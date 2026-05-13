    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    Умер автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты
    Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    13 мая 2026, 08:32 • Новости дня

    Константинов предложил британским чиновникам помощь психиатров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватными новые санкции Британии, введенные Британией против крымских медицинских и детских учреждений.

    «В их действиях и поступках очень много неадекватного. Мы готовы их принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем», – сказал Константинов, передает РИА «Новости».

    Британия включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5. Кроме того, под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским властям вызвать санитаров из-за ограничений против крымской больницы.

    Посольство России в Лондоне заявило, что новые рестрикции против российских молодежных организаций основаны на наглой лжи.

    12 мая 2026, 09:55 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах глава правительства Великобритании Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий, отмечает Bloomberg.

    Главный секретарь премьер-министра Британии Даррен Джонс намекнул, что Кир Стармер может в ближайшее время огласить сроки своей отставки, сообщает Bloomberg.

    Десятки членов парламента от Лейбористской партии, включая союзников в кабинете министров, присоединились к призывам о его уходе.

    «Он слушает коллег, и он разговаривает с коллегами. Я не могу сказать, какое решение он может принять или не принять. Я не собираюсь забегать вперед решения премьер-министра», – заявил Джонс.

    Давление на Стармера усилилось после недавних местных выборов, на которых лейбористы потеряли контроль над валлийским парламентом и лишились почти трех из пяти мест в английских советах. В понедельник премьер обещал доказать неправоту скептиков и остаться на своем посту.

    Кризис лидерства обострился после решения назначить Питера Мандельсона послом в США в конце 2024 года. Позднее американское министерство юстиции обнародовало документы, раскрывающие связи Мандельсона с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах в Великобритании.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорую отставку британского премьер-министра.

    Политические позиции Кира Стармера серьезно пошатнулись из-за скандального назначения Питера Мандельсона послом в Вашингтоне.

    11 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Британии против психиатрической больницы в Крыму, посоветовала британским властям вызвать себе санитаров.

    Захарова прокомментировала новые антироссийские ограничения со стороны Британии, передают «Известия». По ее словам, после включения в санкционные списки психиатрической больницы и детских лагерей британским властям следует задуматься о собственном здоровье.

    «Когда правительство [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», – подчеркнула дипломат.

    Ранее стало известно, что британский Минфин расширил санкционный список. В него попала Клиническая психиатрическая больница № 5, расположенная в селе Строгановка под Симферополем. Кроме того, ограничения затронули ряд крымских детских домов, оздоровительных лагерей, пансионатов, а также курорт «Солнечная Таврика» и молодежный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти добавили в санкционный список НКО «Институт развития интернета» и гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака. Правительство Британии включило в антироссийский санкционный список 85 новых позиций, в том числе руководителей профильных молодежных организаций.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии

    Анализ геномов древних британцев выявил преобладание англосаксонского наследия

    Tекст: Мария Иванова

    Изучение останков тысячи человек показало, что многовековое владычество Рима обеспечило британцам лишь 20-процентный приток новых генов, изменив исключительно образ жизни островитян.

    Специалисты проанализировали геномы 1039 человек, живших в Британии в период с 2550 года до нашей эры до 1150 года нашей эры, пишет New Scientist.

    Выяснилось, что большинство жителей эпохи римского владычества сохранили стопроцентное происхождение от населения железного века. Лишь 20% имели обнаруживаемую родословную из-за пределов острова.

    «Римское завоевание оказалось гораздо менее значимым в генетическом плане, чем мы, возможно, привыкли считать исторически», – заявила Рэйчел Поуп из Ливерпульского университета.

    Ученые пришли к выводу, что римляне осуществили захват образа жизни, превратив Британию в серию эксплуатируемых рынков силами небольшой группы людей.

    При этом германские племена англов, саксов и ютов оставили огромный след. К шестому веку более 70% жителей южной части англосаксонской Британии имели происхождение, связанное с этими группами. В то же время генетическое влияние викингов оказалось крайне ограниченным.

    Всего 4% населения Англии в период с 8-го по 11-й века сохранили родословную из Скандинавии железного века. Исследователи отмечают, что на первом этапе викинги увозили рабов с острова, а во время последующих вторжений смешивались с местными жителями, имеющими схожее происхождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики раскрыли источник заселения Британии в бронзовом веке.

    Ученые впервые подтвердили реальные схватки людей со львами в римской Британии.

    Археологи нашли хорошо сохранившийся меч 6 века на саксонском кладбище в Кенте.

