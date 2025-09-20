Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
СК возбудил дело после гибели рабочих в московской школе
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК России, возбуждено после гибели двоих рабочих при обрушении конструкции в реконструируемой школе на востоке Москвы, сообщает московский СК.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате частичного обрушения конструкции в реконструируемом здании школы на востоке города, передает ТАСС. Инцидент произошел во время проведения строительных работ.
В ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Прокуратура Москвы сообщила, что жертвами стали молодые мужчины в возрасте 19 и 29 лет. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, ведется сбор доказательств и опрос свидетелей.
Ранее в Москве завершили разбор завалов в школе после обрушения плит, в результате которого погибли двое рабочих.
Нарушение технологии строительных работ могло привести к обрушению в школьном здании на востоке Москвы.