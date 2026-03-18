  Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 14:21 • Новости дня

    Министр обороны Израиля сообщил о нарастании ударов по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивность ударов по Ирану нарастает, на данный момент Израиль находится в разгаре решающей фазы, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.

    Как заявил Кац, интенсивность ударов по Ирану продолжает увеличиваться, Израиль находится в разгаре решающей фазы противостояния, передает РИА «Новости».

    По его словам, «интенсивность ударов по Ирану нарастает. Мы находимся в разгаре решающей фазы». Это заявление прозвучало во время оценки ситуации на фронтах.

    С конца февраля Израиль и США начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по столице страны – Тегерану. В результате атак были разрушены инфраструктурные объекты, есть сообщения о гибели мирных жителей.

    В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обе стороны продолжают обмениваться ударами, что приводит к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия зафиксировала новый запуск ракет из Ирана. КСИР отказался запускать ракеты с боевой частью менее одной тонны. Иран заявил об уничтожении четырех американских радаров THAAD.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


    17 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Солеймани

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.

    «Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.

    КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    18 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    При ракетном ударе в Тель-Авиве погибли два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного ракетного удара по восточному району Тель-Авива погибли мужчина и женщина, получившие тяжелые осколочные ранения.

    Два человека погибли в восточном районе Тель-Авива в результате ракетного обстрела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской скорой помощи MDA. Среди погибших – мужчина и женщина, у которых медики зафиксировали тяжелые осколочные ранения. Инцидент произошел в районе Рамат-Ган в ночь на среду.

    «В связи с обстрелом Государства Израиль на месте происшествия в Рамат-Гане медики подтвердили гибель мужчины и женщины с тяжелыми осколочными ранениями», – говорится в официальном сообщении службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Израиля, включая Иерусалим, сработала воздушная тревога. Над Тель-Авивом зафиксировали взрывы.

    Железнодорожная станция Савидор в центре Тель-Авива пострадала от ракетного обстрела. Поезд и платформа на станции Савидор также получили повреждения.

    18 марта 2026, 01:39 • Новости дня
    Иран атаковал базы США и Израиля в ответ на гибель командира ополчения «Басидж»

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты и беспилотники.

    Иранские военные нанесли удары по целям Израиля и США в качестве ответа на гибель одного из командиров иранского ополчения «Басидж» Гулямрезы Солеймани, сообщает РИА «Новости».

    «Была проведена 60-я волна операции «Правдивое обещание 4» в качестве мести за кровь Гулямрезы Солеймани, включавшая атаки на региональные базы США и оккупированные территории», – заявили в КСИР.

    По данным КСИР, были атакованы американские базы Аль-Азрак в Иордании, Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, Али ас-Салем в Кувейте. Кроме того, под удар попали топливные центры в Ашдоде и объекты военной промышленности, связанные с израильской компанией Rafael.

    Для атак были использованы как ракеты, так и ударные беспилотники. Информация о масштабах повреждений пока уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    ВВС Израиля ранее нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    17 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Иранская разведка сообщила о ликвидации израильского чиновника

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские силы специального назначения провели операцию по устранению израильского высокопоставленного чиновника глубоко на территории Израиля, сообщает агентство Fars.

    Иранская разведка провела успешную операцию по устранению высокопоставленного сотрудника сил безопасности Израиля, передает ТАСС.

    Агентство Fars сообщает, что операция была осуществлена иранскими силами специального назначения несколько часов назад на израильской территории. В публикации разведки Корпуса стражей исламской революции в социальной сети X отмечается: «Операция по ликвидации была проведена успешно».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Иран атаковал Тель-Авив гиперзвуковыми ракетами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские вооруженные силы ночью нанесли ракетные удары по территории Израиля, основной удар пришелся на Тель-Авив и его пригороды.

    Израильские источники отмечают применение кассетных боевых частей и гиперзвуковых ракет, которые, как утверждается, не удалось перехватить израильской ПВО, передает «Военное обозрение».

    По данным израильских СМИ, удары привели к десяткам погибших и раненых среди израильтян. Иран официально заявил о поражении ряда целей, включая штабы и инфраструктуру израильской разведки. Одна из ракет, по последней информации, достигла пригородного района Бней-Брак.