    11 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии начался скандал из-за пуговиц на женской форме в ВМС страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские военно-морские силы решили выделить до 200 тыс. фунтов стерлингов на изменение дизайна формы для женщин-моряков из-за неудачного расположения пуговиц на груди, командование подвергли критике за такое решение.

    Военно-морские силы Британии оказались под огнем критики из-за планов потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на перешив женской формы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Причиной такого решения стало то, что на существующей одежде пуговицы расположены в районе сосков, что было признано неуместным.

    «Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне пуговицы расположены неуместно», – отмечается во внутреннем документе военного ведомства.

    Подобные траты вызвали недовольство среди служащих. Это происходит на фоне того, что британским военачальникам ранее поручили найти способы сэкономить 28 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет из-за дефицита оборонных расходов.

    Источник в ВМС назвал абсурдным расходование средств на столь незначительное изменение, хотя и признал, что расположение пуговиц всегда вызывало насмешки в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное командование предупредило о серьезном дефиците оборонного бюджета. В 2024 году из-за сложной финансовой ситуации правительство страны решило отказаться от ряда военных разработок.

    11 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    Британия объявила о самых «жестких санкциях» против десятков россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Лондон расширил санкции против 85 российских граждан и юридических лиц – под новые ограничительные меры Британии попали десятки граждан и компаний из России.

    «Предпринимая одни из самых жестких действий на сегодняшний день, Великобритания разоблачает враждебную деятельность России и борется с ней на нескольких фронтах, включая недавние попытки вмешательства в выборы в Армении», – сказано в релизе британского правительства.

    Рестрикции затронули центр военно-спортивной подготовки «Воин» и министра молодежной политики ЛНР Юлию Величко. Их обвиняют в причастности к выдаче паспортов жителям освобожденных территорий и перемещению несовершеннолетних.

    Под санкции также попали 49 сотрудников Агентства социального дизайна (SDA) и организация «АНО Диалог». Лондон обвиняет их в проведении информационных кампаний и попытках вмешательства во внутреннюю политику Армении, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

    Кроме того, британские власти выделят 1,2 млн фунтов стерлингов на поиск несовершеннолетних и возвращение их на Украину. Об этом решении объявил министр по санкциям Стивен Даути во время визита в Брюссель. Всего на сегодняшний день Лондон ввел ограничения против более 3,3 тыс. российских объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия наложила санкции на глав Росмолодежи и «Юнармии». Посольство России назвало санкции Лондона наглой ложью о детях.  Захарова посоветовала  британским властям вызвать себе санитаров после введения санкций против психиатрической больницы в Крыму.

    Кстати, апрельский «Рейтинг недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД зафиксировал обострение гонки за лидерство в антироссийском лагере Европы. Германия опережает Францию и Британию, но последние создают не менее ощутимые угрозы для Москвы.

    12 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Принцесса Уэльская призналась в увлечении паделем
    @ i-Images /Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Принцесса Уэльская Кейт во время приема в саду Букингемского дворца рассказала о своем увлечении паделем, назвав этот вид спорта идеальным занятием для семейного отдыха, поскольку он представляет собой смесь большого тенниса, сквоша и настольного тенниса.

    В беседе с представителями Ассоциации большого тенниса 44-летняя принцесса выразила любовь к этой игре.

    «Вы увлеклись паделем? О, я люблю падель, это такая хорошая игра, она отлично уравнивает шансы тех, кто не играет в теннис», – приводит ее слова GB News.

    В разговоре с другой участницей мероприятия принцесса подчеркнула инклюзивный характер этого вида спорта.

    «Это очень общительная игра, в которую могут играть все поколения – я играю со своими родителями», – уточнила она.

    Интересы будущей королевы в спорте весьма разнообразны: от участия в тренировках по регби до соревнований на велотренажерах против принца Уильяма.

    Несмотря на то, что падель был изобретен в 1960-х годах, его популярность значительно возросла, и Ассоциация лаун-тенниса теперь называет его «самым быстроразвивающимся видом спорта в мире».

    Организация характеризует эту игру как «инновационную форму тенниса», которая привлекает людей всех поколений, от маленьких детей до бабушек и дедушек. Привлекательность этого вида спорта отчасти заключается в низком пороге вхождения: игроки любого возраста и уровня подготовки могут быстро взять в руки ракетку и начать заниматься.

    Одобрение этого вида спорта принцессой Кэтрин как «отличного средства для выравнивания возможностей» для тех, кто не играет в теннис, отражает широкую тенденцию привлечения в этот вид спорта новичков, которым традиционный теннис может показаться сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Уэльский с сыном посетили приют, куда его в детстве водила принцесса Диана. Меланья Трамп во время официального визита главы Белого дома США в Британию продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».

