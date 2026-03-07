  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 «Геранью»
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 15:09 • Новости дня

    Пророссийские хакеры получили контроль над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры получили доступ над управлением объектами Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Участники объединения Z-Pentest Alliance заявили о получении полного доступа к управлению насосами на важных израильских объектах жизнеобеспечения.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля, передает «Газета.Ru».

    По словам хакеров, контроль получен над HMI-системой, отвечающей за работу насосного оборудования. В качестве подтверждения опубликован видеоролик с демонстрацией манипуляций в интерфейсе на иврите и использованием учетных данных для входа в систему.

    На видео показано, как злоумышленники просматривают элементы инфраструктуры и меняют параметры работы оборудования, включая настройки двигателя насоса. Ранее группировка уже использовала подобную тактику для изучения систем и изменения их параметров.

    Ранее хакерская группа Beregini получила данные иностранных наемников, связанных с ГУР Украины.

    6 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    @ JASON SZENES/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

    По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

    Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

    А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Комментарии (7)
    6 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    США признали удары по школе в Иране

    NBC: США признали удары в районе школы для девочек в иранском Минабе

    США признали удары по школе в Иране
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские чиновники на закрытом брифинге подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек, где погиб 171 человек, пишут местные СМИ.

    Представители администрации США во время закрытого брифинга в Конгрессе подтвердили нанесение ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным NBC News, американским властям известно, что удар по начальной школе, в результате которого погибли 171 человек, не был нанесён Израилем. При этом представители администрации США не предложили другой версии событий, которая бы исключала ответственность Вашингтона за этот инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские СМИ писали, что удар по учебному заведению в Минабе совпал с атакой на базу КСИР, и дети могли погибнуть из-за ошибки военных США при определении цели.

    До этого иранские власти установили личности пилотов и авиабаз, причастных к удару по школе, где погибла 171 школьница. В ответ Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    Тегеран подвергся массированному удару США и Израиля

    Находящийся в Тегеране россиянин рассказал о массированном ударе США и Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран подвергся масштабному удару со стороны США и Израиля утром 6 марта, сообщил россиянин, находящийся в иранской столице.

    По его словам, атака произошла ранним утром: «В 05:30 проснулся от ударов, массированно бомбили», – отметил он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетные удары по целям США и Израиля утром 6 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американо-израильская воздушная атака на иранский город Шираз привела к смерти двух сотрудников экстренных служб, находившихся на своей базе.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 02:35 • Новости дня
    Половина американцев не одобрила удары США по Ирану

    Опросы показали негативное отношение 50% американцев к ударам по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса показали, что половина американцев выразили недовольство военными действиями США против Ирана на Ближнем Востоке.

    Как передает РИА «Новости», опрос компании YouGov выявил, что 50% граждан США не одобряют удары своей страны по Ирану, тогда как 37% респондентов относятся к этим действиям положительно.

    Среди сторонников Демократической партии несогласие с ударами выразили 81% опрошенных, а среди республиканцев такой позиции придерживаются только 14%. Среди независимых избирателей 56% негативно относятся к военным действиям против Ирана.

    Исследование проводилось 6 марта, участие приняли 4346 американцев, а погрешность составила 1,9 процентного пункта.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

    В ответ Иран атакует объекты США и Израиля на Ближнем Востоке.

    МИД России осудил атаки со стороны США и Израиля и призвал стороны к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операция США и Израиля по устранению верхушки Ирана не привела к появлению приемлемого для Вашингтона преемника и поставила под вопрос перспективы смены режима.

    Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 09:37 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Абу-Даби

    Reuters: В столице ОАЭ раздалась серия мощных взрывов

    Tекст: Мария Иванова

    В Абу-Даби прогремела серия мощных взрывов, звук которых разносился по городу, при этом о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

    Сообщения о громких взрывах в столице ОАЭ распространило РИА Новости, ссылаясь на данные Reuters. По его информации, 7 марта в Абу-Даби были слышны несколько сильных хлопков, о чем рассказал очевидец.

    Очевидец сообщил: «Несколько сильных взрывов были слышны в Абу-Даби». Описание ограничивается лишь фактом звуковых ударов, без дополнительных деталей о возможных последствиях и причинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны ОАЭ проинформировало об успешном отражении атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана. Перехват нацеленного на аэропорт Абу-Даби дрона привел к гибели одного человека и ранению семерых.

    Тегеран до этого атаковал базы США в Катаре и Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля объявила о запуске ракет из Ирана и задействовании ПВО для их перехвата, инцидент произошел в четверг.

