США унижают Европу на пользу России

Мы уже привыкли воспринимать с юмором то, как Вашингтон грубо обращается в последний год со своими европейскими союзниками. Однако одним улюлюканьем дело тут ограничиваться не должно. Есть и более серьезные вещи: последние официальные документы, публичные заявления и дипломатические маневры США все более отчетливо доказывают важный и полезный для России факт: американцы не являются друзьями и союзниками Европы.

Их отношение к вроде бы самым важным союзникам представляет собой смесь высокомерия и алчности. И таким останется, поскольку полностью отвечает культурной основе самих США. Сейчас эта смесь выглядит наиболее убедительно. Бывало, что она проявляла себя в менее резких, чем при Дональде Трампе, формах. Но, по существу, не менялась. И спасибо текущей американской администрации, что так хорошо это европейцам поясняет.

Так что мы не должны исключать, что в будущем с нашими соседями на западе Евразии можно будет наладить отношения на благоприятных для Москвы условиях, как бы европейцы нас в настоящее время ни убеждали в собственной стратегической некомпетентности. Просто потому, что Европа – это наш сосед, включать ее государства в состав России мы никогда не захотим, а избавить от такого соседства может только всеобщий конфликт. Победителей в котором, как заранее хорошо известно, не будет.

Но для того, чтобы восстановление отношений с Европой стало реальностью, должны выполниться три, по меньшей мере, условия.

Понятно, что нет ничего более глупого, чем выставлять будущему свои требования. Но было бы полезно уже сейчас, когда все с наслаждением смотрят, как Трамп и его команда устраивают Европе разнос за разносом, знать, за чем нужно там наблюдать – для того чтобы понять, какую для себя пользу из всего происходящего может послезавтра извлечь Россия.

Итак, можно определить три темы, имеющие намного большую важность, чем очередное решительное заявление какого-нибудь американского министра о «смене всей парадигмы» внешней политики США.

Первая очевидна для всех: современные европейские элиты не должны развязать на континенте последнюю для себя всеобщую войну. Они уже создали два таких разрушительных конфликта, в ходе которых сгорели миллионы человеческих жизней, а все крупные европейские державы потеряли способность распоряжаться своим суверенитетом.

Мировая война 1914-1918 годов убила глобальное могущество европейских империй, а Вторая мировая сделала еще хуже – поставила их в прямую зависимость от американских покровителей. Сейчас Европа приблизилась к третьему раунду собственного сползания в полное геополитическое ничтожество – и это опять создает предчувствие военной беды.

Разговоры европейских политиков и генералов о войне с Россией стали уже настолько настойчивыми, что несколько дней назад на это был вынужден обратить внимание президент Владимир Путин. Существует, само собой, значительная вероятность того, что всеми этими разговорами европейские политики просто запугивают своих избирателей в отсутствие хороших новостей об экономике. Или пытаются направить чуть больше средств в близкие им предприятия военно-промышленного комплекса. Однако Россия, как ответственная ядерная держава, не может оставлять все это без внимания.

Если всеобщего конфликта в итоге удастся избежать, то даже полное отсутствие у Европы влияния в мире не несет в себе угрозы для России. Мы же в своем уме и не рассчитываем на европейцев в вопросе собственной безопасности, ведь так? Но соседями нашими европейцы все равно останутся. И общаться с ними как-то придется. Лучше со слабыми.

Также для будущего наших отношений с Европой имеет большое значение то, насколько последовательно США будут дальше идти по пути разрушения своей способности быть глобальным начальником. Сейчас движение в данном направлении у них идет весьма бойко: все эти громогласные заявления об ограничении миграции и «политике реализма» ничего хорошего власти США в мире не принесут.

Спору нет, сам по себе реализм ничего плохого в себе не содержит. Наоборот, он подразумевает отказ от совершенно ненужных идеологических догм, большую адекватность страны окружающему ее миру. Однако есть и обратная сторона – США на протяжении всей своей истории грабили ближних и дальних соседей под заклинания о том, что несут свободу слова и прочие хорошие вещи.

Такая стратегия работала, потому что практически в любом обществе найдутся дурачки, готовые поверить в идеологическую трескотню о демократии. Тем более что эта трескотня и стоящая за ней практика были результатом сочетания идей европейского Просвещения и энергии тех, кому в самой Европе места не нашлось.

Иными словами, стояла на фундаменте сильной европейской культуры. Идейные основы политики Трампа нужно искать в пивных депрессивного Среднего Запада США, фантазиях «мыслителей» Кремниевой долины и спекулянтов недвижимостью в Нью-Йорке. Не очень сильная основа для успешной глобальной стратегии.

Островное государство по определению не может контролировать других с опорой только на свои силы – ему всегда нужны сочувствующие «на местах». И совершенно неизвестно, найдется ли в странах, интересующих Вашингтон, даже приблизительно столько же желающих поддерживать его в образе «реалиста», как это было во времена грабежа под разговоры о «добром и вечном».

Что же касается вопроса о миграции, то здесь американские политики вообще могут серьезно подкосить основы своей популярности в мире. Дело в том, что огромное количество желающих поддержать вмешательство Америки в дела своих стран делают это в надежде в нее же потом и уехать. Никто в мире не любит внешнюю политику США – ее природа и содержание могут смутить только совсем наивных зрителей. Но в мире очень многие хотели бы в США перебраться. Хотя бы потому, что жить в обществе, где тебе может быть совершенно безразлична судьба окружающих, отвечает порочным свойствам природы человека.

Так что, закрывая даже частично двери для иммиграции, американцы рискуют нанести удар по центральной составляющей своего влияния в разных странах и континентах. Конечно, нельзя исключать, что они одумаются и вернутся к прежнему подходу. Но пока такая возможность не просматривается.

Внешняя политика США выглядит при Трампе весьма грозно. Но на самом деле создает все больше возможностей для других крупных участников международной политики. Это остается только приветствовать: Америка все равно не рухнет, погрузив весь мир в ядерную катастрофу, а вот избыточного влияния у нее явно убавится. Что хорошо для баланса сил с другими крупными державами: это и делает возможными те короткие перемирия между войнами, что мы привыкли называть миром.

И, наконец, в самой Европе было бы полезно произойти хотя бы частичной смене политического лидерства. Мы не можем говорить о том, что европейцы объединятся под руководством сил, чьи умственные способности и моральные качества окажутся выше, чем то, что наблюдается сейчас. Но есть надежда, что на национальном уровне там будет происходить постепенное вымывание совсем негодных политиков поколения 1990-2000-х на тех, кто окажется сравнительно адекватен реальности.

Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, как Вторая мировая война для тех, кто мог налаживать с СССР диалог в далекой уже второй половине XX века. Чем больше американцы сейчас подчеркивают, что для Европы они – не друг, а капризный надсмотрщик, тем лучше для долгосрочных интересов России. А значит, и для мира во всем мире.