Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лидер немецкой оппозиции потребовал расследовать подрывы «Северных потоков»
Лидер АдГ Крупалла призвал расследовать подрыв «Северных потоков»
Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и восстановить их работу.
Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с инициативой масштабного разбирательства обстоятельств диверсии на газопроводах, передает РИА «Новости». По его мнению, магистраль необходимо восстановить и перезапустить поставки.
«Четыре года назад противники энергетической независимости Германии взорвали «Северные потоки», жизненно важная артерия немецкой промышленности была перерезана», – написал политик в социальной сети Х. Он добавил, что инцидент должен расследоваться на международном, национальном и европейском уровнях, а виновных следует привлечь к ответственности.
Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали целенаправленную диверсию, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно, но безуспешно запрашивала данные по инциденту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил Берлин в замалчивании терактов на газопроводах.
Адвокат Никола Канестрини сообщил о причастности украинских госорганов к этим взрывам.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от Киева выплаты репараций за нанесенный инфраструктуре ущерб.