    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    15 марта 2026, 08:33 • Новости дня

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по военным Израиля на границе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды ливанского шиитского движения «Хезболла» нанесли очередной «массированный ракетный удар» по израильским военным вблизи пограничного населенного пункта Адейси на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jazeera.

    По данным телеканала, ранее «Хезболла» уже атаковала израильских военных в казармах населенного пункта Авивим, который расположен на израильской территории рядом с ливанской границей.

    Кроме того, 14 марта представители «Хезболлы» сообщили о нанесении удара по израильской системе противовоздушной обороны в городе Маалот-Тарших на территории Западной Галилеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность движения «Хезболла». Армия Израиля вошла на территорию Ливана. В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Армия Израиля отчиталась об уничтожении завода ПВО и космического центра Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по целям в ОАЭ и призвал эвакуироваться

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран предупредил о готовящихся атаках на арабские порты Фуджайра, Халифа и Джебель-Али в качестве ответа на нападение на остров Харк, и призвал жителей эвакуироваться.

    Иран объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что речь идет о портах Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые объявлены законными целями из-за присутствия там американских военных среди гражданских объектов.

    Власти Ирана опубликовали срочное предупреждение для населения ОАЭ. В тексте говорится: «Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али».

    Сообщается, что эти порты могут быть поражены в ближайшие часы в ответ на нападение на принадлежащий Ирану остров Харк. Причиной указано размещение американских военных среди гражданских объектов в этих районах.

    Ранее американские военные нанесли удары более чем по 90 целям на иранском острове Харк.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил атаками на крупнейшие технологические корпорации США.

    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Иран потребовал компенсаций и ухода США из Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    14 марта 2026, 21:29 • Новости дня
    США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа отвергла предложение арабских монархий по прекращению огня, несмотря на попытки Омана наладить диалог, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

    Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Посольство России опровергло обвинения Британии по удару в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения министра обороны Британии Джона Хили о содействии России удару по базе западной коалиции в Эрбиле.

    Заявления министра обороны Британии Джона Хили о причастности России к удару по базе войск западной коалиции в иракском Эрбиле не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    В заявлении российского посольства в Лондоне говорится: «Мы не можем не отметить еще одно утверждение, выдвинутое господином Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Он дал волю воображению».

    Дипломаты обратили внимание, что даже высокопоставленные представители США признали отсутствие доказательств подобной связи. В посольстве считают, что нагнетание темы угрозы со стороны Москвы преследует исключительно внутриполитические цели.

    В дипмиссии также напомнили, что именно Британия передает Киеву вооружение и разведданные для атак по российской территории.

    По данным посольства, британский персонал находится на Украине и помогает в обучении, оснащении и консультировании украинских военных, а также оказывает поддержку в планировании и командовании операциями. В заявлении отмечается, что вопрос о соответствии этой деятельности заявлениям Лондона о непричастности к конфликту на Украине остается открытым.

    Ранее, 12 марта, Минобороны Британии сообщило, что по военной базе в Эрбиле был нанесен удар с использованием беспилотников.

    Во время атаки беспилотников на британо-американскую базу в Эрбиле американские военные получили легкие ранения.

    14 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп пообещал «адски бомбить» побережье Ирана ради безопасности пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по побережью Ирана для защиты судоходства в Ормузском проливе, отметив полное уничтожение военного потенциала страны.

    Президент США Дональд Трамп выпустил заявление о планах Вашингтона продолжить бомбардировки иранского побережья, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Тruth Social Трамп подчеркнул, что США «будут адски бомбить побережье и уничтожать иранские корабли и катера» для гарантии безопасности Ормузского пролива.

    Трамп также заявил, что США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, однако иранская сторона, по его словам, сохраняет возможность атаковать водный путь с помощью беспилотников, мин или ракет ближнего действия. По его мнению, другие государства, в том числе Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Британия, должны направить свои корабли для защиты пролива.

    «Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным!», – заявил американский президент. Он также призвал мировое сообщество активнее участвовать в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли за попытки минирования Ормузского пролива.

    Тегеран отказался пропускать связанные с Вашингтоном и его союзниками нефтегрузы через эту акваторию.

    Глава Белого дома объявил войну с Ираном практически завершенной из-за отсутствия у противника флота.

    14 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Власти Дубая подтвердили новый инцидент с БПЛА в городе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дубая подтвердили новый инцидент с БПЛА в городе, поврежден фасад здания, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.

