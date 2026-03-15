«Хезболла» нанесла ракетный удар по военным Израиля на границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отряды движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным вблизи пограничного населенного пункта Адейси на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, ранее «Хезболла» уже атаковала израильских военных в казармах населенного пункта Авивим, который расположен на израильской территории рядом с ливанской границей.

Кроме того, 14 марта представители «Хезболлы» сообщили о нанесении удара по израильской системе противовоздушной обороны в городе Маалот-Тарших на территории Западной Галилеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность движения «Хезболла».