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4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Зачем Россия сокращает экспорт нефти и свои доходы

Россия добровольно уменьшает экспорт своей нефти Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия и Саудовская Аравия в один день сделали синхронные заявления о новых ограничениях предложения нефти на мировом рынке. Так они противостоят монетарным действиям США и ЕС, которые тянут нефтяные цены вниз. Москва в дополнение к сокращению добычи обещает сократить экспорт еще на полмиллиона баррелей. Как и чем это поможет российскому бюджету?  Подробности...
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    Зачем Россия сокращает экспорт нефти и свои доходы

    России может быть выгодно сокращение экспорта нефти
    Россия добровольно уменьшает экспорт своей нефти
    		  
    4 июля 2023, 09:00
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия и Саудовская Аравия в один день сделали синхронные заявления о новых ограничениях предложения нефти на мировом рынке. Так они противостоят монетарным действиям США и ЕС, которые тянут нефтяные цены вниз. Москва в дополнение к сокращению добычи обещает сократить экспорт еще на полмиллиона баррелей. Как и чем это поможет российскому бюджету?

    Саудовская Аравия заявила о продлении июльского добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки еще на месяц – на август. В итоге добыча королевства в августе составит примерно 9 млн баррелей в сутки.

    В свою очередь Россия заявила, что добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи нефти на 500 тыс. баррелей с марта и до конца года (был достигнут в апреле). Это делается для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Если с марта речь шла о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей, то сейчас Новак заявил о сокращении не добычи, а именно экспорта нефти. Поэтому не факт, что при этом сократится добыча», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Эксперт видит два возможных сценария, как Россия может сократить экспорт на 500 тыс. баррелей без сокращения добычи на такую же величину. Первый вариант: Россия может увеличить переработку нефти и поставить на мировой рынок больше готовых нефтепродуктов, в основном дизель и мазут. Второй сценарий: Россия вместо экспорта станет хранить добытую нефть или полученные из нее нефтепродукты во временных хранилищах. «Больших хранилищ нефти у нас нет. Но у России есть технологические резервуары вдоль нефтепроводов, на НПЗ и в портах», – замечает Юшков. В обоих сценариях при сокращении экспорта нефти добыча остается на примерно таком же уровне, как сейчас.

    Сохранение добычи важно в том числе для доходов бюджета.

    «Если Россия вместе с сокращением экспорта сырой нефти реально сократит добычу, то тогда бюджет пострадает. Потому что нефтяники заплатят в бюджет меньше НДПИ и экспортной пошлины. А если ситуация будет развиваться по первому сценарию – будет сокращен только экспорт нефти, но увеличен экспорт нефтепродуктов, тогда бюджет не пострадает.

    Потому что компании в любом случае заплатят НДПИ плюс экспортные пошлины на больший объем нефтепродуктов», – говорит Юшков.

    Если добыча нефти не упадет, а «излишки» останутся внутри России и будут распределены в хранилищах, то в моменте бюджет потеряет на снижении объема экспортных пошлин. Однако в перспективе бюджет может неплохо заработать: если хранить нефть или нефтепродукты во внутренних хранилищах до осени в ожидании роста цен, дождаться этого роста цен и тогда продать накопленные объемы на мировом рынке, считает эксперт. Тогда бюджет получит больше дохода в виде экспортной пошлины.

    Главная цель России и Саудовской Аравии, а обе страны явно согласовали свои ограничения и заявления в один день, заключается в том, что хотя бы удержать цены выше 75 долларов за баррель, считает собеседник.

    «Логика заявления Новака о сокращении экспорта в том, что это будет воспринято, как если бы речь шла о снижении добычи. Думаю, что это попытка словесно воздействовать на биржевых игроков на нефтяном рынке, которые мало внимания обращают на рынок нефтепродуктов. Новак создает перспективу дефицита нефти, чтоб удержать цены от дальнейшего падения. При этом суммарно Россия может продолжить экспортировать столько же, сколько и раньше. Просто экспорт нефтепродуктов подрастет при снижении экспорта сырой нефти», – рассуждает Игорь Юшков.

