Лидер АдГ Крупалла призвал расследовать подрыв «Северных потоков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с инициативой масштабного разбирательства обстоятельств диверсии на газопроводах, передает РИА «Новости». По его мнению, магистраль необходимо восстановить и перезапустить поставки.

«Четыре года назад противники энергетической независимости Германии взорвали «Северные потоки», жизненно важная артерия немецкой промышленности была перерезана», – написал политик в социальной сети Х. Он добавил, что инцидент должен расследоваться на международном, национальном и европейском уровнях, а виновных следует привлечь к ответственности.

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали целенаправленную диверсию, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно, но безуспешно запрашивала данные по инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил Берлин в замалчивании терактов на газопроводах.

Адвокат Никола Канестрини сообщил о причастности украинских госорганов к этим взрывам.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от Киева выплаты репараций за нанесенный инфраструктуре ущерб.