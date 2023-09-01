Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал ЕС, Великобританию и США ужесточить антироссийские санкции. По его словам, надо закрыть «лазейку», которая позволяет третьим странам, таким как Индия, Китай и Турция, перерабатывать сырую нефть, купленную у российских компаний, в бензин, дизельное топливо и другие продукты, и перепродавать их без ограничений в государства G7. Об этом сообщает Politico.

Особенно Устенко недоволен Индией, которая до февраля 2022 года покупала у России всего 1% импортируемой нефти, а сейчас – почти до 40%. В итоге поставки нефтепродуктов из Индии в Евросоюз резко выросли. В июне ЕС купил 5,1 млн баррелей дизельного топлива и 3,2 млн баррелей авиакеросина индийского происхождения. По сравнению с июнем 2021 год рост составил в три и шесть раз соответственно.

«Это чистой воды популизм. Это завуалированное обвинение в адрес европейцев. Эти заявления призваны выработать прежде всего у европейцев некое чувство вины, что они недостаточно давят на Россию и якобы продолжают пользоваться российскими углеводородами просто через третьи страны. Поэтому европейцам должно быть стыдно. И этот позор они должны закрывать еще большей экономической и военной помощью Украине. В реальности ни США, ни ЕС, ни самой Украине невыгодно, чтобы европейцы прекратили покупать нефтепродукты у Индии», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Экономический советник украинского президента либо не знает, либо боится об этом говорить, но не только Европа, но и США покупают у Индии нефтепродукты, произведенные в том числе из российской нефти. Индия занимает второе место по объему поставок нефтепродуктов в США. Потому что мы туда тоже поставляли углеводороды. Теперь наше место заняла Индия – как в США, так и в Европе», – говорит Игорь Юшков.

Что касается Индии, то она задолго до 2022 года наладила свой бизнес по продаже нефтепродуктов. Она специально построила на побережье много крупных НПЗ, чтобы закупать нефть, перерабатывать ее и уже готовые нефтепродукты отправлять в разные страны на экспорт. Просто до 2022 года главным поставщиком нефти для Индии была Саудовская Аравия, а в прошлом году на рынке появилась российская нефть со скидкой, и индусы воспользовались открывшейся возможностью.

«Когда Индия раньше покупала нефть по мировым ценам, то это уже был прибыльный бизнес. Но когда появилась возможность покупать российскую нефть со скидкой, то это стал сверхприбыльный бизнес», – говорит Юшков.

Если бы Запад действительно хотел убрать российскую нефть с мирового рынка, то он бы это сделал: например, ввел такие же санкции, как и против Ирана и Венесуэлы, считает эксперт. Но цели убрать российскую нефть с мирового рынка у них явно не было, именно поэтому для России была придумана особая разновидность санкций в виде потолка цены. И именно поэтому санкциями не запрещено покупать у третьих стран нефтепродукты, сделанные из российской нефти.

Если Запад неожиданно прислушается к советнику украинского президента и ужесточит санкции, как тот просит, то мир просто окунется в мировой энергетический кризис, за которым последует глобальная рецессия.

Потому что в этом случае России придется резко сократить экспорт нефти: быстро перестроиться и найти новых покупателей таких огромных объемов нашей нефти среди более мелких покупателей и для собственных нужд, а не для переработки и перепродажи, будет сложно. На это потребуется много времени. Это означает дефицит и резкий рост цен на нефть по всему миру.

«Весной 2022 года у России начались проблемы с экспортом, когда американцы ввели эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов с 1 апреля 2022 года. Европейским компаниям тогда еще не было запрещено ее покупать, однако они сами перестали покупать нашу нефть, опасаясь, что их заклюют и политики, и общество. Вспомним, как Shell тогда даже пришлось официально выпустить извинения за то, что они приобрели одну партию российской нефти, хотя санкциями это не было запрещено. Тогда буквально на несколько недель Россия сократила экспорт нефти, так как моментально перестроиться на другие рынки не могла. И это мгновенно привело к тому, что цена на нефть ушла выше 100 долларов за баррель», – напоминает эксперт ФНЭБ.

Кто первым страдает от высоких мировых цен на нефть? Это страны–импортеры: США и ЕС.

«В США сразу началась история с топливным кризисом из-за прямой корреляции между мировыми ценами на нефть и внутренними ценами на бензин. Демократов тогда активно критиковали, а на заправках с высокими ценами клеили листовки с Байденом и подписью «Я это сделал». Подорожавший бензин сразу закладывается в стоимость конечных продуктов, что привело к рекордным показателям инфляции»,

– говорит Юшков.

Евросоюз столкнулся с похожими проблемами, только здесь добавились серьезные проблемы на газовом рынке в виде удорожания газа и электроэнергии. Что ФРС США, что ЕЦБ борются с разросшейся инфляцией одинаково – через повышение ставок. Это приводит к удорожанию кредитов и замиранию промышленности. В еврозоне еще и газ стал золотым, из-за чего заводы стали останавливаться и переезжать в другие страны. Экономики западных стран оказались под сильнейшим давлением. И первой не выдержала немецкая экономика, которая официально скатилась в рецессию, то есть отрицательный рост ВПП как минимум два квартала подряд. Почему крупнейшая в Европе экономика так пострадала? Потому что она базировалась на сильной промышленности, которая была сильна в том числе благодаря недорогим углеводородам из России.

«Запад сразу понял, что на Россию надо давить аккуратно, чтобы она все же продолжала свободно экспортировать нефть и насыщать ею мировой рынок. Иначе уход российской нефти с мирового рынка вызовет глобальный дефицит, рост цен до предельных уровней и мировой энергетический кризис», – говорит Юшков.

Самое интересное, что Украина, обвиняя других в заработке на российской нефти, сама спокойно на ней зарабатывает.

«Украина обвиняет европейцев в том, что они покупают переработанные из российской нефти нефтепродукты у Индии, при этом сама Украина напрямую получает деньги от России за прокачку российской нефти по украинской территории по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию. То есть Украина непосредственно соприкасается с российской нефтью и получает за ее транзит деньги»,

– отмечает Юшков.

Но самое смешное заключается в том, что самой Украине тоже невыгодно то, что она предлагает. «У Украины нет собственной переработки нефти, она импортирует нефтепродукты из соседних европейских стран. Больше всего топлива поставляет Польша, а также Румыния и другие страны. Если бы европейцы не покупали нефтепродукты у Индии, то я очень сомневаюсь, что у них были бы излишки, чтобы продавать Украине дизельное топливо. Украина либо осталась бы совсем без топлива, либо пришлось бы его покупать по невероятно высоким ценам. Как ни крути, но экономический советник Зеленского не блещет умом и предлагает откровенно вредную для Украины идею, которая ведет прямиком к топливному кризису в самой стране и во всем мире», – заключает эксперт.