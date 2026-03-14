В Иране задержаны 54 сторонника монархии за подготовку бунта с оружием

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Иране правоохранительные органы задержали сторонников монархии, которые, по информации агентства Fars, планировали организовать социальный бунт. Сообщается, что операция по задержанию длилась трое суток, за это время было арестовано 54 человека.

По данным агентства, среди задержанных оказались лидеры и основные подстрекатели январских беспорядков в стране. У 11 человек были обнаружены три единицы огнестрельного оружия, 76 единиц холодного оружия и ручная граната.

Кроме того, по информации Fars, среди задержанных оказались двое подозреваемых в шпионаже. Эти люди, как отмечает агентство, занимались передачей геолокаций важных объектов израильской разведке «Моссад», а также снимали места падения ракет и передавали записи антииранским СМИ.

Ранее в субботу в центральной иранской провинции Кум были задержаны тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны. До этого управление разведки иранской провинции Керман задержало шестерых человек по подозрению в работе на иностранные государства и попытке спровоцировать массовые волнения.

Напомним, в январе в Иране в ходе массовых беспорядков были ранены более 3,7 тыс. человек и были повреждены более 250 школ, 300 мечетей, 90 духовных учебных заведений и 2221 автомобиль сил охраны правопорядка.



