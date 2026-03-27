Мишустин заявил об ускорении импортозамещения в ИТ

Мишустин заявил об ускоренном импортозамещении ИТ и рекордах софта

Tекст: Вера Басилая

Мишустин на международном цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Казахстане заявил, что Россия смогла ускорить замещение зарубежных ИТ-решений после ухода иностранных компаний с внутреннего рынка, передает РИА «Новости».

«Мы смогли ускорить замещение зарубежных решений после ухода ряда иностранных компаний с нашего рынка», – подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что в стране научились создавать не только простые системные приложения, но и сложное программное обеспечение для управления производственными процессами, проектирования инженерных объектов и поддержки критической инфраструктуры. По его словам, рынок российского промышленного программного обеспечения в 2025 году вырос почти до 50 млрд рублей, а объем реализации программных продуктов и услуг за шесть лет увеличился более чем в четыре раза и превысил пять трлн рублей.

Премьер-министр также сообщил о готовности России делиться современными ИТ-наработками с государствами Евразийского экономического союза. «Россия готова делиться самыми современными наработками с нашими соседями», – заявил глава правительства на пленарной сессии форума.

В рамках визита в Казахстан Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета и ознакомился с рядом ИИ-проектов, представленных на выставке Digital Qazaqstan 2026. Делегациям ЕАЭС продемонстрировали казахстанские технологические разработки, включая национальные платформы искусственного интеллекта, интеллектуальные транспортные системы и комплексные цифровые решения для школ. Особое внимание уделялось пилотным ИИ-проектам, повышающим эффективность обработки данных и автоматизацию процессов в интеграционном пространстве ЕАЭС.

Ранее Мишустин сообщал, что доля российского программного обеспечения на внутреннем рынке выросла до 50%, а в сфере управления ресурсами организаций достигла 80%.

На форуме «Цифровые решения» Мишустин подчеркнул фундаментальную роль разработок ИТ-индустрии в цифровом суверенитете России и почти двукратный рост вклада отрасли в ВВП до 2,4%.