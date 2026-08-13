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Неизвестные дроны парализовали работу крупного немецкого аэропорта
Неизвестные дроны парализовали работу аэропорта Кельн-Бонн в ФРГ
Аэропорт Кельн/Бонн в Германии приостановил обслуживание рейсов из-за появления в небе нескольких неопознанных летательных аппаратов.
Появление неизвестных беспилотников временно нарушило работу немецкого аэропорта. Инцидент произошел в среду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.
«В среду появление беспилотников ненадолго нарушило работу аэропорта Кельн/Бонн. Было замечено до пяти дронов, однако пока неясно, было ли это несколько разных аппаратов или один и тот же», – заявил изданию представитель федеральной полиции.
Правоохранительные органы уже установили личность пилота, управлявшего техникой. Местная полиция начала расследование в отношении нарушителя. По словам представителя воздушной гавани, ограничения действовали в течение получаса, из-за чего два лайнера пришлось перенаправить на запасные аэродромы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа аэропорт Лейпциг/Галле также приостановил полеты из-за неизвестного объекта в небе. Тогда представители НАТО подтвердили обнаружение оснащенного взрывчаткой беспилотника рядом с украинским самолетом. А камеры видеонаблюдения зафиксировали момент удара дрона по крылу грузового борта Ан.