    Израильские военные зафиксировали новый запуск ракет с территории Ирана по направлению к государству Израиль, передает РИА «Новости».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что их оборонительные системы в настоящее время работают, чтобы перехватить угрозу.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Другиеие подробности о последствиях пуска и возможных повреждениях не сообщаются. Оценка эффективности ПВО будет предоставлена после завершения операции перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за последние 12 часов уничтожили восемь украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Иран нанес массированный удар по авиабазе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на базе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Ранним утром по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ был нанесен массированный удар беспилотниками, выведены из строя радары и центр спутниковой связи.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение боевой операции против иностранных военных объектов, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается: «Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу «БАль-Дафра», ударив по ней».

    По данным военных, все назначенные цели были успешно поражены. Удар пришелся по центру спутниковой связи, радарам раннего предупреждения и управления огнем, а также по пункту контроля воздушных операций.

    В Тегеране заявили, что атака стала возмездием за нападение на школу на юге Ирана, унесшее жизни более ста человек. Обострение конфликта началось 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Тела шестерых американских военных решили доставить в США после гибели от удара иранского беспилотника в Кувейте.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 09:20 • Новости дня
    ОАЭ отразили мощную ракетную атаку со стороны Ирана

    Системы ПВО ОАЭ перехватили запущенные Ираном ракеты и беспилотники

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над ОАЭ прошел перехваты иранских ракет и беспилотников, запущенных в разгар нового витка противостояния Тегерана с США и Израилем.

    Оборонное ведомство Эмиратов подтвердило работу защитных комплексов по воздушным целям, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана», – говорится в заявлении.

    В министерстве пояснили, что слышимые жителями звуки вызваны успешным перехватом запущенных снарядов. Тегеран наносит удары по американским базам и израильской территории в ответ на действия оппонентов.

    Конфликт начался 28 февраля с атаки на школу для девочек на юге Ирана. В ходе боевых действий погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а число жертв превысило 1,2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Ранее Министерство обороны Эмиратов зафиксировало запуск в сторону страны 186 баллистических ракет и 812 беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Израиль заявил об ударе по подземному ракетному бункеру Ирана

    Армия Израиля атаковала подземное хранилище баллистических ракет в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    По подземному объекту в Иране нанесен ракетный удар; в его бункерах, как узаявляет Армия Израиля, хранились баллистические ракеты и размещались командные центры.

    Армия обороны Израиля утверждает, что поразила иранский подземный объект, где якобы хранились баллистические ракеты, передает РИА «Новости».

    «В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая:… подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет», – говорится в заявлении.

    По заявлению израильской стороны, в момент атаки на территории комплекса находились сотни иранских военных. Сообщается, что инфраструктура объекта включает военные бункеры и командные центры.

    Ранее израильская авиация заявила, что поразила подземный комплекс хранения иранских баллистических ракет.

    ЦАХАЛ атаковал объект по производству ракет «Гадр» в Исфахане.

    США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана в конце февраля.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 11:43 • Новости дня
    ЦАХАЛ начал масштабные удары по правительственным объектам Ирана

    ЦАХАЛ начал масштабные удары по правительственным объектам Тегерана и Исфахана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные объявили о запуске новой масштабной атаки по правительственным объектам в ключевых иранских городах.

    Армия обороны Израиля заявила о начале очередной масштабной серии ударов по ряду объектов иранских властей в Тегеране и Исфахане, передает ТАСС.

    В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается: «Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по объектам иранского режима в Тегеране и Исфахане». Детали о характере и последствиях ударов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по подземному ракетному бункеру Ирана, где, по его данным, хранились баллистические ракеты и находились командные центры.

    Ранее ЦАХАЛ атаковал объект по производству ракет «Гадр» в Исфахане. Армия Израиля также заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана в пригороде Тегерана.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Израиль нанес удар по главному военному университету иранского КСИР

    ЦАХАЛ задействовал 80 самолетов для удара по университету имама Хусейна

    Tекст: Мария Иванова

    Авиация еврейского государства поразила инфраструктуру Университета имени имама Хусейна в ходе массированного налета на иранские военные объекты.

    Армия обороны Израиля отчиталась о завершении волны ударов по иранской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    В масштабной воздушной операции было задействовано около 80 самолетов израильских ВВС.

    «В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая: главный университет Корпуса стражей исламской революции, Университет имени имама Хусейна», – говорится в официальном сообщении.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли авиаудары по жилым кварталам Тегерана и району местного университета.