    11 мая 2026, 06:41 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал скорую отставку Стармера

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие дни на фоне провала Лейбористской партии на местных выборах в Великобритании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров ополчились против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера по графику уже на этой неделе», – отметил Дмитриев в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение на местных выборах в Великобритании. Лейбористы потеряли половину мест по итогам региональных выборов.

    11 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Посольство России назвало санкции Лондона наглой ложью о детях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Очередные британские ограничения против молодежных организаций основываются на наглой лжи и манипуляциях вокруг эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий, говорится в комментарии посольства России в Лондоне

    Дипломатическое представительство выпустило официальный комментарий по поводу недавних рестрикций. Новые санкции Британии в отношении отечественных молодежных организаций базируются на искажении фактов о спасенных детях, передает ТАСС.

    «Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей в прифронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских, вооружений», – подчеркнули в посольстве.

    В ведомстве добавили, что мифы о насильственном перемещении с Украины в Россию 20 тыс. несовершеннолетних неоднократно опровергались. Дипломаты сравнили подобные заявления с дезинформацией в Буче, отметив склонность Лондона к постоянным манипуляциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство расширило антироссийский санкционный список на 85 новых позиций, включая руководителей молодежных организаций.

    Британия ввела санкции против Института развития интернета и главы АНО «Диалог».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским властям вызвать себе санитаров после введения санкций против психиатрической больницы в Крыму.

    11 мая 2026, 05:12 • Новости дня
    Лейбористы потеряли половину мест по итогам региональных выборов в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам голосования на местных выборах правящая в Великобритании партия лейбористов лишилась половины своих мест в муниципальных советах, пишет Times.

    Местные выборы в Великобритании состоялись в четверг, но подсчет голосов закончили только в воскресенье. Выборы проходили в 136 регионах Англии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Лейбористы потеряли почти 1,2 тыс. из более чем 2,2 тыс. мест в муниципальных советах. Консерваторы также понесли потери, лишившись свыше 400 мандатов и сохранив за собой менее 800 кресел.

    Главным триумфатором кампании стала правая партия Reform UK, которая получила около 1,4 тыс. мест, хотя ранее имела менее 100 мандатов. Зеленые завоевали 376 кресел, увеличив свое представительство до 568 позиций. Либерал-демократы добавили в свой актив 143 места, доведя их общее число до 832.

    Несмотря на серьезные потери, лейбористы удерживают большинство в 28 муниципалитетах. Reform UK теперь контролирует 14 советов, либерал-демократы – 15, консерваторы – девять, а зеленые – пять. Кроме того, лейбористы получили лишь девять из 96 мест в валлийском парламенте и 17 из 129 в шотландском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение, а абсолютным триумфатором выглядит правая Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.

    12 мая 2026, 00:03 • Новости дня
    Британская поп-певица Дуа Липа потребовала от Samsung в суде 15 млн долларов
    @ imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская поп-звезда Дуа Липа подала в пятницу иск против гиганта электроники, утверждая, что Samsung использовала фотографию ее лица для продажи телевизоров, не получив разрешения и не предложив ей никакой оплаты, а в соцсетях множество поклонников жалуются, что бросились покупать телевизоры, думая, что их одобрила любимая певица.

    «Лицо мисс Липа было широко использовано в массовой маркетинговой кампании по продаже потребительского товара без ее ведома, без учета ее мнения, и без ее права голоса по данному вопросу, контроля или какого-либо вклада. Мисс Липа не допускала и не допустила бы такого использования», – приводит The Independent выдержку из искового заявления.

    Согласно жалобе певицы, Samsung якобы начала размещать изображение Липы на маркетинговых материалах и картонных коробках со своими телевизорами по всему миру в начале 2025 года.

    Липа владеет авторскими правами на фотографию, которая была сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Когда Липа узнала о рекламе, она попросила Samsung прекратить использование картинки, но в иске утверждается, что компания была «пренебрежительной и черствой», отклонив ее просьбу.

    В иске указано, что Samsung неплохо заработала на использовании фотографии Липы и, судя по всему, получила ее одобрение, чего на самом деле не было. В заявке содержатся комментарии поклонников Липы в соцсети X, которые предполагают, что некоторые клиенты были вдохновлены на покупку телевизоров Samsung, потому что думали, что любимая певица одобрила этот продукт.

    В иске Липа обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, права на публичность и ложном одобрении артиста. Звезда требует возмещения ущерба в размере не менее 15 млн долларов, а также прибыль, которую Samsung получила из-за предполагаемого использования ее изображения.

