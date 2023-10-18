За что Венгрия благодарит Россию

Венгрия сохранила уникальные отношения с Россией ради национальных интересов

Tекст: Ольга Самофалова

Будапешт прилагает максимально возможные усилия, чтобы спасти все что можно из двусторонних контактов с Россией, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в преддверии форума «Один пояс – один путь» венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он поблагодарил Росатом и Газпром за работу с венгерской стороной. По его словам, уже получилось спасти очень многое из достигнутого ранее.

По словам Орбана, Венгрия еще никогда не находилась в такой сложной ситуации, при этом она никогда не хотела противостоять Москве, как раз наоборот – главной целью было расширять контакты.

Венгрии действительно удалось сохранить многие экономические связи с Россией, в отличие от многих стран ЕС. Во-первых, Венгрия добилась права продолжать получать российскую нефть. Во-вторых, Будапешт сохранил поставки российского газа прямиком от Газпрома. В-третьих, Венгрия сохранила проект строительства АЭС «Пакш-2» российским Росатомом, который продолжает реализовываться по графику.

Сохранив сотрудничество с Россией, Венгрия обезопасила собственное энергоснабжение и будущее страны.

Несмотря на введение эмбарго Евросоюзом против российской нефти, Венгрия продолжает получать российскую нефть в рамках контрактов с российской стороной. Будапешт добился исключения для себя.

«Венгрия показала, что она может блокировать решения ЕС, которые ей невыгодны. Например, когда обсуждали шестой пакет антироссийских санкций, Венгрия месяц блокировала его принятие, пока из него не убрали упоминание о нефтепроводе.

В итоге в финале осталось эмбарго не на всю российскую нефть, а только на российскую нефть, перевозимую морским транспортом. Венгрия продолжила покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», который был выведен из-под санкций», – напоминает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

В прошлом году Венгрия получила 4,9 млн тонн нефти по системе «Транснефти». Эта нефть обеспечила порядка 80% потребности страны в нефти.

Венгрия не только имеет право получать российскую нефть, но и добилась права для своей компании MOL продавать Чехии нефтепродукты, произведенные из российского сырья. Это исключение действует до конца 2023 года, и Венгрия просит ЕС его продлить. Тем более, что Хорватия, воспользовавшись сложной ситуацией, существенно повысила плату за транзит нефти по Адриатическому трубопроводу, который является альтернативой «Дружбе». По данным Венгрии, тарифы, установленные хорватскими партнерами, примерно в четыре раза выше тех, которые должны определяться рынком.

Венгрия также жестко выступает против антироссийских санкций в газовой и атомной сферах.

«Газотранспортная система, как и нефтепровод, в советское время была создана для всех стран социалистического лагеря, в том числе для Венгрии, чтобы доставлять энергоресурсы с востока на запад. Поэтому Венгрия изначально была запитана исключительно на транзит газа через Украину. Это все была одна страна. Поэтому теперь найти выход и запитаться как-то по-другому крайне сложно», – отмечает Игорь Юшков.

Транзит газа через Украину уже идет в урезанном объеме из-за отказа Украины принимать газ на одной из двух точек приемки. В любой момент поставки 42 млн кубов в сутки могут прерваться по многим причинам, начиная с санкций и заканчивая разрушением инфраструктуры. В конце концов газовый контракт с Газпромом у украинского «Нафтогаза» заканчивается в конце 2024 года. И шансы на его продление пока нулевые.

Однако Венгрия не только осталась в числе тех, кто согласился на оплату российского газа рублями, на чем настояла Россия после введения против нее финансовых санкций. Венгрия еще и подготовилась на случай, если с транзитом через Украину что-то случится – и он остановится. Венгрия в 2021 году договорилась с Газпромом о смене украинского маршрута на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». После того, как «Северные потоки» были разрушены, Газпром пошел навстречу и увеличил поставки по южному маршруту. В 2022 году Венгрия получила из России 4,8 млрд кубометров газа.

«Это одна из немногих стран, которая сохранила возможность получать газ из России как через Украину, так и по «Турецкому потоку».