    Между тем иранские военные заявили о поражении гиперзвуковой ракетой целей в здании Минобороны Израиля.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Mehr сообщил о серии взрывов в разных районах Тегерана

    Агентство Mehr заявило о громких хлопках в иранской столице

    Tекст: Мария Иванова

    В нескольких районах Тегерана жители услышали звуки взрывов, прогремевших на фоне продолжающегося обмена ударами между Ираном, США и Израилем.

    Жители разных районов иранской столицы сообщают о звуках взрывов, передает агентство Mehr. По его данным, хлопки слышны в нескольких частях Тегерана. Других подробностей источник пока не приводит.

    Ранее, 28 февраля, Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

    В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США и Израиля нанесла удары по жилым кварталам и району Тегеранского университета.

    Армия обороны Израиля объявила о начале атаки на правительственные объекты в столице исламской республики.

    Ранее снаряд поразил армейский склад с ракетами на западе Тегерана.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Гана заявила протест в ООН из-за удара по миротворцам в Ливане

    МИД Ганы призвал Гутерриша расследовать ранение трех солдат в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    После ракетного удара по штабу ганских миротворцев в Ливане, ранившего троих военнослужащих, власти страны потребовали от ООН немедленного расследования инцидента.

    Министерство иностранных дел страны выразило решительный протест в связи с атакой на батальон в составе ЮНИФИЛ, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел накануне и привел к тяжелым последствиям для личного состава.

    «В протесте от 6 марта, адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, правительство Ганы призвало провести полное, незамедлительное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств нападения на персонал», – говорится в заявлении ведомства.

    Военное командование подтвердило информацию о ракетном ударе по расположению миротворческих сил. В результате инцидента ранения получили три солдата, причем состояние двоих оценивается как критическое.

    Ранеев субботу ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров элитного спецназа «Хезболлы» в Ливане.

    В то же время представители движения «Хезболла» сообщали, что бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    При ударах США и Израиля по иранскому Исфахану погибли восемь человек

    IRIB сообщило о восьми погибших после ударов США и Израиля по провинции Исфахан

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атаки американских и израильских сил по иранской провинции Исфахан погибли восемь человек, среди жертв оказалась одна женщина.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о гибели мирных жителей при ударах по центральной части страны, передает РИА «Новости». «В результате террористических атак США и сионистского режима на Исфахан погибли восемь граждан, в том числе одна женщина», – говорится в сообщении.

    По данным IRIB, удары были нанесены по провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана. Отмечается, что число жертв составляет не менее восьми человек.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

    В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также наносит удары по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1230 человек. Список жертв атак в провинции Фарс расширился до 59 гражданских и военных.

    Между тем тела шестерых погибших американских военнослужащих решили доставить на родину.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    ПВО Саудовской Аравии сбила летевший к нефтяному месторождению беспилотник

    Саудовские военные перехватили дрон над нефтяным месторождением Шайба

    Tекст: Мария Иванова

    Над пустынным районом Руб-эль-Хали был сбит беспилотник, направлявшийся к стратегически важному нефтяному месторождению Шайба, где добывают 1 млн баррелей в сутки.

    Об отражении атаки заявило министерство обороны страны, передает РИА «Новости». Саудовские военные своевременно обнаружили и нейтрализовали угрозу.

    «В районе Руб-эль-Хали был перехвачен и уничтожен беспилотник, направлявшийся к месторождению Шайба», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Данный объект расположен в 800 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда, в непосредственной близости от границы с ОАЭ. Месторождение является стратегически важным активом королевства с объемом добычи около 1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО Саудовской Аравии сбила три БПЛА к востоку от Эр-Рияда.

    Ранее системы защиты королевства уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство.

    Между тем нефтеперерабатывающий завод Aramco в порту Рас-Таннура временно остановил производство после удара дрона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе беспилотником
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране
    Российский спутник связи «Экспресс-АТ1» признали окончательно утерянным
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за предупреждения России Финляндии
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Иностранцы высоко оценили новую форму паралимпийцев России

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект

    В конфликте на Ближнем Востоке появился новый фигурант – искусственный интеллект. Американские военные использовали его для определения целей в Иране, но, как сообщают СМИ, именно ошибки в работе компьютерного разума привели к ударам по гражданским объектам, включая школу с детьми в Минабе. Попытаются ли Штаты списать халатность на алгоритмы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации