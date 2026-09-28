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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня

    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца

    Spiegel: Премьер немецкого Северного Рейна-Вестфалии Вюст встретится с Эрдоганом

    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют возможным преемником канцлера Германии Фридриха Мерца, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару.

    Встреча с турецким лидером стала неожиданным дополнением к программе поездки, сообщает Spiegel. Как отмечает издание, президенты обычно не принимают руководителей регионов государств сопоставимого масштаба и значения. Поэтому решение Эрдогана придает визиту Вюста особый вес на фоне обсуждения его возможного выдвижения на пост канцлера.

    Впрочем, сам политик вместе с семью другими главами земель от Христианско-демократического союза выступил против кадровых дискуссий. Накануне отъезда в эфире ZDF он заявил: «Я хочу остаться премьер-министром Северного Рейна – Вестфалии». Выборы в парламент этой земли запланированы на апрель 2027 года.

    Вюст стал первым главой правительства Северного Рейна – Вестфалии, посетившим Турцию. Утром 28 сентября он вылетел с делегацией из Дюссельдорфа в Анкару. Во вторник политик отправится в Стамбул, а в среду вечером вернется в Германию. Стороны планируют обсудить отношения между немецкой федеральной землей и Турцией, экономическое сотрудничество и актуальные политические вопросы.

    Одним из поводов для поездки стало 65-летие германо-турецкого соглашения о привлечении рабочей силы. Документ, заключенный в 1961 году, открыл турецким трудовым мигрантам доступ к немецкому рынку труда. Сегодня в Северном Рейне – Вестфалии проживает около миллиона человек турецкого происхождения – примерно треть от их общего числа в Германии.

    Вюст призвал открыть новую главу в отношениях двух стран и сосредоточиться на возможностях сотрудничества. По его словам, тесное партнерство позволит легче обсуждать спорные вопросы и добиваться улучшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции запланировал обсуждение ситуации на Украине с турецким кабмином. В среду западная пресса сообщила, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии. На прошлой неделе канцлер заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

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    27 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым

    Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым для спасения рейтинга Мерца

    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    @ Павел Бедняков/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила просьбу немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля о переговорах с российской стороной попыткой повысить популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что инициатива главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке продиктована внутриполитическими мотивами, передает ТАСС.

    «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила дипломат в телеэфире.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные действия направлены на демонстрацию дипломатической работы официального Берлина. По ее словам, главной целью было поддержать снижающиеся показатели популярности немецкого канцлера Фридриха Мерца среди избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН.

    Российский министр заметил ожидания немецкого коллеги получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

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    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    27 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о мире цитатой из Евангелия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Йоханна Вадефуля доказать стремление России к миру цитатой из Евангелия.

    Захарова отреагировала на высказывания главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, использовав библейское изречение, передает ТАСС. Немецкий министр ранее заявил, что Россия якобы должна доказать свое стремление к миру.

    «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», – процитировала Захарова Евангелие от Матфея в ответ на вопрос журналистов.

    Дипломат добавила, что напоминает об этих словах Вадефулю как члену Христианско-демократического союза, чтобы у него появился повод открыть Писание. До этого немецкий министр после переговоров выразил мнение, что весь мир желает мира, но Россия должна это подтвердить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым на условиях жесткого ограничения работы прессы.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Во время беседы немецкий дипломат прикрыл блокнотом лежащий на столе доклад о фальсификации событий в Буче.

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    26 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ

    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкий коллега ожидал от Москвы шагов навстречу на украинском направлении, передает РИА «Новости».

    По словам главы внешнеполитического ведомства, такое впечатление сложилось по итогам их недавней встречи в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем», – сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уточняла, что переговоры состоялись по инициативе Берлина. До этого последняя встреча Сергея Лаврова с главой МИД Германии, пост которого тогда занимала Анналена Бербок, проходила в январе 2022 года в Москве.

    Глава российского ведомства также обратил внимание на стремление европейских стран присоединиться к переговорам по Украине. По его словам, Европа отчаянно пытается вклиниться в процесс, который активно поощряют Соединенные Штаты.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Перед встречей дипломаты ФРГ выдвинули строгие требования по ограничению работы прессы.

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    26 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы создать четвертый рейх

    Лавров заявил о попытках создания четвертого рейха в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки создания четвертого рейха в Европе, ссылаясь на мнения аналитиков и действия западных политиков.

    «Не только в откровенной поддержке нацизма Украины проявляется эта тенденция со стороны Европы, но и в том, что, как я сказал в выступлении, что, когда канцлер Германии Фридрих Мерц – не один раз, он не оговорился, он несколько раз повторил – он сказал, что наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова «вновь» в этой конструкции? Это не оговорка, он это несколько раз по разным поводам повторял, не говоря уже о том, что вся память о тех, кто победил нацизм, вымарывается из всех учебников и путем сноса памятников в целом ряде стран Европы», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Сергей Лавров обратил внимание на то, что подобные действия европейских политиков являются очень опасной тенденцией. По его словам, именно это позволяет многим аналитикам делать выводы о попытках создания четвертого рейха.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе.

    Глава внешнеполитического ведомства расценил планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по усилению армии как фактическое объявление войны.

    Лавров назвал крайне тревожным стремление Берлина к доминированию над другими странами.

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    27 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Фидан: Турция продолжила переговоры о реэкспорте российских систем С-400

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает обсуждение возможной передачи приобретенных у России зенитных ракетных комплексов.

    Как указал Фидан, турецкое руководство ведет активные консультации относительно передачи зенитных ракетных систем, приобретенных в 2017 году. Окончательное решение пока не принято, передает ТАСС.

    «Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения», – приводит слова дипломата портал TRHaber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил о переговорах с США по урегулированию ситуации вокруг комплексов С-400.

    Американский посол в Анкаре Том Баррак пообещал разрешить двусторонние разногласия из-за закупок российских систем ПВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии официальных обращений Турции для передачи зенитных комплексов третьим странам.

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    27 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Рейтинг блока Мерца ХДС/ХСС рухнул до 19%

    Опрос Insa показал падение рейтинга блока ХДС/ХСС в Германии до 19%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уровень поддержки политического блока ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем опустился до 19%, уступив лидерство правым силам, показал опрос института Insa.

    Согласно опросу, если бы выборы в немецкий парламент прошли в ближайшие выходные, коалицию Мерца поддержали бы менее 20% избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Insa, которое провели для издания Bild.

    Лидерство уверенно удерживает правая партия «Альтернатива для Германии», которая набирает 29% голосов.

    Третью строчку предпочтений немцев занимают «Зеленые» с результатом в 15%. За ними располагается Социал-демократическая партия Германии, готовая получить 14% голосов. Пятерку замыкает «Левая» партия с 10% поддержки граждан.

    Исследование проходило с 21 по 25 сентября, в нем приняли участие 1203 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ допустили скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за падения рейтингов.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на недавних выборах в Саксонии-Анхальт.

    Провал Христианско-демократического союза поставил под угрозу переговоры о бюджете Европейского союза.

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    26 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лавров не услышал ничего нового на встрече с Вадефулем

    Лавров заявил об отсутствии новых идей у главы МИД Германии Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от беседы с немецким коллегой, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в субботу в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

    «Когда мы встретились, я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно… Ничего нового я оттуда не извлек», – рассказал Лавров.

    Закрытые переговоры Лаврова и Вадефуля на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут. Дипломаты обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина вместе с текущей ситуацией на Украине.

    Глава МИД Германии перед началом беседы выдвинул строгие условия по ограничению работы прессы.

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