fars.

    Система управления железными дорогами Израиля была полностью выведена из строя в результате иранской кибератаки, передают «Вести» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    Власти Израиля сообщили, что после атаки стало небезопасно находиться даже на железнодорожных станциях. Агентство Fars отмечает, что железнодорожная система страны оказалась полностью парализована.

    Ранее журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой было отмечено, что возможности Ирана в киберпространстве сложнее уничтожить, чем военный арсенал страны. По мнению издания, потенциал Ирана в кибервойне будет только расти на фоне атак США и Израиля по военной инфраструктуре.

    Государственное телевидение Ирана показало видеозапись с тоннелями, где размещены беспилотные катера, дальнобойные ракеты, торпеды и морские мины. Этот арсенал, по данным СМИ, пока не был применен Тегераном в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля. Хакеры заявили, что получили контроль над промышленными объектами, включая водоснабжение и канализацию.

    11 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    ЮНЕСКО подтвердила повреждения объектов мирового наследия в Иране

    ЮНЕСКО подтвердила повреждения дворца Чехель-сотун и мечети Джами в Исфахане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несколько объектов мирового наследия, включая дворец Чехель-сотун и мечеть Джами в Исфахане, пострадали в ходе операции Израиля и США, заявили в ЮНЕСКО.

    ЮНЕСКО официально подтвердила повреждения некоторых объектов культурного наследия в Иране, сообщает The New York Times. В заявлении организации подчеркивается высокая обеспокоенность разрушениями, затрагивающими объекты мирового значения на Ближнем Востоке, с особым акцентом на Иран и соседние государства.

    По данным организации, повреждения получили дворец Чехель-сотун и мечеть Джами в городе Исфахан, дворец Голестан в историческом центре Тегерана, а также строения возле доисторических памятников в долине Хорремабад. Уточняется, что зафиксированные разрушения вызвали негативную реакцию и тревогу среди иранского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне уникальный архитектурный памятник эпохи Сефевидов получил серьезные повреждения в результате обстрела иранской территории американскими и израильскими военными.

    Ранее ракеты ударили рядом с дворцом президента в Тегеране. А в городе Керман из-за нападения пострадала инфраструктура местного аэропорта.


    11 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    Жертвами израильских авиаударов в Ливане за три часа стали 19 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последние три часа в результате израильских авиаударов по населенным пунктам на востоке и юге Ливана погибли 19 человек, еще 34 получили ранения, сообщил источник в ливанской службе скорой помощи.

    Представитель службы подчеркнул: «В результате ударов израильской авиации сегодня утром погибли семь человек в районе Бекаа, 23 ранены, на юге страны в деревне Шакра двое погибших, в деревне Шхабия семеро погибли и 11 ранены и еще трое погибли в городе Бинжбейль», передает РИА «Новости».

    Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.

    Ранее Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    В среду сообщалось, атака вооруженных сил еврейского государства на населенный пункт в районе Баальбека привела к гибели десяти граждан и ранению еще пятерых.

    12 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    При ударе Израиля по набережной Бейрута погибли восемь человек

    Число жертв удара Израиля по набережной Бейрута достигло восьми человек

    Tекст: Мария Иванова

    Ночной удар израильского беспилотника по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте унес жизни восьми человек и ранил еще 31.

    Количество погибших при израильском обстреле возросло до восьми, еще 31 человек получил ранения, передает РИА «Новост»и со ссылкой на ливанский минздрав.

    «Число жертв израильского удара по району Рамлет аль-Байда в Бейруте возросло до восьми погибших, 31 человек получил ранения», – говорится в отчете ведомства.

    Израильский беспилотник в ночь на четверг поразил автомобиль на набережной, где располагались палатки с вынужденными переселенцами. Эти люди покинули свои дома после начала эскалации конфликта между Тель-Авивом и движением «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотный летательный аппарат Израиля нанес ракетный удар по ливанской столице.

    Ранее израильские ВВС уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана.

    С начала марта израильские удары по республике унесли жизни почти 300 человек.

    12 марта 2026, 08:31 • Новости дня
    Израиль сообщил о начале новой ракетной атаки Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные зафиксировали пуски снарядов с иранской территории, об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля утром в четверг.

    Выявлен очередной запуск ракет с иранской стороны по израильской земле, заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    В ответ на возникшую угрозу командование израильских военных задействовало комплексы противовоздушной обороны.

    В среду армия Израиля ранее сообщала о четвертом за ночь ракетном пуске с иранской территории. Корпус стражей исламской революции заявлял о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника.

    12 марта 2026, 09:05 • Новости дня
    США и Израиль нанесли удары по пригороду Тегерана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Коалиция Соединенных Штатов и Израиля ударила по промышленным объектам у иранской столицы в среду вечером, об этом сообщают иранские новостные агентства.

    Промышленный пригород Рабат-Карим, расположенный к юго-западу от Тегерана, стал целью атаки американских и израильских сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    Атака прошла в среду вечером, она также затронула и несколько населенных пунктов, включая промышленные городки Паранд, Завареи, Каземабад. Также под ударом оказалось шоссе Гермез в Насиршахре.

    По уточненным данным, одной из мишеней нападения оказался пустующий ангар в районе промышленного городка Завареи.

    Ранее в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране и соседнем Альборзе погибли четыре работника отрасли. Горящие резервуары с топливом вызвали выпадение густой сажи и кислотных ливней на улицы иранской столицы.

    12 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Fars: В Иране убили одного из командиров аэрокосмических сил КСИР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Исмаила Дехгана вместе с семьей.

    По данным Fars, Дехган был убит вместе с супругой и двумя детьми два дня назад в районе Хафизе в городе Арак, который находится в центральной части Ирана, передает РИА «Новости».

    В сообщениях подчеркивается, что погибший занимал высокую должность в воздушно-космических силах КСИР. Tasnim также подтверждает информацию о смерти Дехгана, однако не приводит подробностей о причинах или обстоятельствах трагедии.

    В Иране в четверг прошли похороны погибшего командира и членов его семьи.

    Ранее армия Израиля заявила об убийстве пяти командиров ливанского корпуса сил «Кудс».

    8 марта ЦАХАЛ заявил об уничтожении бойца «Хезболлы» силами военной авиации.

    12 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

    В сообщении говорится: «В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», передает РИА «Новости».

    Представители армии заявили, что комплекс «Талеган» использовался Ираном для развития ключевых технологий, связанных с созданием ядерного оружия.

    В четверг армия обороны Израиля сообщила, что по разным районам Ирана нанесены массированные удары, целью которых стали правительственные объекты и ключевая инфраструктура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные еврейского государства приступили к серии мощных атак на инфраструктуру в Иране и объекты организации «Хезболла».

    Израильская авиация сообщала, что нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

