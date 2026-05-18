Еврокомиссия сообщила о задержке передачи кредита Киеву
Европейский союз и Украина до сих пор не подписали ключевые документы, необходимые для перечисления первого транша макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро, сообщил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
Брюссель и Киев пока не оформили три важных соглашения, без которых невозможно начать финансирование, передает РИА «Новости».
Представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари отметил, что ожидаемый в начале июня перевод средств технически неосуществим до завершения бюрократических процедур.
«Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании… Но есть также другие необходимые документы», – заявил Уйвари на брифинге в Брюсселе.
Помимо меморандума, европейским властям требуется утвердить программу макрофинансовой поддержки, которая напрямую зависит от проведения реформ на Украине. Также необходимо внести изменения в правила функционирования специального фонда помощи Киеву. До принятия этих решений финансовые переводы остаются заблокированными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву в размере 90 миллиардов евро.
Позже представители ЕС решили начать выплаты средств из этого пакета во втором квартале текущего года.
В конце апреля Брюссель рассмотрел введение новых жестких условий для предоставления данной макрофинансовой помощи.