В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
Пророссийские хакеры получили контроль над объектами Израиля
Пророссийские хакеры получили доступ над управлением объектами Израиля
Участники объединения Z-Pentest Alliance заявили о получении полного доступа к управлению насосами на важных израильских объектах жизнеобеспечения.
Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля, передает «Газета.Ru».
По словам хакеров, контроль получен над HMI-системой, отвечающей за работу насосного оборудования. В качестве подтверждения опубликован видеоролик с демонстрацией манипуляций в интерфейсе на иврите и использованием учетных данных для входа в систему.
На видео показано, как злоумышленники просматривают элементы инфраструктуры и меняют параметры работы оборудования, включая настройки двигателя насоса. Ранее группировка уже использовала подобную тактику для изучения систем и изменения их параметров.
Ранее хакерская группа Beregini получила данные иностранных наемников, связанных с ГУР Украины.