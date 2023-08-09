  • Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
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    Нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС

    Нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Слаженные действия Саудовской Аравии и России по ограничению предложения нефти уже начали приносить свои плоды. С одной стороны, это дает неприятный эффект для западных стран в виде удорожания бензина и рисков ухода в рецессию. А с другой стороны, уже увеличивается стоимость на российскую Urals, что обещает вернуть нефтегазовые доходы России к росту.

    Ограничения России и Саудовской Аравии на рынке нефти начали оказывать негативное влияние на рынки США и ЕС.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, розничные цены на бензин в США снова растут, угрожая усугубить инфляционную проблему, с которой упорно борется ФРС повышением ставок. Галлон бензина в среднем торгуется по 3,89 доллара, это является самым высоким уровнем с октября 2022 года.

    Рост цен на бензин происходит из-за удорожания нефти на мировом рынке. И эталонная нефть марки Brent, и нефть West Texas Intermediate торгуются выше 80 долларов за баррель. Поднять стоимость удалось благодаря тому, что Саудовская Аравия и Россия продолжают сокращать предложение на рынке. С 1 августа начали действовать новые ограничения, которые взяли на себя обе страны. Саудовская Аравия на месяц сокращает объем добычи на 1 млн баррелей в сутки, а Россия урезает экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

    В случае с Россией сокращение экспорта не обязательно означает уменьшение ее добычи. Здесь возможны разные варианты, в том числе перенаправление части нефти на внутреннюю переработку. Полученные дополнительные объемы нефтепродуктов, в свою очередь, могут пойти как на внутренний рынок, так и на экспорт. В этом плане неофициальная информация о том, что белорусы хотят прекратить поставки в Россию своих нефтепродуктов, объемы которых и так были не велики, не должна серьезно сказаться на внутреннем рынке.

    На днях на министерской встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила, что продлит добровольно сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. А Россия в сентябре продолжит снижение экспорта нефти, но не на 500 тыс. баррелей в сутки, как в августе, а на 300 тыс. баррелей в сутки.  

    США – экспортер нефти, поэтому может показаться, что Вашингтону выгодна более дорогая нефть. Однако она выгодна нефтяной отрасли страны, которая представлена частными компаниями, но не государству в целом и его «зеленому» президенту. Джо Байден в открытую критиковал Саудовскую Аравию и требовал не повышать цены на нефть, но его никто не послушал.

    Для США дорогой бензин является проблемой потому, что большинство американцев передвигаются на автомобилях, и для них расходы на бензин являются ежедневными наряду с продуктами питания и арендной платой. Удорожание одного галлона бензина в США всего на один цент отнимает около 1,15 млрд долларов покупательной способности в годовом исчислении, посчитал Бретт Райан, старший экономист Deutsche Bank, передает Блумберг. Это означает, что потребители начинают тратить на бензин больше денег, и у них остается меньше средств на другие товары и услуги.

    Кроме того, автомобилисты в США являются очень активными избирателями, мнение которых на выборах крайне важно. А до выборов американского президента остается чуть больше года. Прошлым летом Джо Байдену пришлось распродать огромную часть стратегических запасов нефти в стране, чтобы сдержать рост цен на заправках и сохранить лояльность электората. И теперь этот вопрос – как удержать цены на бензин на АЗС – встает перед ним с новой силой.

    Наконец, дорожающий бензин приводит к росту цен повсеместно на все товары и услуги. А это создает риски того, что инфляция в США снова пойдет вверх.

    В прошлом году инфляция в США доросла до рекордного за 40 лет показателя. И ФРС США пришлось в борьбе с этим очень резко поднять ставку. И теперь экономисты гадают, сможет ли ФРС остановиться или ему придется и дальше повышать ставку. А это чревато рисками новых банкротств банков, финансовой нестабильности и возникновения полноценного кризиса.

    Еще одним пострадавшим от слаженных действий России и Саудовской Аравии стал Евросоюз. Во-первых, ЕС является крупным импортером нефти, поэтому его расходы на энергоресурсы растут напрямую по мере увеличения мировых цен на черное золото. Во-вторых, Евросоюз сам поставил себя в менее выгодную позицию, силой выгнав со своего рынка крупного и главное более выгодного для себя поставщика нефти – Россию. Как минимум расходы на транспортировку российской нефти в Европу были меньше, а теперь это статья расходов для европейцев явно выросла. Не говоря уже о том, что европейские НПЗ часто имели выгодные контракты на поставку сырой нефти из России.

