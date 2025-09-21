Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Часть школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
В городе Татарске Новосибирской области произошло обрушение части здания местной школы номер пять, однако жертв и пострадавших удалось избежать, сообщили в региональном главке МЧС.
Часть здания средней школы №5 в городе Татарске Новосибирской области обрушилась утром 21 сентября, передает ТАСС. Инцидент произошёл около 10:40 по местному времени, когда на пульт дежурного поступило сообщение об аварии. По информации регионального главка МЧС, в момент обрушения людей в здании не было, никто не пострадал.
На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура уже начала проверку по факту обрушения. Подробности причин случившегося выясняются.
