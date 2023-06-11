Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

У саудитов есть экономические козыри в рукаве против американцев

Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд пригрозил США «серьезными экономическими последствиями», если Байден попытается наказать королевство за рост цен на нефть, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретный документ.

Президент Джо Байден угрожал Саудовской Аравии некими серьезными последствиями за решение ОПЕК вместе с Россией сократить нефтедобычу в октябре прошлого года. Тогда члены картеля договорились о самом резком с 2020 года сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки. В ответ наследный принц пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они действительно примут такие меры, пишет газета.

С тех пор Саудовская Аравия стала инициатором сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ еще два раза, так и не послушав США, которые требовали не поднимать цены на нефть и не якшаться с Россией. Саудовская Аравия самостоятельно принимает решения насчет собственной экономики, и вряд ли кто-либо, включая США, может ее поучать в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саудовская Аравия доросла до понимания, что у нее теперь больше возможности действовать самостоятельно без оглядки на США. Речь еще не идет о том, что саудиты разрывают все отношения с американцами, но теперь Саудовская Аравия может себе позволить больше, чем в 1991, 2001 или 2011 годах», - говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Тем временем США свои угрозы в адрес Саудовской Аравии так и не облачили в реальные действия. Они все еще пытаются договориться с саудитами. Как раз 7 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Саудовской Аравии переговоры с бин Сальманом по широкому кругу вопросов: от Ирана до цен на нефть.

Какие у саудитов в принципе есть экономические козыри в рукаве, чтобы сдерживать американское давление и действовать самостоятельно без оглядки на США?

Во-первых, Саудовская Аравия как крупнейшая нефтяная страна может серьезно пошатнуть и даже разрушить гегемонию нефтедолларов. Для этого достаточно отказаться от использования доллара при торговле нефтью. И Эр-Риард уже начал двигаться в этом направлении, демонстрируя США свою силу. В декабре Китай заключил первый с Саудовской Аравией контракт на поставку нефти в юанях, а не в долларах. Китай призывает и другие арабские страны переходить на юань.

Иронично, что именно Саудовская Аравия в 70-х годах подсадила весь мир на нефтедоллары. Тогда в обмен на безопасность от США саудиты стали продавать свою нефть за американскую валюту, и создали эту крепкую взаимосвязь нефти и доллара.

«После войны Судного дня на Ближнем Востоке в США случился нефтяной кризис. Решения этого кризиса 1973 года имеют спорные последствия. С одной стороны, ОПЕК показал свою силу. А с другой стороны, все это закончилось переводом на систему международной торговли, которая полностью подконтрольна американцам. И мы только сейчас начинаем отходить от этого, процесс перестройки идет очень непросто», - говорит Митрахович.

Теперь при желании Саудовская Аравия может запустить обратный процесс: сначала переведет свою торговлю на нацвалюты, потом призовет членов ОПЕК идти по такому же пути. Эр-Рияд легко может стать заразительным примером для других продавцов нефти.

«Я думаю, Саудовская Аравия намекает США на то, что она будет постепенно уходить от американской финансовой инфраструктуры: торги идут в долларах, контракты – в долларах, финансовые операции – в долларах, ценообразование на биржах – в долларах. Но постепенно США будут терять контроль над нефтяным рынком и биржами, подконтрольными американским властям, которые могут регулировать приток и отток долларов туда», - говорит Митрахович.

«Если предположить полный отказ Саудовской Аравии от долларов, то тогда США придется идти на переговоры по всем направлениям не с позиции давления, а с позиции компромисса и уступок», - говорит Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

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При этом, у Саудовской Аравии нет серьезного страха, что США откажутся покупать у них нефть. Это раньше американцы покупали несколько миллионов баррелей в сутки арабской нефти, а теперь саудиты поставляют до полумиллиона баррелей в сутки. Для понимания: буквально недавно Саудовская Аравия решила сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а это вдвое больше, чем поставки в Штаты.