    Также зафиксированы удары по промышленным объектам в Хайфе, особенно по нефтехимическому кластеру Bazan Group, где вспыхнул пожар. В районе Хайфы были атакованы и объекты военно-промышленного комплекса, в том числе заводы компании Rafael, выпускающие ракеты, дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

    Ближневосточные источники сообщили, что среди целей в Хайфе был штаб ЦАХАЛ, координирующий операции на границе с Ливаном. Израильские официальные лица отмечают, что этот удар стал самым мощным с начала текущей войны.

    Ранее власти Ирана заявили о запуске очередной волны ракетных ударов по Израилю в ответ на гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

    В среду в центре Израиля, включая Иерусалим, сработала воздушная тревога, а над Тель-Авивом зафиксированы взрывы, предположительно вызванные работой ПВО.

    17 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Израильские военные зафиксировали новый ракетный удар со стороны Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о новом ракетном обстреле с территории Ирана.

    По информации израильских военных, это уже третья атака за последние два часа, и она была направлена на центральные районы Израиля, передает ТАСС.

    Система оповещения объявила воздушную тревогу в ряде населенных пунктов, включая районы от Иерусалима до Ашдода и южные пригороды Тель-Авива. В самом Тель-Авиве сирены на этот раз не сработали, однако, как отмечает корреспондент агентства, там были слышны отголоски взрывов.

    Ранее во вторник Израиль заявил о втором за час ракетном ударе Ирана.

    Израильская армия начала широкомасштабные ракетно-бомбовые удары по правительственной инфраструктуре Ирана в Тегеране на фоне продолжающегося обмена атаками между сторонами.

    18 марта 2026, 01:35 • Новости дня
    В Тель-Авиве прогремели взрывы после начала воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Израиля, включая Иерусалим, сработала воздушная тревога, а над Тель-Авивом зафиксированы взрывы, предположительно вызванные работой ПВО.

    В Тель-Авиве после объявления воздушной тревоги были слышны многочисленные взрывы, предположительно вызванные работой системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Армия Израиля заявила о зафиксированных ракетных пусках со стороны Ирана.

    Сигнал тревоги раздался практически по всей центральной части Израиля, включая Иерусалим. Система оповещения о ракетных обстрелах сработала сразу в нескольких городах, жители были вынуждены укрыться в убежищах.

    На данный момент сведений о падениях ракет или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армейская пресс-служба Израиля сообщила о новом ракетном обстреле с территории Ирана.

    Израильская армия начала широкомасштабные ракетно-бомбовые удары по правительственной инфраструктуре Ирана в Тегеране.

    18 марта 2026, 02:12 • Новости дня
    Железнодорожная станция в Тель-Авиве пострадала после ракетного обстрела

    Tекст: Ольга Иванова

    Железнодорожная станция Савидор в центре Тель-Авива пострадала от ракетного обстрела, а также был поврежден поезд и платформа.

    Железнодорожная станция «Савидор» в центре Тель-Авива получила серьезные повреждения после ракетного обстрела со стороны Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные гостелерадиокомпании Kan. В сообщении уточняется, что разрушения на станции вызвали падения осколков ракет или поражающих элементов. На опубликованных Kan фотографиях видны повреждения поезда и платформы.

    В результате этого обстрела, по данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), по меньшей мере два человека получили тяжелые ранения. Представители скорой помощи сообщили: «В связи с обстрелом территории Израиля бригады MDA обследуют несколько мест происшествий, где есть раненые, по меньшей мере два человека в тяжелом состоянии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Израиля, включая Иерусалим, сработала воздушная тревога. Над Тель-Авивом зафиксировали взрывы.

    18 марта 2026, 06:53 • Новости дня
    В Бейруте прогремел мощный взрыв после удара Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители ливанской столицы услышали сильный грохот, который раздался в городской черте сразу после налета израильской авиации.

    Громкий хлопок был слышен в среду в одном из кварталов города после того, как израильские силы совершили воздушный налет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее в среду Израиль начал наносить удары по «Хезболле» в Ливане.

    18 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Jerusalem Post: Израиль попытался убить главу иранской разведки Эсмаила Хатиба

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные во вторник вечером провели операцию, целью которой стало устранение руководителя разведывательного ведомства Ирана, сообщают израильские СМИ.

    Израиль предпринял попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, передают «Вести» со ссылкой на Jerusalem Post.

    По сведениям издания, операция по ликвидации высокопоставленного чиновника состоялась во вторник вечером. Окончательно результаты операции «не подтверждены», сказал собеседник издания.

    Судьба Хатиба остается неизвестной.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

