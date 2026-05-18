Fighterbomber: Новая украинская авиабомба не повлияет на ход спецоперации
Рекламируемая украинской армией управляемая авиабомба представляет собой доработанный американский боеприпас 1950-х годов и не способна изменить ход специальной военной операции, считает эксперт.
Появление в арсенале Вооруженных сил Украины нового боеприпаса не окажет влияния на ситуацию на фронте, пишет эксперт Telegram-канала Fighterbomber.
По словам военного аналитика, украинская разработка создана на базе старой американской бомбы М-82 и лишена управляемого двигателя.
«Летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 имеет сверхзвук, но не имеет большой высоты, собственно поэтому дальность применения падает, самолет попадает в зону поражения ЗРК средней и большой дальности, а также истребителей», – отмечает эксперт.
Специалист подчеркивает, что замена советских самолетов на западные истребители Mirage или F-16 не решит проблему. Он пояснил, что однодвигательные машины не способны долго летать на сверхзвуковых скоростях и больших высотах с тяжелой бомбовой нагрузкой. Учитывая общее состояние украинской авиации, применение подобных снарядов не принесет противнику стратегического преимущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины заявило о получении первых управляемых боеприпасов собственного производства.
В прошлом году киевский режим анонсировал создание аналога российских корректируемых авиабомб с дальностью действия до 60 километров.
Эксперты отмечали критическую зависимость дальности применения планирующих боеприпасов от высоты полета самолета-носителя.