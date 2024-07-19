Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

Запрет Киевом транзита российской нефти по «Дружбе» ударит по самой Украине

Tекст: Ольга Самофалова

Словацкий НПЗ мощностью 5,5 млн тонн в год сообщил о том, что ему больше не поступает нефть от «Лукойла» из-за санкций Украины против российской компании. Об этом днем ранее заявила и Венгрия. Украина ввела санкции только против компании «Лукойл», но она не единственный поставщик российской нефти в ЕС, и другие российские компании, судя по всему, продолжают свои поставки. Однако нельзя исключать, что Украина введет санкции и против них.



Владельцем единственного в Словакии НПЗ Slovnaft является венгерская компания MOL. В Венгрии MOL владеет Дунайским НПЗ мощностью 8,1 млн тонн в год. У компании MOL есть контракт с «Лукойлом», который действует до 2025 года, о поставке 4 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 5% от добычи «Лукойла». «На наш взгляд, такие объемы можно в ограниченные сроки перенаправить на альтернативные рынки в случае необходимости», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

«Если ограничения Украины введены исключительно в отношении ресурсов «Лукойла», то одним из путей решения может быть замещение их на сырье других российских компаний, не входящих в санкционный список Украины. При этом угроза полного прекращения Украиной транзита российской нефти чревата для Венгрии, Словакии и Чехии остановкой большей части перерабатывающих мощностей и разрастанием топливного кризиса», – считает Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

«Для «Лукойла» потеря поставок в Венгрию и Словакию не критична, однако компании менее выгодно перенаправлять свою нефть на альтернативные рынки, так как это означает доставку морем, что дороже из-за высокой ставки фрахта на танкеры. Доставка нефти по «Дружбе» более рентабельна и маржинальна, чем морем, поэтому «Лукойл» будет держаться за возможность восстановить поставки по трубе», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«При сценарии полного отказа от нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», «Лукойл» сможет изменить географию поставок нефти или цепочку сбыта сырой нефти в пользу нефтепереработки. Это позволит сгладить негативный эффект на доходы группы, однако маржа может оказаться ниже вследствие больших логистических издержек и дисконта», – говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов. А вот Чехию, Венгрию и Словакию в этом случае ждет обострение проинфляционных рисков и дефицита энергоресурсов, добавляет эксперт.

Венгрия и Словакия уже начали переговоры с украинской стороной, чтобы найти решение проблемы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто также обсудил тему бесперебойных поставок нефти и газа из России с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он отметил, что сейчас ведется работа над юридическим решением для их возобновления через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию.

По мнению Юшкова, будет найдено такое решение проблемы:

«Лукойл» согласится перенести точку «сдачи-приемки» нефти с границы Венгрии и Словакии на белорусско-украинскую границу или даже на российско-белорусскую границу. Тогда по территории Украины с юридической точки зрения будет идти уже не нефть подсанкционного «Лукойла», а нефть, принадлежащая венгерской компании MOL.

Для понимания: нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области и доходит до административной границы России с Белоруссией, где в Брянской области разделяется на две нитки: северную и южную. Северная нитка «Дружбы» через Белоруссию идет дальше в Польшу и Германию, но по ней поставки российской нефти запрещены в 11-м пакете санкций ЕС.

А вот по южной нитке «Дружбы» поставки российской нефти разрешены и продолжаются. Здесь нефть идет через Белоруссию (Мозырь) на Украину (Броды) и далее в Венгрию, Словакию и Чехию. «То, что Евросоюз в свое время не запретил поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» – это как раз было достижение Венгрии, которая выбила себе право покупать российскую нефть. В итоге выиграли также Чехия и Сербия, которая покупает российскую нефть, идущую транзитом через Венгрию и Хорватию», – говорит Юшков. Венгрия в 2022 году не дала ЕС ввести запрет в рамках шестого пакета санкций. Она накладывала вето на этот пакет санкций, в котором вводился запрет вообще на поставки любой российской нефти любым маршрутом. ЕС смог принять эти ограничения только тогда, когда сделал исключение для поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Почему Венгрии было так важно сохранить для себя и Словакии возможность покупать российскую нефть?

«По нефтепроводу «Дружба» нефть идет в Венгрию, Словакию, Чехию и транзитом через Хорватию – в Сербию. Все эти страны не имеют выхода к морю.

Поэтому если поставки российской нефти будут остановлены, то им придется покупать более дорогую нефть на рынке и везти ее морским транспортом к соседям в порт, а потом качать по сухопутным трубопроводам. В случае с Венгрией таким соседом, скорее всего, будет Хорватия. Издержки существенно вырастут», – говорит Игорь Юшков.

«Российская нефть сейчас торгуется с дисконтом примерно в 13 долларов за баррель, что позволяет НПЗ, импортирующим ее, получать сверхприбыль. Любая другая нефть, которую могут получить Венгрия или Словакия, будет продаваться по рыночным ценам», – говорит Кауфман.

«Во-вторых, европейским странам нужно будет найти аналогичный сорт нефти, потому что венгерский и словацкий НПЗ настроены под среднесернистую тяжелую нефть сорта Urals. В советское время НПЗ так строились – как конечные точки нефтепровода «Дружба», и очень сложно придумать более эффективный способ получить нефть, чем по трубе. Она так называется, потому что мы поставляли нефть дружественным социалистическим странам Варшавского договора», – говорит Игорь Юшков.

Интересно, что сама Украина не менее заинтересована в том, чтобы эта проблема была решена, и поток российской нефти продолжал идти через ее территорию.

«Украине тоже невыгодно запрещать российскую нефть. Потому что когда эта нефть доходит до европейских НПЗ, она превращается в нефтепродукты, которые Украина сама же и покупает. Основной поставщик бензина и дизеля для Украины – Польша, но и другие страны осуществляют поставки», – говорит Юшков.

К тому же если нефть не будет доходить до НПЗ в Словакии и Венгрии, у них возникнет дефицит нефтепродуктов и рост цен, который отразится на всем европейском рынке.

«Если Украина осушит НПЗ Венгрии, Чехии и Словакии, то Украине самой надо быть готовой к тому, что у нее возникнет дефицит топлива»,

– говорит Юшков. Плюс Украине выгодно прокачка нефти по «Дружбе», так как она получает деньги за транзит.

«Одна из причин, почему Украина сейчас ввела санкции против «Лукойла», возможно, состоит в том, чтобы наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который получил председательство в Евросоюзе и сразу собрался ехать и в Россию, и в Китай, и в США. Орбан пытается перехватить инициативу по мирному урегулированию конфликта, но Украина сама хочет быть первой скрипкой, показать, что она сама к этому пришла, а не то, что за нее опять все решили», – не исключает Игорь Юшков.

Однако Киев затеял опасную игру. «У Венгрии и Словакии тоже есть рычаги давления на Украину. Данные страны могут пригрозить наложить вето на решения ЕС, связанные с поддержкой Украины, если поставки не возобновятся. Однако сложно сказать, будут ли применяться подобные рычаги», – говорит Кауфман.