    Все это привело к тому, что Саудовская Аравия, которая теперь активно поставляет свою нефть в Европу, с легкостью идет на повышение цен на свою нефть. Ведь Европе некуда деваться,  выбор у нее теперь невелик. Саудиты повышают цены на свою нефть уже третий месяц подряд. И сейчас объявили, что с сентября Saudi Aramco снова повысит цены для потребителей в Европе и в Азии. Для клиентов на Северо-Западе Европы цены повышаются на 1-3 доллара. Для покупателей в Средиземноморье повышение цен оказалось чуть более мягким – на 0,1-1,5 доллара за баррель. Это явно приведет к росту цен на топливо в Европе. Бензин там уже и так дорожает на фоне роста спроса и проблем с собственной переработкой: многие европейские НПЗ были заточены под тяжелую нефть из России, а теперь ее поставки резко ограничены (сохранены только по трубопроводу).

    ЕС в целом столкнулся с такой же проблемой, как и США – с инфляцией и ее неприятными последствиями. В попытках побороть инфляцию ЕЦБ предпринимает те же шаги, что и ФРС. При этому, последствия для европейской экономики от дальнейшего ужесточения монетарной политики могут оказаться не менее печальными, чем в США. Экономисты уже говорят о том, что еврозона может скатиться в настоящую рецессию в 2024 году. Причем, некоторые не исключают даже серьезного падения экономики еврозоны до 5%. По последствиям этот кризис, если он случится, станет еще хуже, чем прошлый в 2008-2009 годах.

    Впрочем, проблемы западных стран мало волнуют Саудовскую Аравию и Россию, так как два крупнейших в мире нефтяных игрока решают собственные задачи. Они продлевают ограничения предложения нефти на рынке, потому что видны проблемы со спросом со стороны Китая.

    Во вторник цены на нефть упали на 1% из-за того, что данные по импорту и экспорту Китая в июле показали сокращение намного больше, чем ожидалось. Это признак довольно вялого восстановления китайской экономики после COVID. А Китай – это крупнейший в мире импортер нефти, поэтому он определяет мировой спрос.

    Более того, тренд на снижение импорта нефти уже виден в динамике нефтяных закупок Индией, указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. По оценкам аналитиков «Блумбрег», импорт нефти из России в Индию падает уже второй месяц после рекордного объема поставок в мае в 2,2 млн баррелей в сутки. В июле Индия купила уже 2,09 млн баррелей, а в августе импорт может упасть и до 1,6 млн баррелей, посчитали аналитики Kpler. Частично это можно объяснить тем, что Россия сознательно решила сократить экспорт нефти в августе и в сентябре. Она продаст меньше, но по более высокой цене. «Сокращение добычи нефти приведет к росту стоимости российского сорта нефти Urals к 80-85 долларов за баррель, что также сократит дисконт между сортами Urals и Brent. Но с учетом того, что большая часть выручки поступает в российский бюджет в китайских юанях и индийских рупиях, то стоит уже пересмотреть оценку стоимости нефти в долларах», - говорит Скрыль. По ее словам, решение ОПЕК+ должно стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке и привести к балансу спрос и предложение.

    Во вторник в России была продана партия нефти по рекордно высокой с начала года цене – по 86,31 долларов за баррель.

    Таковы данные СПбМТСБ, которая организует торги физическими партиями сырой нефти.

    Кроме того, если Россия сократит только экспорт нефти, но не добычу, и при этом заполнит сырой нефтью внутренние хранилища плюс увеличит экспорт нефтепродуктов, тогда не пострадают и доходы бюджета. Потому что компании в любом случае заплатят НДПИ плюс экспортные пошлины на больший объем нефтепродуктов, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Можно хранить нефть или нефтепродукты во внутренних хранилищах до осени в ожидании роста цен, дождаться этого роста цен и тогда продать накопленные объемы на мировом рынке, считает эксперт. В этом случае бюджет получит еще больше дохода в виде экспортной пошлины.

    Уже в августе Минфин РФ ждет поступления дополнительных нефтегазовых доходов. Хотя с начала года наблюдалась обратная ситуация – нефтегазовые доходы не дотягивали до ожидаемых, поэтому приходилось продавать валюты и золота из резервов в рамках бюджетного правила, чтобы поддержать рубль и доходы бюджета.

    Однако уже в августе власти вернуться не к продаже, а к покупке валюты и золота, то есть накапливанию резервов, так как доходы превысят план на 73,2 млрд рублей, по прогнозу Минфина.

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