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    12 августа 2023, 09:20

    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Европа столкнулась с нефтяной аномалией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды?

    Европа продолжает сталкиваться с энергетическими проблемами. Растут цены не только на газ, но и на нефтепродукты. По данным Argus, на северо-западе Европы мазут стал торговаться с премией к Brent. Такого не было более тридцати лет, с 1990 года. Премия составляет 2,14 доллара за баррель. Относительные цены на бензин и дизельное топливо также значительно превышают сезонные нормы, сообщает Bloomberg.

    Для ЕС, который всеми силами борется с разгоном инфляции, это плохие новости. Так как дорогой мазут и газ, которые используются для отопления, а также бензин и дизтопливо, которые используют автомобили и суда, приведут не только к росту расходов на ЖКХ, но и к росту расходов на транспорт, всю логистику и далее выльются в очередной виток повышения стоимости конечных товаров и услуг. Это заставит ЕЦБ продолжать повышать ставку и лишать экономику дешевых денег. А для европейской экономики это опасно, так как она уже оказалась на грани кризиса. В Германии наблюдается отрицательный рост. Очередные тиски может не выдержать уже вся европейская экономика. Шансы ее ухода в рецессию с каждым витком роста цен на энергоресурсы только возрастают.  

    «Истории с такими аномалиями, когда высокосернистая нефть, например, битум, стоит дороже легкой нефти, на самом деле, происходят периодами последние пять лет. Еще в 2019 году, то есть до пандемии, российский сорт Urals зачастую продавался с премией к сорту Brent. Происходило это из-за востребованности подобных сортов нефти – высокосернистой и тяжелой. Сейчас, вероятно, произошла такая же история», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Почему во всем мире тяжелые сорта нефти стали в дефиците? Причина банальна – дело в санкционной политике. «Иран, Венесуэла и Россия много производили такой тяжелой нефти, битума и мазута, и постепенно они все оказались под санкциями», – поясняет Юшков.

    «Россия очень много поставляла мазута, битума и дизельного топлива как раз на северо-запад Европы. Поставки приходили в Порт Роттердама, далее расходились по всему северо-западу. А теперь это запрещено санкциями. Частично европейцы подстроились под введенные европейскими властями ограничения, и стали получать тяжелую нефть для переработки с Ближнего Востока, а мы ушли в Индию. Но по нефтепродуктам европейцы не решили все проблемы.

    С дизельным топливом проблемы более-менее решены, так как это более универсальный товар, которые активно производят многие. Та же Индия производит дизельное топливо из российской нефти, а потом продает его в Европу. А вот по другим нефтепродуктам ситуация в Европе более сложная. Из-за этого и возник рост цен, в том числе на мазут», – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Еще один важный момент состоит в том, что мазут используют в котельных ЖКХ для обогрева жилых помещений и выработки горячей воды или пара. Иными словами, мазут является заменой газа для отопления.

    «Это может быть попыткой уйти от дорого газа, так как мазут можно использовать на электростанциях и ТЭЦ. Раньше считалось, что топить нефтяным топливом – жутко дорого. Однако теперь другие времена. Когда у тебя сверхдорогой газ, топить мазутом становится очень даже актуально»,

    – объясняет эксперт.

    А цены на газ в Европе в начале августа резко подскочили вверх, хотя до отопительного сезона еще далеко. Они прибавили 9 августа более 30% и торгуются уже выше 460 долларов за тысячу кубометров. Хотя, казалось, подземные хранилища газа в Европе заполнены, и спрос летом на газ должен быть низким. Но в игру вступает погода – жаркая и безветренная. Это сразу резко снижает выработку электроэнергии на ветряных электростанциях, что моментально поднимает спрос на газовую генерацию энергии.

    Кроме того, мазут используют как топливо в судоходстве. Здесь произошла тоже необычная ситуация. Были введены новые правила мирового судоходства, по которым был снижен разрешенный уровень серы в мазуте с 3,5% до 0,5%. Был расчет на то, что новые правила заставят судовладельцев отказаться от высокосернистого мазута. Однако этого не произошло: суда по-прежнему заправляют мазутом. Просто судовладельцы поставили на суда скубберы, которые очищают высокосернистый мазут, и продолжают спокойно ходить на «грязном» топливе. «Новые ограничения пока не привели к полному уходу морского транспорта с мазута на другие виды топлива. Да, появляется все больше судов на СПГ, но они пока не вытеснили с рынка остальные суда», – говорит Юшков.

    Наконец, еще один фактор, который создает дефицит мазута в Европе, – это высокий сезонный спрос на него на Ближнем Востоке, так как его используют для выработки электроэнергии на электростанциях. В летний период спрос на электричество там резко увеличивается из-за жары и сезона кондиционирования. Саудовская Аравия, кстати, стала активно закупать мазут у российских компаний. В июне она купила российского мазута в десять раз больше, чем годом ранее (193 тыс. баррелей за месяц, по данным Kpler). Саудитам выгодно жечь российский мазут вместо собственного топлива. Это позволяет им больше собственной нефти поставить на экспорт и заработать нефтедоллары.

    Любопытно, что пока ЕС пожинает плоды своей санкционной политики против России в виде нового витка инфляции, угрожающей загнать в рецессию не только Германию, но и всю еврозону, Россия не только смогла перенаправить потоки своей нефти и нефтепродуктов, но и начала больше зарабатывать.

    В первом полугодии нефтегазовые доходы резко упали, но в прошлом месяце доходы России от экспорта нефти достигли самого высокого показателя с ноября, поскольку цены на российскую нефть превысили предельный уровень, установленный странами G7, посчитало Международное энергетическое агентство. То есть в июле Россия продавала свою нефть, идущую морем, дороже 60 долларов за баррель, выше санкционного потолка. МЭА уверяет, что средневзвешенная цена российской нефти, экспортируемой морским путем, выросла на 8,84 доллара за баррель до 64,41 доллара за баррель. Это значит, доходы бюджета начнут расти. Более того, это говорит о том, что у России сформировался свой лояльный флот, готовый перевозить российскую нефть, не оглядываясь на западные санкции.

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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

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