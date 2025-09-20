СК возбудил дело после гибели рабочих в московской школе

СК возбудил дело после гибели двух рабочих при обрушении плит в московской школе

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате частичного обрушения конструкции в реконструируемом здании школы на востоке города, передает ТАСС. Инцидент произошел во время проведения строительных работ.

В ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Прокуратура Москвы сообщила, что жертвами стали молодые мужчины в возрасте 19 и 29 лет. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, ведется сбор доказательств и опрос свидетелей.

Ранее в Москве завершили разбор завалов в школе после обрушения плит, в результате которого погибли двое рабочих.

Нарушение технологии строительных работ могло привести к обрушению в школьном здании на востоке Москвы.