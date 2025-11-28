Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

Tекст: Ольга Самофалова

Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico. Теперь они требуют от Еврокомиссии финансовую поддержку. Требования будут озвучены на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря.

По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил: «Экономика Эстонии пострадала больше всего от войны, появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами».

ЕК готова оказать финансовую поддержку, план поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто. Однако на большие объемы денег в ближайшие годы Прибалтике и Финляндии рассчитывать не приходится. Бюджет ЕС почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. По оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит.

Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли, пишет Politico.

«Экономики стран Балтии и Финляндии с 2022 года столкнулись с сочетанием сразу нескольких шоков – утратой транзитных потоков и деловых связей с Россией, ростом издержек в энергетике из-за отказа от российских ресурсов, сокращением инвестиций и туристического потока на фоне геополитической неопределенности», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

После начала СВО эти европейские направления сразу потеряли ключевой рынок въездного туризма – Россию и Украину. Доля российских туристов, которые ездили в приграничные с Россией европейские регионы, достигала до 20%. После февраля 2022 года число туристов из России упало на 80%.

Более того, собственные туристы – из других европейских стран – тоже стараются не посещать прибалтийские страны из-за страха путешествовать по территориям, с которыми рядом происходит военный конфликт. В 2022 и 2023 годах европейские туристы массово отменяли забронированные ранее поездки в эти страны, а теперь и просто игнорируют их. Это бьет по туристическому бизнесу, так как отели остаются недозагруженными, некоторые даже закрываются. Пострадали также морские круизы по Балтийскому морю. Ситуация в странах оказалась еще хуже, чем была в ковидный 2020 год.

Инвесторы теперь тоже игнорируют Прибалтику и Финляндию. Во-первых, Россия была для них десятилетиями важным инвестором. Во-вторых, сами европейцы обходят стороной эти регионы.

Приграничная торговля с Россией остановилась окончательно после начала СВО. «Проблем в экономике этих стран достаточно много, но одна из главных – это потеря российского рынка для экспорта своих товаров как из-за их собственных санкций против России, так и из-за российского продовольственного эмбарго. До 2014 года Литва и Латвия неплохо зарабатывали на экспорте в Россию своего продовольствия, а также на аренде портов и портовой инфраструктуры для российских и белорусских предприятий. Особенно хорошо они зарабатывали на транспортировке российских и белорусских минеральных удобрений. Существенный доход приносили автомобильные перевозки западных товаров в Россию. Литва еще получала доход благодаря доставке грузов и пассажиров в Калининград по железной и автомобильным дорогам», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Наиболее чувствительными оказались сектора логистики и портового бизнеса: падение оборотов в ряде крупнейших портов, зафиксированное в 2023–2024 годах, стало прямым следствием перестройки торговых маршрутов и ограничений на российские грузы,

говорит Кабаков. Только в 2023 году порты Прибалтики лишились 10 млн тонн грузов. Одновременно усилились и внутренние структурные проблемы – нехватка рабочей силы, демографическое давление, рост оборонных расходов, что создает дополнительное фискальное напряжение, добавляет эксперт.

Жить и вести бизнес стало дороже еще по одной причине – из-за отказа от более дешевого российского газа в пользу более дорогого СПГ, а также отсоединение Прибалтики с февраля 2024 года от единой энергетической системы БРЭЛЛ. Последняя позволяла маневрировать мощностями электроэнергии между пятью странами – Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия. Страны Прибалтики получали дешевую российскую и белорусскую электроэнергию, когда надо было, а теперь им приходится покупать ее на местных хабах в разы дороже. После выхода из БРЭЛЛ цены на электроэнергию в трех прибалтийских странах выросли на 50%. Причем цены растут каждый раз, когда наблюдается похолодание и безветрие. Потому что возобновляемые источники энергии не справляются. В Эстонии даже хотят ввести с 2026 года плату за «надежность энергоснабжения» для покрытия затрат на электроэнергию в периоды низкой генерации ВИЭ. Такова цена энергетической независимости от России.

«После 2022 года цены на газ и электроэнергию в регионе проходили через периоды резкого роста и высокой волатильности, частично вызванной санкционными ограничениями и экстренной диверсификацией поставок. Энергетическая перестройка обошлась странам дорого, увеличив себестоимость бизнеса и сдерживая инвестиции в производство. В результате в экономике закрепился более низкий темп роста по сравнению с докризисными ожиданиями, а ряд регионов Балтии – особенно зависимых от торговли и портовой логистики – испытывают долгосрочное давление на доходы и занятость», – говорит Кабаков.

«Когда эти три страны прекратили все экономические отношения с Россией, стало хуже только им самим. Темпы роста очень невелики, экономика стагнирует, а где-то слабый рост уже сменился стагнацией или небольшим, но все-таки падением. В 2024 году из трех республик Прибалтики рост показала только Литва (на 2,7%), но скорее это был восстановительный рост после спада 2023 года. ВВП Эстонии упал на 0,3%, Латвии – на 0,4%. В третьем квартале 2025 года экономика Литвы выросла на 1,7% в годовом выражении, но для этой страны такие темпы роста очень невысоки, при этом экономика Эстонии выросла только на 0,6% год к году, а ВВП Латвии упал на 0,3% год к году», – говорит Мильчакова. В Финляндии схожая по проблемам ситуация – и экономика стагнирует.

Судя по всему, тяжелее справляются с ситуацией Эстония и Латвия. Буквально недавно стало известно, что жители Эстонии больше не могут позволить себе покупать продукты питания в прежнем объеме. По данным Евростата, среди 25 стран ЕС именно Эстония опустилась на последнее место (сравнивали сентябрь 2025-го с тем же месяцем 2024 года) из-за падения объемов продаж. Продовольственные сети подтверждают тенденцию к покупке меньшего количества и более дешевых продуктов. Причина – в росте налогов и цен.

«Из-за роста налогов и цен наши люди больше не могут позволить себе покупать продукты в прежнем объеме, и мы снова возглавили очередной антирейтинг. Погоня за скидками и замена привычных продуктов более дешевыми аналогами уже много лет являются для людей повседневным способом сэкономить»,

– прокомментировал данные Евростата директор Эстонского института конъюнктуры Петер Раудсепп. По его словам, снижение объема розничных продаж продуктов питания продолжается в стране уже три с половиной года, со второго квартала 2022 года.

«На этом фоне запрос стран Балтии и Финляндии на дополнительную финансовую поддержку ЕС выглядит обоснованным: малые и открытые экономики региона несут непропорционально высокие издержки геополитического разрыва и вынуждены одновременно инвестировать в энергобезопасность и оборону», – заключает Кабаков. Вопрос, сколько может выделить ЕС.