Доля российской ИТ-отрасли в ВВП удвоилась за шесть лет

Мишустин сообщил об удвоении доли ИТ-отрасли в ВВП России

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская сфера информационных технологий продолжает уверенный рост и остается одним из ключевых драйверов национальной экономики, говорится в сообщении правительства на платформе Max.

За последние шесть лет продажи отечественных программных продуктов и сервисов увеличились почти в 4,5 раза. По итогам 2025 года этот показатель преодолел отметку в 5 трлн рублей.

Крупный бизнес все активнее переходит на решения российских разработчиков, отказываясь от иностранных аналогов.

Наблюдается восстановление позиций российского программного обеспечения на мировых рынках. Впервые с 2022 года экспорт ИТ-услуг и цифровых продуктов продемонстрировал рост на 15%. Кадровый потенциал отрасли также укрепляется: сегодня в ней занято более 1 млн квалифицированных специалистов. Этому способствуют как система образования, так и экономические преференции.

По решению президента для ИТ-сектора сохранены важнейшие налоговые льготы, стимулирующие развитие. Для аккредитованных компаний тарифы страховых взносов снижены вдвое, а ставка налога на прибыль в пять раз меньше стандартной. Кроме того, предусмотрена ускоренная амортизация отечественного софта и освобождение от НДС сделок по продаже прав на него.

Помощь отрасли не ограничивается федеральным уровнем. Регионы получили право снижать налоговые ставки для компаний на упрощенной системе налогообложения, чем уже воспользовались более 60 субъектов РФ.

«Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий – окупаются. Она является одним из драйверов нашей промышленности», – заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о сохранении льгот по налогу на добавленную стоимость для отечественного софта.

Ранее глава кабмина отметил ускоренные темпы импортозамещения в сфере информационных технологий.

Вклад этой индустрии в валовой внутренний продукт страны достиг отметки в 2,4%.