    Что касается Саудовской Аравии, то они сначала заявили о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки только в июле. «Полагаю, расчет был на то, что именно в июле будет пик снижения потребления на фоне проблем в экономиках Евросоюза и США, поэтому надо было убрать излишки предложения. Но с августа надеялись на восстановление спроса. Однако теперь все видят, что проблемы в экономиках западных стран затягиваются. ЕЦБ может еще не раз поднять ставку. И даже ФРС США вместо ожидаемого снижения ставки во втором полугодии может, наоборот, ее поднять. Если США поднимут ставку, то это сразу ударит по нефтяным ценам, которые упадут. Потому что чем выше ставка ФРС, тем меньше денег попадает на биржу. Значит, спрос на биржевые товары падает, а следом и цена на них. А нефть – это биржевой товар. Выпускать 1 млн баррелей нефти в августе на рынок нецелесообразно, тогда цена на нефть точно упадет. Поэтому саудиты продлили сокращение добычи. И Россия согласилась разделить нагрузку через сокращение своего экспорта», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    То есть с одной стороны, регуляторы США и ЕС монетарными факторами толкают цену на нефть вниз. А Россия и Саудовская Аравия противодействуют этому с помощью влияния на фундаментальный фактор – уменьшение предложения нефти на рынке, резюмирует Юшков.

    Продлевать сокращение предложения нефти либо не продлевать после августа – эти решения будет приниматься по факту того, что происходит в мировой экономике. Если она продолжит снижаться, как и цена на нефть, то Эр-Рияд и Москва, скорее всего, продлят свои ограничения и на осень.

    Если нефть поднимется и закрепится выше 75 долларов за баррель, то это будет сигнал к тому, что мировая экономика восстанавливается, значит спрос поднимается, и можно увеличивать предложение нефти на рынке, считает эксперт.

    Россия кроме удержания цен на нефть не ниже 70-75 долларов за баррель, может получить дополнительные бонусы от этих ограничений. Во-первых, нефтяникам сейчас приходиться продавать нефть с довольно большой скидкой к Brent - почти 20 долларов. Это данные Минфина за июнь. Сокращение экспорта может стать сигналом для покупателей о необходимости снизить дисконт. России будет выгодней продавать меньше нефти за более высокую цену.

    «Нелишним будет дать сигнал покупателям нашей нефти, что мы можем маневрировать экспортными потоками: если вы берете у нас нефть с большим дисконтом, тогда мы будет поставлять вам больше готовых нефтепродуктов. А предложение нефти ограничим, чтобы сделать этот товар немного дефицитным. Поэтому скидку на нефть стоит уменьшать»,

    - рассуждает Юшков.

    У России есть два главных покупателя сырой нефти – это Индия и Китай. На Индию приходится 2,2 млн баррелей – это половина всего экспорта нефти из России.

    Во-вторых, российским компания выгодно совершить такой маневр, так как они смогут больше заработать на экспорте нефтепродуктаов. Скидка на нефтепродукты по отношению к нефтепродуктам других производителей всегда была меньше, чем на нефть в процентном соотношении, отмечает собеседник. Тем более, что нефтепродукты сейчас востребованы на мировом рынке. «Многие страны, в первую очередь в ЕС, смирились с сокращением собственного производства нефтепродуктов, так как многие европейские НПЗ не дозагружены. ЕС вынужден импортировать теперь больше готовых нефтепродуктов, в том числе из Индии. Постепенно европейцы стали воспринимать это как новую нормальность. Поэтому спрос на нефтепродукты на мировом рынке растет», - говорит Юшков.

    Больше всего российских нефтепродуктов идет в Турцию, Индию, Китай и Сингапур (перевалочный хаб). В Сингапуре российские нефтепродукты перепродают, скорее всего дальше на азиатские рынке. А вот в ЕС российская нефть и нефтепродукты в составе смеси с углеводородами из других стран, скорее всего, попадают через Турцию. Легально или нет – большой вопрос. В целом Турция покупает много у России для себя, и в ЕС может отправлять высвобождаемые собственные объемы нефтепродуктов.
     
     
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