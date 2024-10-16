Запад атакует российскую «Дружбу» через Чехию

Почему поляки стыдят чехов за российскую нефть

Tекст: Ольга Самофалова

Польское издание Onet посчитало, сколько выигрывает чешская нефтяная компания Orlen Unipetrol от закупок российской нефти. Orlen покупала российское топливо на 21% дешевле, чем азербайджанскую нефть, что привело к профициту прибыли чешской компании в размере около 1,2 млрд евро. Поляки возмущены таким положением дел. Они считают, что Чехия может обеспечить поставки нерусской нефти через трубопроводы Transalpine и Adria, и тогда это будут нормальные поставки. Как будто Чехии должно быть стыдно за то, что она покупает дешевую, а не более дорогую нефть у Азербайджана. Хотя с точки зрения бизнеса, верно как раз обратное.

Европейское издание Politico посчитало, что Чехия потратила на покупку нефти и газа в России 7 млрд евро, что в пять раз больше, чем 1,29 млрд евро, которые она отправила Украине в качестве материальной помощи. Хотя непонятно, почему страна должна тратить на другую страну больше, чем на энергоресурсы для собственных граждан, транспорта и промышленности. Получается, что Чехия отдала Украине примерно столько, сколько заработала на коммерчески выгодной для себя сделке по покупке российской нефти.

Чешский премьер Петр Фиала действительно официально сообщал, что Чехия готова отказаться от российской нефти, однако срок был не в этом году, а к середине 2025 года. Запад, видимо, пытается надавить на Чехию, чтобы она не забыла о своем обещании.

Чехия вместе с Венгрией и Словакией продолжает получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Это единственное исключение, сделанное Европой перед введением эмбарго на импорт нефти из России. Причем добилась этого исключения Венгрия, которая целый месяц весной 2022 года накладывала свое вето на принятие шестого пакета антироссийских санкций. Пока европейские законодатели не убрали запрет поставок по трубопроводу.

Почему российская нефть обходится дешевле?

Во-первых, дешевле логистика. «Поставки нефти на чешские НПЗ по нефтепроводу «Дружба» – самый выгодный вариант, так как НПЗ стоят в конце трубопровода и были построены в комплексе еще в советское время. Это была система помощи странам Восточного социалистического блока. Любой другой вариант доставки нефти в Чехию будет дороже из-за роста издержек», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«Чехии будет сложно отказаться от российской нефти, поскольку она находится в центре Европы и у нее немного альтернативных источников поставок. В прошлом году она увеличила свою зависимость от российской нефти до 60%. Получать альтернативную нефть страна может по нефтепроводам TAL и Adria, а также Transalpine и Adria. Эти маршруты могут обеспечить часть потребностей страны, однако их мощности ограничены», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Другую нефть придется поставлять морским транспортом через Польшу или Германию, откуда по нефтепроводам или железной дороге отправлять в Чехию. Азербайджанскую нефть придется еще вывозить либо по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джихан» с выходом в Средиземное море и отгружать в район Хорватии, или огибать Европу и отгружать в Германию или Польшу, либо вывозить через Грузию. Конечно, это более затратные истории», – говорит Игорь Юшков.

Во-вторых, российская нефть может продаваться Чехии со скидкой. «Сейчас действует скидка 10 долларов с барреля на российскую Urals по сравнению с маркой Brent. Но это касается нефти, которая перевозится морским транспортном. Скидка покрывает возросшую стоимость доставки из-за использования теневого флота. На трубопроводные поставки она не распространяется, хотя скидка, возможно, есть, но не более пары долларов», – считает эксперт ФНЭБ.

Условия, по которым российскую нефть получала чешская Orlen, в целом были близки к рыночным, считает также Сергей Кауфман из ФГ «Финам».

Третий момент – российская тяжелая нефть Urals идеально подходит под чешские НПЗ, потому что заводы изначально строились под нашу нефть. «Азербайджанская нефть легкая, малосернистая, ее надо будет по пути перемешать с другой нефтью или мазутом, чтобы получить нефть нужной характеристики. Иначе потребуется перенастраивать НПЗ на другие сорта, что требует инвестиций и времени», – говорит Юшков.

Четвертая выгода заключается в экспорте нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В рамках санкционного пакета Чехия не может перепродавать такие нефтепродукты в другие страны Евросоюза, но импортирует топливо на Украину, которая не является членом ЕС. И это дополнительный заработок.

«В целом все трое – Венгрия, Словакия и Чехия – так делают: когда есть излишки нефтепродуктов, сделанные из российской нефти, они перепродают их Украине. Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для Украины является Польша. Но НПЗ в Чехии принадлежит польской компании»,

– отмечает эксперт.

Пятая выгода – Чехия получает более дешевое топливо для своего внутреннего рынка, тогда как у всех остальных в Европе издержки растут и топливо дорожает. «Сейчас, когда Польша и Германия не получают российскую нефть, а покупают другую нефть, их НПЗ недозагружены. Потому что зачастую стало выгоднее покупать готовые нефтепродукты у той же самой Индии, которые она делает из российской нефти и поставляет в Европу. По цене такое топливо оказывается более конкурентоспособным, чем топливо, которое производится внутри Европы», – говорит Юшков.

По его мнению, если Чехия перестанет покупать российскую нефть, то пострадает ее перерабатывающая промышленность: ее НПЗ будут просто недозагружены, проще будет купить готовое топливо, чем полностью загружать заводы.

Во многом схожая ситуация у Венгрии и Словакии. Однако есть один очень важный момент: законодательного требования прекращать покупки российской нефти по «Дружбе» нет. Юшков обращает внимание, что в шестом пакете санкций дали временное разрешение на прокачку нефти по «Дружбе», при этом там не фиксируется дата окончания этого исключения. То есть Венгрия, Словакия и Чехия не нарушают никакие законы, покупая российскую нефть по трубе. Даже Украина поставки не останавливает, хотя труба проходит и по ее территории, и еще зарабатывает на этом сама.

«Поэтому, чтобы запретить Венгрии, Чехии и Словакии получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», нужно, по сути, принять новые санкции, где будет утверждена дата официального запрета. А принять такие санкции будет сложно, так как Венгрия, понятно, будет их блокировать. Венгрия ведет национально ориентированную политику что по газу, что по нефти, что по другим вопросам. Ее, возможно, не любят в Брюсселе, есть критики, тем не менее Венгрия добилась наиболее экономически выгодных для себя решений. Думаю, что никто не будет отказываться от российской нефти, и эти три страны будут продолжать покупать российскую нефть», – заключает Юшков.

Глава МИД Петер Сийярто накануне подтвердил позицию Венгрии защищать трубопроводные поставки российской нефти: «Санкции обычно пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето».

Однако Кауфман считает, что так как Чехия уже взяла на себя обязательства в первой половине следующего года отказаться от российской нефти, то ей придется их выполнить.

«Однако Словакия и Венгрия, на наш взгляд, пока не будут отказываться от российской нефти, хотя давление со стороны прочих стран ЕС и Украины по этому поводу усиливается. Обе страны не так активно поддерживают санкции против РФ в целом и получают более трети своего нефтяного импорта по «Дружбе»,

а также заметную выгоду от покупки нефти с дисконтом. Если ЕС не предложит Венгрии и Словакии заметную компенсацию, то в ближайшее время мы не ждем отказа этих стран от российской нефти», – заключает Кауфман.