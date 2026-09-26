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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    74 комментария
    26 сентября 2026, 15:39 • Новости дня

    Лидер немецкой оппозиции потребовал расследовать подрывы «Северных потоков»

    Лидер АдГ Крупалла призвал расследовать подрыв «Северных потоков»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и восстановить их работу.

    Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с инициативой масштабного разбирательства обстоятельств диверсии на газопроводах, передает РИА «Новости». По его мнению, магистраль необходимо восстановить и перезапустить поставки.

    «Четыре года назад противники энергетической независимости Германии взорвали «Северные потоки», жизненно важная артерия немецкой промышленности была перерезана», – написал политик в социальной сети Х. Он добавил, что инцидент должен расследоваться на международном, национальном и европейском уровнях, а виновных следует привлечь к ответственности.

    Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали целенаправленную диверсию, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно, но безуспешно запрашивала данные по инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил Берлин в замалчивании терактов на газопроводах.

    Адвокат Никола Канестрини сообщил о причастности украинских госорганов к этим взрывам.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от Киева выплаты репараций за нанесенный инфраструктуре ущерб.

    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    23 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ завела дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Bild: В ФРГ завели дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии началось расследование против 105-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях во время службы надзирателем в нацистском лагере для военнопленных, пишет Bild.

    Прокуратура Дортмунда проводит расследование против бывшего надзирателя лагеря для военнопленных «Шталаг 326 (VI K) Зенне», передает РИА «Новости». «В Германии ведется расследование в отношении 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Зенне... Дело находится в ведении прокуратуры Дортмунда», – цитирует агентство публикацию немецкой газеты Bild.

    Материалы дела подготовило Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Мужчину подозревают в пособничестве многочисленным убийствам во время службы в лагере. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкого правосудия.

    В Германии преступления, связанные с убийством и пособничеством убийству, не имеют срока давности. Следствие может вестись даже в отношении лиц преклонного возраста, если их здоровье позволяет участвовать в суде.

    Через «Шталаг 326 (VI K) Зенне» прошли более 300 тыс. военнопленных, большинство из которых были солдатами Красной Армии. В лагере погибли от 15 тыс. до 70 тыс. человек. Также там содержались военные из Франции, Польши, Сербии, Бельгии и Италии.

    Ранее управление ФСБ по Волгоградской области опубликовало архивные документы об издевательствах фашистов над военнопленными под Сталинградом.

    Российский суд официально установил факт геноцида в действиях бывшего члена фашистской зондеркоманды Гельмута Оберландера.

    Суд в Белоруссии впервые признал умершего офицера СС виновным в массовых убийствах мирного населения.

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    23 сентября 2026, 23:35 • Новости дня
    Германия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия впервые стала одним из трех ведущих мировых поставщиков вооружений, нарастив экспорт до рекордных 8,9 млрд долларов за счет обновления европейских арсеналов.

    По итогам 2025 года Германия впервые в новейшей истории заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия, передает РИА «Новости». Доля ФРГ на мировом рынке достигла 7,45%, что эквивалентно 8,903 млрд долларов.

    «Третье место по итогам 2025 года впервые заняла ФРГ – 8,903 млрд долларов или 7,45% от общемировых поставок. Это рекордный показатель по стоимостному объему военного экспорта в новейшей истории», – отмечается в исследовании Центра анализа мировой торговли оружием.

    Укрепление позиций Берлина связано с поставками бронетанковой техники европейским странам. Эти вооружения призваны заменить устаревшую технику, которую государства Европы ранее передали украинской армии. В рейтинге Германия обошла Францию и Южную Корею.

    Динамика немецкого экспорта показывает стабильный рост. В 2022 году объем составил 3,503 млрд долларов, в 2023 году – 5,493 млрд, а в 2024 году – 5,098 млрд долларов. За последние четыре года общая сумма поставок достигла 22,996 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине текущего года немецкие власти согласовали продажу военных товаров на 13,87 млрд евро.

    За время правления канцлера Олафа Шольца Берлин одобрил экспорт военной продукции на Украину на сумму 14,8 млрд евро.

    Позже правительство Германии инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Киеву.

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    24 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Политолог Кемпкенс предупредил ФРГ о «вечной войне» с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Инцидент с беспилотником в Лейпциге привел к обрыву коммуникации между Берлином и Москвой, однако невозможно завершить конфликт без объяснений или объективной цели, пишет в BZ Оливер Кемпкенс, политолог и предприниматель из Мюнхена.

    Политолог Кемпкенс, который до 2022 года занимал руководящую должность в Сбербанке, отметил, что в условиях гибридных конфликтов отсутствие официального объявления войны и четких правовых границ ведет к неконтролируемой эскалации и затрудняет мирное урегулирование, пишет он в Berliner Zeitung.

    Автор подчеркивает, что сегодня грань между войной и миром размыта, и факт нападения превратился в интерпретацию правительств и аналитиков.

