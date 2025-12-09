  • Новость часаСийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США унижают Европу на пользу России

    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    9 декабря 2025, 13:10 Мнение

    США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях

    Мы уже привыкли воспринимать с юмором то, как Вашингтон грубо обращается в последний год со своими европейскими союзниками. Однако одним улюлюканьем дело тут ограничиваться не должно. Есть и более серьезные вещи: последние официальные документы, публичные заявления и дипломатические маневры США все более отчетливо доказывают важный и полезный для России факт: американцы не являются друзьями и союзниками Европы.

    Их отношение к вроде бы самым важным союзникам представляет собой смесь высокомерия и алчности. И таким останется, поскольку полностью отвечает культурной основе самих США. Сейчас эта смесь выглядит наиболее убедительно. Бывало, что она проявляла себя в менее резких, чем при Дональде Трампе, формах. Но, по существу, не менялась. И спасибо текущей американской администрации, что так хорошо это европейцам поясняет.

    Так что мы не должны исключать, что в будущем с нашими соседями на западе Евразии можно будет наладить отношения на благоприятных для Москвы условиях, как бы европейцы нас в настоящее время ни убеждали в собственной стратегической некомпетентности. Просто потому, что Европа – это наш сосед, включать ее государства в состав России мы никогда не захотим, а избавить от такого соседства может только всеобщий конфликт. Победителей в котором, как заранее хорошо известно, не будет.

    Но для того, чтобы восстановление отношений с Европой стало реальностью, должны выполниться три, по меньшей мере, условия.

    Понятно, что нет ничего более глупого, чем выставлять будущему свои требования. Но было бы полезно уже сейчас, когда все с наслаждением смотрят, как Трамп и его команда устраивают Европе разнос за разносом, знать, за чем нужно там наблюдать – для того чтобы понять, какую для себя пользу из всего происходящего может послезавтра извлечь Россия.

    Итак, можно определить три темы, имеющие намного большую важность, чем очередное решительное заявление какого-нибудь американского министра о «смене всей парадигмы» внешней политики США.

    Первая очевидна для всех: современные европейские элиты не должны развязать на континенте последнюю для себя всеобщую войну. Они уже создали два таких разрушительных конфликта, в ходе которых сгорели миллионы человеческих жизней, а все крупные европейские державы потеряли способность распоряжаться своим суверенитетом.

    Мировая война 1914-1918 годов убила глобальное могущество европейских империй, а Вторая мировая сделала еще хуже – поставила их в прямую зависимость от американских покровителей. Сейчас Европа приблизилась к третьему раунду собственного сползания в полное геополитическое ничтожество – и это опять создает предчувствие военной беды.

    Разговоры европейских политиков и генералов о войне с Россией стали уже настолько настойчивыми, что несколько дней назад на это был вынужден обратить внимание президент Владимир Путин. Существует, само собой, значительная вероятность того, что всеми этими разговорами европейские политики просто запугивают своих избирателей в отсутствие хороших новостей об экономике. Или пытаются направить чуть больше средств в близкие им предприятия военно-промышленного комплекса. Однако Россия, как ответственная ядерная держава, не может оставлять все это без внимания.

    Если всеобщего конфликта в итоге удастся избежать, то даже полное отсутствие у Европы влияния в мире не несет в себе угрозы для России. Мы же в своем уме и не рассчитываем на европейцев в вопросе собственной безопасности, ведь так? Но соседями нашими европейцы все равно останутся. И общаться с ними как-то придется. Лучше со слабыми.

    Также для будущего наших отношений с Европой имеет большое значение то, насколько последовательно США будут дальше идти по пути разрушения своей способности быть глобальным начальником. Сейчас движение в данном направлении у них идет весьма бойко: все эти громогласные заявления об ограничении миграции и «политике реализма» ничего хорошего власти США в мире не принесут.

    Спору нет, сам по себе реализм ничего плохого в себе не содержит. Наоборот, он подразумевает отказ от совершенно ненужных идеологических догм, большую адекватность страны окружающему ее миру. Однако есть и обратная сторона – США на протяжении всей своей истории грабили ближних и дальних соседей под заклинания о том, что несут свободу слова и прочие хорошие вещи.

    Такая стратегия работала, потому что практически в любом обществе найдутся дурачки, готовые поверить в идеологическую трескотню о демократии. Тем более что эта трескотня и стоящая за ней практика были результатом сочетания идей европейского Просвещения и энергии тех, кому в самой Европе места не нашлось.

    Иными словами, стояла на фундаменте сильной европейской культуры. Идейные основы политики Трампа нужно искать в пивных депрессивного Среднего Запада США, фантазиях «мыслителей» Кремниевой долины и спекулянтов недвижимостью в Нью-Йорке. Не очень сильная основа для успешной глобальной стратегии.

    Островное государство по определению не может контролировать других с опорой только на свои силы – ему всегда нужны сочувствующие «на местах». И совершенно неизвестно, найдется ли в странах, интересующих Вашингтон, даже приблизительно столько же желающих поддерживать его в образе «реалиста», как это было во времена грабежа под разговоры о «добром и вечном».

    Что же касается вопроса о миграции, то здесь американские политики вообще могут серьезно подкосить основы своей популярности в мире. Дело в том, что огромное количество желающих поддержать вмешательство Америки в дела своих стран делают это в надежде в нее же потом и уехать. Никто в мире не любит внешнюю политику США – ее природа и содержание могут смутить только совсем наивных зрителей. Но в мире очень многие хотели бы в США перебраться. Хотя бы потому, что жить в обществе, где тебе может быть совершенно безразлична судьба окружающих, отвечает порочным свойствам природы человека.

    Так что, закрывая даже частично двери для иммиграции, американцы рискуют нанести удар по центральной составляющей своего влияния в разных странах и континентах. Конечно, нельзя исключать, что они одумаются и вернутся к прежнему подходу. Но пока такая возможность не просматривается.

    Внешняя политика США выглядит при Трампе весьма грозно. Но на самом деле создает все больше возможностей для других крупных участников международной политики. Это остается только приветствовать: Америка все равно не рухнет, погрузив весь мир в ядерную катастрофу, а вот избыточного влияния у нее явно убавится. Что хорошо для баланса сил с другими крупными державами: это и делает возможными те короткие перемирия между войнами, что мы привыкли называть миром.

    И, наконец, в самой Европе было бы полезно произойти хотя бы частичной смене политического лидерства. Мы не можем говорить о том, что европейцы объединятся под руководством сил, чьи умственные способности и моральные качества окажутся выше, чем то, что наблюдается сейчас. Но есть надежда, что на национальном уровне там будет происходить постепенное вымывание совсем негодных политиков поколения 1990-2000-х на тех, кто окажется сравнительно адекватен реальности.

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, как Вторая мировая война для тех, кто мог налаживать с СССР диалог в далекой уже второй половине XX века. Чем больше американцы сейчас подчеркивают, что для Европы они – не друг, а капризный надсмотрщик, тем лучше для долгосрочных интересов России. А значит, и для мира во всем мире. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России ключевым для «обороны ЕС»
    Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня
    Названы лучшие игристые вина России
    Долина прошла психиатрическую экспертизу по делу о квартире
    Выбрана самая красивая девочка России

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена

    Внешняя разведка Израиля («Моссад») получит нового руководителя – им станет уроженец Белорусской ССР Роман Гофман. Почему в Израиле его считают героем, какую роль отводит новому главе разведки политическое руководство Израиля – и почему само это назначение несет «Моссаду» мало хорошего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации