Дружба с арабами спасает бюджет России

Цены на нефть растут по итогам саммита ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник показали ощутимый рост, и это стало прямой реакцией на решения, принятые организацией ОПЕК накануне. Значительные выгоды от роста цен на нефть получает и Россия. А все потому – по крайней мере, так утверждают доклады серьезных аналитических структур и западная пресса, – что Москве удалось договориться с теми, кто еще недавно был союзником Соединенных Штатов.

Состоявшаяся 4 июня в Вене встреча представителей стран, входящих в ОПЕК+, принесла ожидаемый результат в виде принятия членами организации на себя обязательств сократить ежесуточную добычу нефти на 1,393 млн баррелей на весь 2024 год. По мнению участников саммита, установленный общий объем добычи участников картеля на уровне 40,46 млн барр./сут. «позволит поддержать стабильность нефтяного рынка и обеспечит возможность долгосрочного планирования работы».



Среднесуточная добыча черного золота для России определена в размере 9,828 млн барр./сут. Саудовская Аравия приняла на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти на 1 млн бочек в сутки.

Принятые на саммите решения немедленно сказались на ценах на черное золото. Утром в понедельник стало известно о росте котировок. Казалось бы, Соединенные Штаты, как один из крупнейших в мире производителей нефти, тоже могут быть довольны. Однако американские СМИ откликнулись недовольными публикациями, суть которых сводится к одному: Россия в ОПЕК давит на всех и даже Саудовскую Аравию заставляет плясать под свою дудку. Иначе говоря, США пытаются столкнуть лбами Россию и Саудовскую Аравию.

Например, американское издание Wall Street Journal, анализируя состояние мирового рынка нефти, не так давно заявляло, что Россия якобы не выполняет принятое на себя в рамках ОПЕК+ обязательство о сокращении ежедневного объема добычи нефти на 500 тыс. баррелей. По словам издания, это «недобросовестное поведение Москвы было негативно оценено Эр-Риядом». Какова же ситуация на самом деле?

Контроль над ценами на нефть

Организация стран – экспортеров нефти, известная как ОПЕК, была создана в 1960 году. Пять стран – основателей картеля (Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла) рассчитывали, что альянс сможет «держать руку на пульсе» (теперь уже правильнее сказать, что на горле) мировой добычи сырой нефти, а значит, и фактически контролировать цену этого энергоресурса.

«В 2016 году, в основном в ответ на резкое снижение цен на нефть, вызванное значительным увеличением добычи сланцевой нефти в США, ОПЕК подписала соглашение с десятью другими нефтедобывающими странами о создании того, что сейчас называется ОПЕК+. Среди этих десяти стран была Россия, добывшая 13% от общемирового (10,3 млн баррелей в сутки)», – говорится в сообщении Управления энергетической информации (Energy Information Aministration – EIA ).

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«Как и почти все преобразования, это произошло по необходимости, – указывает испанское деловое издание El Economista. – Фрекинговый прорыв (технология добычи нефти методом гидроразрыва пласта – прим. ВЗГЛЯД) и рост добычи сланцевой нефти в США вынудил ОПЕК искать сильных союзников для усиления контроля над поставками нефти».

И действительно – в середине прошлого десятилетия ОПЕК начала явно терять контроль над ценами на нефть. Причиной этого стал резкий рост добычи сланцевой нефти в США. «Встречи в рамках ОПЕК+ и согласованные планы добычи всегда влияли на мировые цены на нефть, и участники рынка (инвесторы, трейдеры, импортеры) внимательно следят за ними. По данным EIA, «сейчас как никогда они влияют на балансы мирового рынка сырой нефти и цены на нефть».

Как и у любого картеля, конечной целью этой организации является максимизация прибыли с каждого проданного барреля сырой нефти, сокращение так называемого потребительского излишка. Когда конкуренция усиливается, контроль над ценами усложняется, прибыль производителя снижается, а излишек потребителя увеличивается. ОПЕК не сдалась и решила искать новых сильных союзников. И нашла – в лице России.