    В условиях гибридного конфликта отсутствие четких границ и правил эскалации создает серьезные риски. Атаки, которые можно отрицать, повышают вероятность неконтролируемой эскалации. Отсутствие прямых каналов связи между противоборствующими сторонами, в отличие от времен холодной войны, делает невозможным установление пороговых значений и достижение мира.

    «Если существует напряженность, парламент должен объявить об этом. Если нет, правительство должно прекратить говорить о войне. Противоположные стороны должны знать о пороговых значениях, публично или по конфиденциальным каналам, и эти каналы должны существовать именно для этой цели, потому что сдерживание – это коммуникация», – пишет политолог.

    И Европа должна описать, как будет выглядеть завершение конфликта. То, что не имеет цели, можно только контролировать, подчеркнул Кемпкенс.

    «Война, которую никто не объявил, не закончится никаким договором. Она заканчивается тогда, когда обе стороны перестают называть её так. Для этого Европе сначала нужно определить, как она себя называет, и сесть за стол переговоров, чтобы это можно было обсудить», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с периодом холодной войны. Власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине, однако советник президента Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    25 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

    MDR: На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

    Tекст: Денис Тельманов

    В немецкой общине Барлебен на территории автоконцерна MAN произошло возгорание трех грузовых автомобилей, принадлежащих вооруженным силам Германии, сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.

    Три армейских автомобиля загорелись на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В четверг утром в Барлебене под Магдебургом три грузовика охватил пожар. Стало известно, что речь шла о грузовиках бундесвера... Грузовики находились на территории компании MAN», – говорится в сообщении MDR.

    Причина возгорания пока остается неизвестной. По данным местных властей, в результате пожара никто не пострадал.

    Расследованием происшествия совместно занимаются уголовная полиция Саксонии-Анхальт и военная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бундесвер заказал крупную партию военных грузовиков производства MAN.

    В прошлом году в Берлине в результате умышленного поджога сгорели десятки грузовых автомобилей.

    В начале сентября посольство России в Берлине назвало места дислокации немецких вооружений законными военными целями.

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    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

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    24 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Ямпольская спрогнозировала возобновление работы Русского дома в Берлине

    Ямпольская: Работа Русского дома в Берлине возобновится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома в Берлине, несмотря на его официальное закрытие немецкими властями.

    Работа Русского дома в Берлине рано или поздно возобновится, считает Ямпольская, передает ТАСС. Решение немецких властей о его закрытии связано с внутриполитическими процессами в Германии.

    «Это был, конечно, крупнейший зарубежный культурный центр России. Верю, что Русский дом в Берлине вновь откроет свои двери, потому что запрос на русский язык и русскую культуру в Германии просто колоссальный», – заявила Ямпольская. Она отметила, что ситуация обусловлена внутриполитической обстановкой в стране.

    Советник президента добавила, что люди продолжают посещать здание на Фридрихштрассе, несмотря на официальное закрытие. Немцы приходят семьями, приводят детей на оставшиеся занятия и посещают кафе с традиционной русской кухней.

    Напомним, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала этот демарш с предстоящими выборами.

    Участники недавнего митинга в защиту культурного центра исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».

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    23 сентября 2026, 22:51 • Новости дня
    Аэропорт Берлина приостановил работу из-за появления неизвестного БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Появление неизвестного беспилотника привело к временному закрытию воздушного пространства над международным аэропортом Берлина, из-за чего рейсы перенаправили в Дрезден, сообщила газета Bild.

    Неизвестный беспилотный летательный аппарат парализовал работу международного аэропорта Берлина примерно на 45 минут, передает ТАСС.

    «Дрон был замечен в 21:00 мск на северной взлетно-посадочной полосе. В 21:20 мск воздушное пространство над аэропортом было закрыто», – сообщила изданию представитель воздушной гавани.

    Из-за инцидента с дроном несколько пассажирских рейсов пришлось перенаправить в Дрезден.

    Ранее неизвестный дрон разбился возле военного аэродрома под Ганновером.

    В прошлом месяце неопознанные летательные аппараты временно парализовали работу немецкого аэропорта Кельн-Бонн.

    Хакеры опубликовали секретные данные об уязвимости инфраструктуры Берлина перед беспилотниками.

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    25 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии

    Посол Нечаев назвал отказ от газа из России причиной проблем Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых энергоносителей из России стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РИА «Новости».

    Комментарий дипломата приурочен к четвертой годовщине диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    По словам дипломата, годы рецессии, инфляция, волна банкротств и отток капитала из страны стали прямым следствием недальновидной политики Берлина. В основе этих решений, подчеркнул он, лежала возведенная в абсолют русофобия.

    Ранее Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о резком росте числа банкротств. В первом полугодии 2026 года в стране зарегистрировали 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий. Этот показатель на 6,7% превысил данные за аналогичный период прошлого года и стал максимальным с 2013 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о неспособности Киева в одиночку осуществить диверсию на газопроводах.

