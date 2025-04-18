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    18 апреля 2025, 11:26 • Экономика

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти
    @ EPA/ANDREI LIANKEVICH/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России?

    Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. Это стало возможным благодаря модернизации и увеличению пропускной способности трубопровода TAL, который идет с запада. Почти 60 лет Чехия получала советскую, а потом российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», построенному еще на советские деньги. Это было взаимовыгодное сотрудничество, от которого Чехия отказалась по политическим причинам и под давлением Польши.

    Какую цену заплатила Чехия за свой отказ от российской трубопроводной нефти? Во-первых, были потрачены инвестиции в расширение пропускной способности нефтепровода TAL. Чехия в предыдущие годы не всю нефть покупала у России, а примерно половину качала как раз через этот нефтепровод TAL. Увеличив его мощности до 8 млн тонн в год, Чехия сможет удовлетворить потребности страны полностью. Суммарный импорт нефти в Чехии в 2023 году составил 7,3 млн тонн, а в 2024 году – 6,4 млн тонн, указывает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market.

    «Во-вторых, Чехия еще с марта перестала закупать российскую нефть, но доделать альтернативный нефтепровод к этому времени не успели. Поэтому Чехия вынуждена была перерабатывать нефть, которая находится в госрезерве, и сократить переработку нефти», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В-третьих, поставки альтернативной нефти будут дороже. «Трубопроводные поставки нашей нефти Urals не продаются с таким большим дисконтом, как поставки морским транспортом в 10-15 долларов с барреля, но скидка все равно присутствовала. Нефть от других поставщиков теперь будет обходиться Чехии дороже. Кроме того, логистическая составляющая будет дороже. Транспортное плечо больше, перевалок больше – значит, платить придется больше», – говорит Игорь Юшков.

    Теперь Чехии придется искать нефть на рынке по рыночным ценам, платить за ее доставку танкерами в порт Италии, далее – за прокачку в Германию по трубопроводу TAL, а затем по трубопроводу IKL в саму Чешскую республику.

    Четвертая сложность, с которой столкнется Чехия – это заточенность ее нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под тяжелые сорта нефти Urals. «Тяжелые сорта нефти, похожие на Urals, довольно востребованы сейчас в мире, поэтому стоят дорого. Возможно, Чехии придется искать разные сорта нефти, чтобы смешивать их или смешивать нефть с нефтепродуктами, чтобы получить нужные характеристики сырья для своих НПЗ», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Более того, не факт, что Чехии удастся загрузить свои НПЗ полностью. «Недозагрузка НПЗ – это типичная ситуация сейчас в Европе. Например, недозагружены НПЗ в Германии, которые принадлежали России, но были арестованы. Недозагруженным стал НПЗ на Сицилии после того, как «Лукойл» был вынужден его продать. Вся европейская нефтепереработка столкнулась с ситуацией, когда оказалось дешевле купить готовые нефтепродукты, чем сырую нефть для переработки ее у себя. Европейцы покупают в том числе нефтепродукты, которые были сделаны из российской нефти в третьих странах, в частности в Индии», – говорит Игорь Юшков. Поэтому не факт, что НПЗ в Чехии будут работать на полную мощность в таких условиях, добавляет эксперт.

    Интересно, что Чехия собирается поддерживать нефтепровод «Дружба» в рабочем состоянии. Для чего им это нужно? В Чехии уверяют, что это нужно на перспективу, когда спрос на нефть вырастет, но поставлять по «Дружбе» они будут не российскую, а другую нефть – из порта Одессы.

    Действительно, есть нефтепровод «Одесса – Броды». В свое время Белоруссия хотела по нему поставлять себе венесуэльскую или азербайджанскую нефть. «Однако этот нефтепровод работал всегда только в реверсном режиме, то есть качал нефть в Одессу, где ее грузили на танкеры, но часто эта труба просто простаивала, да и сейчас не работает. При этом нет никакой разницы куда везти нефть – в итальянский порт или Одессу. Я думаю, что на самом деле Чехия хочет оставить в рабочем состоянии нефтепровод «Дружба» на всякий случай. Если что-то произойдет с другим маршрутом, то можно будет вернуться к закупкам российской нефти более оптимальным маршрутом по более низким ценам», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть, и они не собираются отказываться от своих выгод из политических соображений. Именно Венгрия в 2022 году отстояла право качать нефть из России по нефтепроводу. В Евросоюзе изначально хотели запретить поставки любой нефти из России в ЕС. Но Венгрия не одобряла санкционный пакет в таком формате, и Брюсселю пришлось пойти на уступки и сохранить трубопроводные поставки.

    «В чем разница ситуации в этих трех странах – Чехии, Венгрии и Словакии? В том, что НПЗ в Венгрии и Словакии принадлежат венгерской компании MOL, а НПЗ в Чехии принадлежат польской компании Orlen. По сути, это польская компания приняла политическое решение за Чехию отказаться от российского газа.

    Они сослались на то, что Газпромбанк, через который оплачивалась российская нефть, попал под санкции. Однако было бы желание, схема бы нашлась. Вот Венгрия и Словакия договорились об альтернативной схеме оплаты российской нефти – и все работает», – говорит собеседник газеты «ВЗГЛЯД».

    Для России потеря чешского рынка неприятна, но, конечно, не критична. «Еще в прошлом году Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, однако объем экспорта снизился на 36% – до 2,7 млн тонн. Для сравнения: год назад поставки были в полтора раза выше – 4,2 млн тонн», – отмечает Сергей Терешкин. Вторым поставщиком нефти в Чехию после России стал Азербайджан, который продал 2,6 млн тонн нефти.

    Однако это событие – переход Чехии полностью на альтернативную нефть – может иметь значимые экономические и политические последствия вплоть до полного перекрытия Украиной поставок нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию.

    «Теперь, когда Польша как собственник чешских НПЗ не пострадает, Варшава может дать сигнал Украине более смело угрожать Венгрии и Словакии перекрытием транзита нефти по своей территории. Либо Украина может начать смелее бить по российской трубопроводной системе, чтобы перекрыть поставки. Все это может стать частью большой стратегии Польши, Прибалтики и НАТО.

    Она заключается в том, чтобы заставить Россию перенести все объемы своего экспорта на море, где больше возможностей для давления. Сначала можно перекрыть танкерам теневого флота де-факто вход в Балтийское море. Это заставит нас перевозить нефть танкерами обычного флота. Значит, надо будет выполнять потолок цены, и мы не сможем продавать нефть дороже 60 долларов. А следующим шагом станет понижение ценового потолка. Таков минимальный план, а максимальный план – это вообще перекрыть возможность ходить танкерам с российской нефтью по Балтике», – рассуждает Игорь Юшков.

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    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

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