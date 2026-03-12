С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Fars: В Иране убили одного из командиров аэрокосмических сил КСИР
Иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Исмаила Дехгана вместе с семьей.
По данным Fars, Дехган был убит вместе с супругой и двумя детьми два дня назад в районе Хафизе в городе Арак, который находится в центральной части Ирана, передает РИА «Новости».
В сообщениях подчеркивается, что погибший занимал высокую должность в воздушно-космических силах КСИР. Tasnim также подтверждает информацию о смерти Дехгана, однако не приводит подробностей о причинах или обстоятельствах трагедии.
В Иране в четверг прошли похороны погибшего командира и членов его семьи.
Ранее армия Израиля заявила об убийстве пяти командиров ливанского корпуса сил «Кудс».
8 марта ЦАХАЛ заявил об уничтожении бойца «Хезболлы» силами военной авиации.