«Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

Tекст: Ольга Самофалова

Украина постоянно требует от Запада свернуть всякое экономическое сотрудничество с Россией. Недавно Киев даже указал Европе на необходимость отказаться от закупки нефтепродуктов у Индии, так как они производятся из российской нефти. При этом, сама Украина своим требованиям следовать не спешит, придумывая для себя оправдания.

Единственной причиной, по которой Украина продолжает транзит российского газа, является поддержка европейских партнеров, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа Алексей Чернышов.

«Ну, в каком-то смысле, как вы можете продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас (Евросоюза), чтобы вы не замерзли» - заявил он журналу Newsweek.

По его словам, особенно данная поддержка важна странам в Европе, у которых нет выхода к морю. По его словам, такие страны, как Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, имеют «весьма ограниченный доступ к другим каналам поставки».

Несмотря на резкое сокращение поставок газа из России в ЕС – более чем вдвое, тем не менее природный газ из России по-прежнему востребован многими, в том числе крупными странами Европы. Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком природного газа после США, отмечает издание.

«Отчасти, это действительно реверанс в сторону Европы. Европейцам, конечно, не хотелось бы остаться без поставок российского газа через Украину.

И хотя по украинскому маршруту идет уже не так много, это все равно значимо для европейского рынка. Остановка транзита через Украину сразу привела бы и приведет к скачку цен на газ»,

- говорит эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Учитывая кризисное состояние европейской экономики, ее неудачные попытки побороть инфляцию, и выросшие цены на топливо, в частности, дизель, очередной газовый кризис им хотелось бы избежать. Газовые котировки в Европе уже и так начали расти после летнего «охлаждения» и подходят к 500 долларам за тысячу кубометров. Чем ближе к отопительному сезону, тем цена может быть становится выше даже без остановки транзита через Украину.

«Газ, который идет транзитом через Украину, получают фактически все страны, которые находятся севернее Венгрии. Это Германия, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Франция. Каждой стране достаются небольшие объемы, но они важны. Если транзит через Украину остановится, поставок российского газа к ним больше не будет. Поэтому европейцы явно говорят Украине, чтобы она не останавливала транзит, иначе они могут уменьшить объем помощи для страны», - считает эксперт ФНЭБ.

Однако украинская сторона лукавит, что терпит транзит российского газа только ради европейцев. Транзит еще как выгоден и самой Украине.

Во-первых, Украина получает российские деньги в виде оплаты за транзит. По контракту плата за прокачку 109,5 млн кубов в сутки или 40 млрд кубов в год предполагалась в размере 1,2 млрд долларов, отмечает Юшков. Однако транзит упал в 2,6 раза до 42 млн кубов.

Хотя в транзитном контракте фиксируется условие «качай или плати», Газпром платит Украине все же за фактические объемы поставок, то есть за 42 млн кубов в сутки (а не 109,5 млн кубов). Потому что Газпром считает, что это не он прекратил поставки, а ему запретили качать газ в большем объеме, так как украинская сторона перекрыла южный маршрут через «Сохрановку».

Таким образом, за годовую прокачку 15 млрд кубов Украине получит от Газпрома порядка 500 млн долларов. На что тратит Киев газпромовские деньги?

«Оператор ГТС Украины берет из этой суммы деньги для операционной деятельности, так как они обеспечивают прокачку газа и тратят на это энергию. Все, что у них остается, они передают «Нафтогазу», который растворяет эти деньги у себя в прибыли. Если по итогам года у «Нафтогаза» есть прибыль, то она в виде дивидендов выплачивается государству. То есть бюджету Украины достается гораздо меньше того, что платит Газпром. В основном эти деньги нужны для оператора и работы газотранспортной системы, а также «Нафтогазу», который добывает газ», - объясняет Игорь Юшков.

Из-за резкого падения потребления газа на Украине – как минимум вдвое, сейчас тот редкий случай, когда для удовлетворения внутреннего рынка Украине хватает собственной добычи газа. Однако именно на российские деньги происходит поддержание в строю газотранспортной системы, а также помощь украинской добыче газа, и даже немного «отхватывает» бюджет.

После прекращения транзита российского газа, скорее всего, деньги из украинского бюджета, наоборот, потребуется изымать, в том числе на обслуживание труб и добычу. Потому что остановится транзит газа в Европу, но для распределения украинского газа по украинской территории без труб не обойтись. Эта работа и инфраструктура требует денег. Просто до сих пор за это всегда платили российскими деньгами.

Как транзитный бизнес был построен десятилетиями, и что изменится после его прекращения?

«Украинцы из транзитных объемов отбирают столько газа, сколько им нужно для потребления в регионах вдоль транзитной трубы. Аналогичные объемы они добывают на Западе страны, где расположены основные месторождения, и сдают обратно в транзитную трубу. Сколько зашло газа на территорию Украины, столько же должно выйти в Европу. Однако физически европейцы получает не тот же самый газ, частично - это украинская добыча. Если транзита российского газа не будет, тогда Украине придется переналаживать всю газотранспортную систему. Им придется физически (а не виртуально) качать газ со своих западных месторождений в Центральную и Восточную Украину, то есть качать добываемый газ в обратную сторону, чего физически никогда не делали. Физически запустить трубу в ревесном режиме можно. Но это будет намного дороже и неудобно», - поясняет Игорь Юшков.

Вся эта перестройка украинской ГТС потребует дополнительных денег в добавок к ежедневным операционным затратам. И брать деньги за это придется теперь не из российского, а из собственного украинского кармана.

Учитывая, что денег у Украины нет, то она будет традиционно просить помощи на это у своих западных партнеров. Европейцы при этом уже подустали спасать украинскую экономику, и их тоже можно понять – в еврозоне в первом полугодие зафиксирована рецессия.

Впрочем, у Украины и ЕС есть еще меньше полутора лет на то, чтобы придумать, как сохранить транзит газа через украинскую территорию. Транзитный контракт заканчивается в декабре 2024 года. Киев, конечно, от переговоров с Москвой по его продлению отказывается, но прямо намекает, что если об этом договорится Брюссель, то ради европейских партнеров Киев продолжит брать газпромовские деньги. Ровно как и российские деньги за прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» (трубопроводные поставки российской нефти в ЕС выведены из-под санкций).

Сейчас через Украину прокачивается порядка 42 млн кубометров газа в сутки, хотя по контракту должно идти 109,5 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это означает, что через Украину должны качать 40 млрд кубов в год, но в этом году в лучшем случае будет прокачано 15 млрд кубов. Газпром качает меньше, чем законтрактовано потому, что Украина прекратила пропускать газ через ГИС «Сохрановка» с 11 мая 2022 года, и оставила прокачку только через ГИС «Суджа». Это точка входа газа на Украину из России.

Еще примерно столько же 15 млрд кубометров в год европейцы получают по «Турецкому потоку». Это два оставшихся маршрута поставок из имеющихся ранее четырех маршрутов. Два «Северных потока» подорваны, а по «Ямал-Европа» через Польшу поставки невозможны из-за обоюдных санкций.

Оба действующих маршрута снабжают газом разные европейские страны. По «Турецкому потоку» помимо самой Турции газ получают в основном страны Балканского региона, в частности, Венгрия, Болгария, Греция, Сербия, Румыния, Северная Македония.