Большая перемена ОПЕК

Одним из наиболее влиятельных членов ОПЕК является Саудовская Аравия (КСА), которая в 2022 году была вторым по величине производителем нефти в мире, уступая только США. Ближневосточное королевство в течение долгого времени считалось территорией жизненных интересов США.

Тем поразительнее стали события последнего времени. «Сейчас Москва и Эр-Рияд де-факто контролируют этот крупный картель, поскольку обе страны качают почти 50% всей добываемой им нефти. Российская добыча нефти и ее влияние на рынок значительно больше, чем у других стран ОПЕК+, таких как Мексика и Казахстан, поэтому действия и меры ОПЕК+ в значительной степени обусловлены координацией между ОПЕК и Россией», – цитирует El Economista доклад EIA. По данным EIA, встречи в рамках ОПЕК+ «сейчас как никогда влияют на балансы мирового рынка сырой нефти и цены на нефть».

Союз ОПЕК с Москвой стал важным для обеих сторон. Добыча нефти в России оставалась выше 10 млн баррелей в сутки в 2022 году, несмотря на санкции, введенные ЕС и США в отношении РФ после начала СВО. Российский экспорт продолжает демонстрировать большие объемы, даже несмотря на санкционные ограничения Запада.

КСА и РФ плотно задружились в ОПЕК+, приходят к выводу западные СМИ. Фактически две этих страны стали той связкой внутри альянса, которая определяет любое его движение. Что и показал прошедший в выходные саммит ОПЕК+. Именно фактически сложившаяся картина совместного управления ОПЕК+ Россией и КСА не нравится Западу. И потому там постоянно ищут, как бы посеять между двумя лидерами семена ссоры, благодаря которой, возможно, удастся нарушить внутренний консенсус в организации, а то и вовсе развалить международный картель нефтедобывающих стран.

Примирение заклятых недругов и ОАЭ, не желающих плясать под дудку США



Но это еще не все. Несколько недель назад состоялось примирение двух «заклятых противников» – Саудовской Аравии и Ирана. Страны договорились вновь установить между собой дипломатические отношения и обменяться посольствами. Мировая пресса, правда, пишет, что Тегеран с Эр-Риядом помирились при посредничестве Китая. Но это, так сказать, видимая часть айсберга – оба арабских государства, имеющие статус ближневосточных «региональных сверхдержав», склонились к этому решению, сотрудничая в ОПЕК+.

Еще одним влиятельным игроком ОПЕК+ являются Объединенные Арабские Эмираты. В отношениях этой страны с Россией в последнее время тоже заметно направление на постоянное сближение.

На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября прошлого года лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян подтвердил, что, несмотря на сложную международную обстановку, его страна продолжает курс на сотрудничество с Россией. Абу-Даби, напомним, еще не так давно также считался едва ли не вотчиной Соединенных Штатов. Американцы, по словам Fox News, «были крайне недовольны этим визитом – как и в принципе поведением ОАЭ с начала украинского кризиса. Объединенные Арабские Эмираты поддерживали тесные отношения с Россией и не собирались присоединяться к санкциям, введенным США и другими западными союзниками за действия России на Украине».

В то же время 5 июня Минфин РФ отчитался о наполнении бюджета. По данным ведомства, нефтегазовые доходы бюджета по итогам мая будут более чем на 30 млрд рублей ниже ожидаемых. Нет сомнений, что повышение цен на нефть по итогам саммита ОПЕК+ поможет исправить эту ситуацию.

Таким образом, ОПЕК+ фактически стала противовесом Западу и ситуативным союзником России в текущем геополитическом противостоянии. Реальным рычагом группы незападных стран, способных с помощью экономических мер укрощать военные потуги государств, объединенных в Североатлантический альянс.

