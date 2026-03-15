Израильская армия зафиксировала новый запуск ракет из Ирана
Военные Израиля сообщили об очередном ракетном запуске из Ирана, системы ПВО задействованы для отражения угрозы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля, передает РИА «Новости». В официальном сообщении армейской пресс-службы отмечается: «Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».
По данным агентства, в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, жители получили ранние оповещения об угрозе обстрела на мобильные телефоны. Сигнал тревоги был зафиксирован и в ряде других населённых пунктов страны.
Власти Израиля подчеркивают, что противовоздушная оборона находится в полной боевой готовности и принимает все необходимые меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры. Ситуация остается напряженной, подробности развития событий уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах с целью испортить их отношения с Тегераном. Отряды движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным вблизи населенного пункта Адейси на юге Ливана.