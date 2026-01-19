В Иране в ходе протестов пострадали более 3,7 тыс. человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 3,7 тыс. человек получили ранения в ходе недавних массовых беспорядков в Иране, передает ТАСС, сообщил Азизи, его слова приводит агентство Mehr.

Он также отметил, что были повреждены более 250 школ, 300 мечетей, 90 духовных учебных заведений, а также 2221 автомобиль сил охраны правопорядка и ополчения Корпуса стражей исламской революции «Басидж».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал любое нападение на верховного лидера эквивалентом начала полномасштабной войны против страны.

На севере Ирана в провинции Гилян задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перечислил четыре ключевых требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем: прекращение ядерного обогащения, ограничение ракетных арсеналов, сокращение объема ядерного материала и прекращение поддержки прокси-групп.