Израильская армия зафиксировала новый запуск ракет из Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля, передает РИА «Новости». В официальном сообщении армейской пресс-службы отмечается: «Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».

По данным агентства, в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, жители получили ранние оповещения об угрозе обстрела на мобильные телефоны. Сигнал тревоги был зафиксирован и в ряде других населённых пунктов страны.

Власти Израиля подчеркивают, что противовоздушная оборона находится в полной боевой готовности и принимает все необходимые меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры. Ситуация остается напряженной, подробности развития событий уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах с целью испортить их отношения с Тегераном. Отряды движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным вблизи населенного пункта Адейси на юге Ливана.