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев связал начало деиндустриализации ФРГ с терактом на «Северных потоках».

    Немецкое следствие за прошедшие годы не добилось значимых результатов в расследовании этого преступления.

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    24 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    В партии Сары Вагенкнехт опровергли сделку с АдГ

    Партия Вагенкнехт опровергла соглашение с АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али опровергла слухи о соглашении с «Альтернативой для Германии» по распределению должностей в парламенте Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али не подтвердила договоренности с «Альтернативой для Германии» по разделу руководящих постов в ландтаге. По ее словам, ССВ не намерена блокировать кандидата от АдГ на должность председателя парламента, однако взаимного обмена должностями не планируется, пишет РИА «Новости».

    «Никакой подобной сделки нет», – подчеркнула Мохамед Али в эфире телеканала ARD. Она добавила, что партия вообще не собирается выдвигать собственного претендента на пост вице-председателя.

    Кроме того, депутаты ССВ не проголосуют за лидера списка АдГ Ульриха Зигмунда при выборе премьер-министра Саксонии-Анхальт из-за принципиальных разногласий. Тем не менее, они планируют воздержаться от голосования, что не помешает АдГ сформировать правительство меньшинства.

    Мохамед Али полностью исключила создание коалиции с АдГ, но допустила возможность сотрудничества по отдельным вопросам. Пока партии ведут предварительные консультации. Первое заседание нового парламента региона пройдет 6 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Сопредседатель правой фракции Алис Вайдель заявила о праве политической силы на формирование нового правительства региона.

    Ранее сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от АдГ Ульриха Зигмунда.

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    25 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Посол в Берлине Нечаев: Вопросы о «Северных потоках» остались без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопросы об организаторах и заказчиках террористических актов на «Северных потоках» остаются без ответа спустя четыре года, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    «По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что отсутствие ответов на вопросы о заказчиках и выгодоприобретателях вызывает обеспокоенность.

    Ранее Нечаев указывал на неспособность киевского режима самостоятельно осуществить подрыв газопроводов.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский обвинял немецкую прокуратуру в намеренном сокрытии информации об организаторах теракта.

    Депутат Бундестага Штефан Котре отмечал отсутствие у властей ФРГ реального интереса к расследованию инцидента.

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    23 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Берлин захотел отозвать заявку на летнюю Олимпиаду в 2036, 2040 и 2044 годах

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти немецкой столицы планируют отказаться от участия в конкурсе на право проведения летних Олимпийских игр из-за невозможности провести референдум среди горожан, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.

    Власти немецкой столицы планируют отказаться от борьбы за право проведения Игр в 2036, 2040 и 2044 годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel. «Уполномоченный по олимпийской заявке Кавех Нируманд, пока еще правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по вопросам спорта Ирис Шпрангер в среду на трехсторонней встрече обсудили немедленный отзыв заявки Берлина», – сообщает издание.

    Журналисты предполагают, что решение связано с невозможностью провести референдум для подтверждения поддержки горожан, так как местное законодательство не предусматривает подобных голосований.

    Ранее аналогичные опросы населения проходили в Мюнхене и земле Северный Рейн-Вестфалия.

    Кроме того, на недавних выборах в столичную палату депутатов победила партия «Левые». Ее кандидат в бургомистры Элиф Эральп открыто выступает против проведения соревнований в городе.

    Ожидается, что официальные причины отзыва заявки будут объявлены на пресс-конференции в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году.

    На недавних выборах в Берлине уверенную победу одержала Левая партия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал от социал-демократов отказаться от создания правящей коалиции с левыми силами.

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    24 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе

    Писториус сообщил о планах ФРГ производить ракеты для Patriot в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Германия предложила Соединенным Штатам развернуть на европейской территории производство ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении разместить в Европе производство зенитных ракет PAC-3 для американских комплексов ПВО Patriot, передает РИА «Новости».

    По словам чиновника, соответствующее предложение уже направлено Вашингтону.

    «Речь идет о PAC-3, PAC-2 GEM-T, теоретически речь может идти и о системах Patriot… Это решение, которое мы не можем принять сами. Мы просто сделали предложение США», – сообщил Писториус после заседания комитета по обороне бундестага.

    Данный вопрос обсуждался с министром обороны США Питом Хегсетом во время недавнего визита Писториуса в Вашингтон. Окончательное решение остается за американской стороной.

    Даже если США согласятся, они не передадут союзникам контроль над ключевыми разработками, так как технологии новейшей ракеты РАС-3 принадлежат Lockheed Martin, отмечает Welt. Экспортные правила США жестко ограничивают передачу критически важных ноу-хау. На согласование процедур и строительство заводов уйдут годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.

    Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.

    Корпорация Boeing также отказалась предоставлять третьим государствам технологии для создания головок самонаведения ракет PAC-3.

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