    Власти Дубая подтвердили новый инцидент с беспилотным летательным аппаратом, в результате которого был поврежден фасад здания, передает РИА «Новости». Как уточнили в пресс-службе Dubai Media Office, происшествие связано с тем, что обломки сбитого БПЛА попали в фасад жилого дома в центре города.

    Власти заявили: «Инцидент, вызванный обломками от успешного перехвата, попавшими в фасад здания в центре Дубая, полностью локализован. Пожара не произошло, пострадавших нет»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае, Манаме и Иерусалиме произошли взрывы. Самолет Utair доставил пассажиров из Дубая в Тюмень после происшествий. Власти Дубая отменили традиционные выстрелы в Рамадан из-за ракетных угроз.

    14 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Анкара отказалась вступать в конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара занимает жесткую позицию на фоне кризиса на Ближнем Востоке и не намерена допускать втягивания Турции в вооружённый конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Бангладеш, что Турция не позволит втянуть себя в конфликт на Ближнем Востоке благодаря решительной позиции и воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Фидана, Анкара рассматривает инциденты с ракетами на военном и дипломатическом уровнях и сообщает свои опасения и предупреждения иранским коллегам, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Фидан, иранская сторона отрицает свою причастность к пускам ракет в направлении Турции и заявляет, что приказов на атаку не отдавалось. Турция, в свою очередь, обсуждает имеющиеся технические данные и другие свидетельства с Ираном откровенно, учитывая, что эти вопросы решаются как на военном, так и на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

    В пятницу министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, что стало третьим подобным инцидентом с начала эскалации конфликта.

    Ранее посол Ирана в Анкаре назвал третьи лица возможными виновниками пусков ракет по Турции.

    Анкара потребовала от Тегерана не допускать роста напряженности после перехвата снаряда.

    Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения об атаке на турецкую территорию.

    14 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Трамп опроверг уничтожение американских заправщиков в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что ни один из американских заправщиков не был уничтожен или серьезно поврежден во время удара по базе в Саудовской Аравии, и обвинил СМИ во лжи.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что самолеты-заправщики американских ВВС уцелели во время атаки на объект в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были «поражены» или «уничтожены», – подчеркнул глава государства.

    Трамп уточнил, что четыре из пяти самолетов практически не пострадали и уже вернулись в строй, а пятый получил небольшие повреждения, однако в скором времени тоже сможет подняться в воздух. Он особо отметил, что ни один не был уничтожен или даже близок к этому.

    В своем заявлении Трамп также подверг критике американские СМИ, в частности The New York Times и The Wall Street Journal, обвиняя их в искажении информации и желании поражения США в войне. По словам президента, «их ужасные репортажи прямо противоположны реальным фактам». Он назвал репортажи этих изданий о потерях авиации вымыслом «больных и невменяемых людей».

    Ране издание The Wall Street Journal сообщило о повреждении пяти заправщиков ВВС США при ударе по базе в Саудовской Аравии.

     СМИ писали, что в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    14 марта 2026, 16:47 • Новости дня
    КСИР заявил о контроле над Ормузским проливом и ударах по базам США

    Tекст: Вера Басилая

    КСИР объявил о полном контроле над Ормузским проливом и нанесении ударов по американским базам в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о полном контроле над Ормузским проливом и нанесении ударов по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении КСИР отмечается, что удары были совершены в рамках 49-й волны операции «Правдивое обещание» с использованием ракет и ударных беспилотников.

    По данным КСИР, атаки были направлены по радарам комплекса Patriot, диспетчерской вышке и ангарам на базе Аль-Дафра в ОАЭ. Военные применили ударные беспилотники и баллистические ракеты для поражения целей на территории базы.

    Кроме того, удары были нанесены по базе Шейх-Иса в Бахрейне, где, по утверждению КСИР, были уничтожены радары раннего предупреждения и резервуары с топливом. Также атаке подверглась авиабаза Аль-Удейри в Кувейте, где были уничтожены ангары с оборудованием и вертолетные ангары.

    В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив находится под «полным и умным контролем» военно-морских сил корпуса. В заявлении говорится: «Проход танкеров и торговых судов агрессоров и их союзников по-прежнему запрещен. В случае передвижений по ним будет нанесен удар».

    Воздушно-космические силы КСИР наносили удары по нефтяному району в ОАЭ и американской базе в Кувейте.

    Иранские военные заявили о готовности открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Израиль заявил об уничтожении космического исследовательского центра Ирана
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из магазинов
    Лепс назвал срок завершения своей музыкальной карьеры

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