США перестали быть значимым рынком сбыта для Саудовской Аравии, теперь крупнейший покупатель их нефти – это Китай. «Долгое время экономики Китая и Индии считались отсталыми. Однако это уже давно не так. Китайский и индийский рынок - это более миллиарда машин. Это значит, что объем спроса на топливо в этих странах превышает спрос в США, Японии и иже с ними. Какой смысл саудитам возить нефтепродукты на большие расстояния в Штаты, когда можно полностью закрыть свои потребности в экспорте через морские поставки по Индийскому океану и Южно-Китайскому морю с возможностью проводить все расчеты в нацвалютах?», - говорит Тимофеев.

А вот для США Саудовская Аравия важна. И дело даже не столько в арабских нефтепродуктах, которые питают тысячи заправок в США и Японии. Вашингтону важнее влияние арабов на мировые цены. Стоимость бензина на американском рынке напрямую зависит от мировых цен: чем они выше, тем больше приходится платить за бензин простым американцам и бизнесу. Уровень автомобилизации в стране крайне высокий, поэтому любое удорожание нефти на мировых рынках отражается внутри США. Следом за стоимость бензина дорожает каждый продукт, так как основное средство логистики – машины.

Вся эта ситуация с дорогой нефтью сильно раздражает и администрацию Байдена, и ФРС США, так как мешает им бороться с рекордной инфляцией. ФРС США повышает ставки, делает кредиты дороже, что замедляет экономику, а Саудовская Аравия в коалиции с Россией и другими членами ОПЕК берут и сокращают добычу, что тянет стоимость нефти вверх, и это в один миг нивелирует все усилия США по борьбе с инфляцией.

Автомобилисты Америки недовольны, а это серьезный электорат, без поддержки которого не сохранить власть.

Саудовской Аравии, наоборот, нужна дорогая нефть. «Проводя политику санкций по отношению к России, американское руководство косвенно оказывает влияние на всех участников нефтяного рынка. Последствия вмешательства в ценообразование на нефть негативно сказываются на странах Ближнего Востока, так как их госбюджет на 90% зависит от сырьевых доходов. Саудовской Аравии для исполнения бюджетных программ нужна цена на нефть не ниже 80 долларов. Поэтому логично, что помимо последнего решения ОПЕК+, саудиты планируют сократить добычу и перевести еще больше расчетов в альтернативные доллару валюты», - говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Во-вторых, у Саудовской Аравии есть еще один экономический туз в рукаве – это огромные инвестиции, вложенные в американскую экономику. Как считает Митрахович,

«Саудовская Аравия может уменьшить долларовые инвестиции в американскую экономику, и даже вывести свои активы из Америки, начиная с НПЗ и заканчивая своими счетами в банках и яхтами в портах».

В прошлом году наследный принц Саудовской Аравии уже предупреждал, что страна может уменьшить инвестиции в США. По его словам, инвестиции королевства в американскую экономику достигают 800 млрд долларов.

В-третьих, навредить США саудиты могут также через более тесные объединения с Россией, Китаем и другими развивающимися странами. «Саудовская Аравия может рассмотреть вопрос вступления в БРИКС или ШОС, или же принять участие в других проектах, связанных с выстраиванием альтернативной финансовой системы», - рассуждает Митрахович.

Например, сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве нового члена. Основная задача этого банка – финансировать инфраструктурные проекты в странах БРИКС и других развивающихся странах (всего в банке восемь государств). В 2021 году новыми членами банка стали Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Россия в мае предложила создать новую систему расчетов в валютах ШОС и БРИКС. Нынешний товарооборот между Россией и Китаем в 200 млрд долларов – не предел, но углубление торговых отношений невозможно без создания совершенно новой инфраструктуры расчетов, говорил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Если Саудовская Аравия предложит союзу ОПЕК+ в кооперации с БРИКС+ торговую валюту, то США столкнуться с сильнейшим ростом цен на заправках. Бензин в США с станет зависеть от курса этой торговой валюты и объемов «остатков» сырья после поставок Китаю и Индии», - говорит Тимофеев.