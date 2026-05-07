Вмешательство «Единой России» вернуло выпускникам право выбора музыки

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет канал Mash в мессенджере Max, решение о возвращении права выбора музыки последовало после общественного резонанса и обсуждения в соцсетях. Руководство школы и учителя сначала настаивали на более патриотичном варианте, однако после критики изменили свою позицию.

Директор школы Степан Куколь-Яснопольский заявил: «Ребята сами могут выбрать песню для выпускного, администрация мешать не будет». При этом он уточнил, что, по его мнению, именно родители за месяц до праздника отказались от уже отрепетированного танца и предложили новый вариант.

По данным источника, большинство школьников выступают за песню Sting, родители же разделились во мнениях.

Накануне депутат «Единой России» Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.

Ранее стало известно, что в некоторых школах запретили вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.