Венгрии действительно выгодно сотрудничество с Россией: это оптимальный маршрут доставки газа и довольно хорошая цена, как мы понимаем. В противном случае Венгрии пришлось бы покупать СПГ на мировом рынке, доставлять его на какой-то СПГ-завод, например, на острове Крк в Хорватии. А в этом районе хабы перегружены. Кроме того, потребуется расширять газотранспортную систему от Хорватии к Венгрии», – рассуждает Юшков.

Теоретически, если Венгрия лишится российского газа, то она могла бы рассчитывать на газ из Азербайджана. Однако на практике весь азербайджанский газ законтрактован, там нет лишнего газа, а ресурсной базы недостаточно для новых объемов экспорта. Только если кто-то из других европейских стран поделится с Венгрией, на что вряд ли можно рассчитывать. Азербайджан поставляет через Турцию по 1 млрд кубов в Болгарию и Грецию, 8 млрд кубов – в Италию, а 6 млрд кубов – самой Турции.

Венгрия отстояла в целом право на мирный атом и на строительство АЭС силами российского Росатома. В стране уже есть АЭС «Пакш», а сейчас идет строительство АЭС «Пакш-2». Противники в Европе были еще даже до февраля 2022 года. Многие страны в ЕС сначала вообще решили избавиться от атомной энергетики, посчитав ее совершенно несправедливо «незеленой» энергетикой. В их числе Германия, которая закрыла все свои атомные энергоблоки раньше срока, о чем уже сильно пожалела. Теперь немцы каждый год открывают старые угольные станции – самые грязные, потому что газа зимой им не хватает даже с учетом резкого сокращения промышленного производства.

При этом выбор венграми Росатома, а не американской или французской компании, для строительства АЭС более чем обоснован.

Во-первых, никто не строит так быстро, как российская компания. У западных соперников одни долгострои на десятилетия. Во-вторых, никто кроме Росатома не предлагает комплексный подход «под ключ» – начиная с денег, стройки и заканчивая выводом из эксплуатации АЭС после 100 лет ее службы.

«Новый проект начинается с того, что страна говорит где построить, а все остальное делает Росатом. Кредит на строительство берут у России, сами строят, сами обучают персонал, помогают эксплуатировать атомную станцию, поставляют ядерное топливо, забирают отработанное ядерное топливо и так далее, а через сто лет выводят эту атомную станцию из эксплуатации. Только Росатом предлагает полный комплект заказчику, все другие компании работают либо в нескольких сегментах, либо только в одном. Россия дает экономически более выгодные условия, конечно», – рассказывает Игорь Юшков. Хотя, добавляет он, есть риск ввода запрета на поставки ядерного топлива из России. Однако пока санкции в этой сфере маловероятны, равно как и в газовой сфере. Атомная энергия в «темные времена» сильно спасает тех европейцев, у кого она есть – например, Францию и ее соседей.

Поэтому венгерская АЭС крайне выгодна не только самой Венгрии, но и ее соседям, которым можно будет продавать излишки электроэнергии.

«Развитие атомной энергетики, во-первых, позволит обеспечить электроэнергией как предприятия, так и население Венгрии, причем чистой электроэнергией, что актуально в условиях изменения климата. Во-вторых, строительство АЭС в стране даст заказы на различные товары и услуги местным компаниям, это повысит их конкурентоспособность и узнаваемость внутри страны и в мире. В-третьих, излишки электроэнергии Венгрия может поставлять соседним государствам, что укрепит отношения с ними, даст дополнительные валютные поступления в бюджет», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

«Венгрия – хороший пример рациональности и прагматизма. Орбан – один из немногих политиков, кто может отстаивать свои национальные интересы. Россия всегда выступала именно за такие отношения, чтобы государства отстаивали собственные национальные интересы, из этого строили свою политику, а не исходя из интересов североатлантического союза. Однако и Венгрия не всесильна. Красноречиво об этом говорит тот факт, что с 2014 по 2022 год Евросоюз каждые полгода продлевал санкции против России, что можно сделать только при единогласном решении. Если бы хотя бы одна страна проголосовала против, то санкций не было бы. То есть Венгрии достаточно было сказать один раз нет – и санкций бы не было. Возможно, тогда не было бы февраля 2022 года, и российское руководство решило, что с западными странами все-таки можно о чем-то договориться. Однако Венгрия этого не сделала», – заключает эксперт ФНЭБ.