    Команда певицы утверждает, что Samsung нарушила калифорнийский закон о праве на публичность, федеральный закон Ланхэма и требования к товарным знакам, которые защищают знаменитостей от несанкционированного использования их личных данных в коммерческих целях.

    The Independent напомнила, что это не первый случай, когда Дуа Липе приходится защищать свой имидж в суде. В 2025 году Липа выиграла судебный процесс против двух авторов песен, которые утверждали, что она скопировала мелодию своего хита «Levitating» из написанных ими диско-треков.

    Авторы песен Л. Рассел Браун и Сэнди Линзер подали в суд на Липу в 2022 году, обвинив ее в копировании их трека 1979 года «Wiggle and Giggle All Night» и их песни 1980 года «Don Diablo». Однако судья пришел к выводу, что схожим элементам песен «не хватает оригинальности», чтобы быть защищенными законом об авторском праве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Кэти Перри выиграла суд против тезки-певицы по делу об авторских правах. Суд взыскал 17 млн рублей за исполнение Суханкиной песен группы «Мираж». Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла.

    10 мая 2026, 19:27 • Новости дня
    Британские военные десантировались на остров спасать зараженного хантавирусом

    Tекст: Мария Иванова

    На отдаленный остров Тристан-да-Кунья впервые в истории высадилась парашютная группа врачей, чтобы срочно помочь сошедшему с лайнера туристу с симптомами заражения хантавирусом.

    Британские военные совершили парашютный прыжок на остров Тристан-да-Кунья, чтобы помочь гражданину, предположительно инфицированному хантавирусом, передает РИА «Новости».

    Накануне агентство по здравоохранению Британии сообщило о возможном заражении пассажира, сошедшего с круизного лайнера MV Hondius.

    «Группа военных специалистов высадилась на острове Тристан-да-Кунья с парашютами, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь после того, как стало известно, что один из граждан Британии на острове предположительно заразился хантавирусом», – заявило министерство обороны страны.

    Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и военные медики десантировались с военно-транспортного самолета Airbus A400M. Борт доставил необходимые медикаменты, кислородные запасы и специализированное оборудование.

    Самолет стартовал с авиабазы Брайз-Нортон в Англии, совершил посадку на острове Вознесения, а затем проследовал к месту назначения.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что это первый случай десантирования британских медиков ради гуманитарной миссии.

    Вспышка опасной инфекции зафиксирована на нидерландском судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь эпизодов заражения, три из которых завершились летальным исходом. В воскресенье лайнер прибыл на Тенерифе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи зафиксировали случай подозрения на хантавирус у британца на архипелаге Тристан-да-Кунья.

    Зараженное круизное судно MV Hondius прибыло к испанскому острову Тенерифе. В порту стартовал процесс эвакуации пассажиров лайнера.

    10 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неспособности Британии пережить премьерство Стармера

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенное Королевство рискует столкнуться с серьезными политическими потрясениями на фоне амбициозных планов действующего главы правительства остаться у власти на целое десятилетие, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев выразил уверенность, что Британия не сможет долго существовать под руководством Кира Стармера, передает РИА «Новости». По его мнению, страна не выдержит даже одного года текущего политического курса.

    «Бедная Британия не переживет даже еще одного года со «стойким» Киром, не говоря уже о его желании провести еще «10 лет на Даунинг-стрит, 10», – написал чиновник в социальной сети X. Он подчеркнул, что по меньшей мере 29 парламентариев-лейбористов пытаются сместить лидера партии.

    Ранее британская пресса сообщила о намерении Стармера сохранить пост премьера на протяжении десяти лет, несмотря на недавние неудачи на местных выборах. На этом фоне около 30 членов парламента от Лейбористской партии уже потребовали его отставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Лейбористской партии рассматривают вариант отстранения премьер-министра Кира Стармера.

    Агентство Bloomberg спрогнозировало отставку политика на фоне потери мандатов на муниципальных выборах.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предсказал уход британского премьера из-за ошибочных политических решений.

    12 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Замглавы МВД Британии покинула пост в знак протеста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Джесс Филлипс объявила о своем уходе с должности заместителя министра внутренних дел Британии после провальных выборов местных органов власти в знак несогласия с премьер-министром Киром Стармером.

    Джесс Филлипс покинула пост заместителя министра внутренних дел Британии в знак протеста против политики премьер-министра Кира Стармера, передает ТАСС. В письме, адресованном Стармеру, Филлипс заявила: «Я хочу, чтобы лейбористское правительство работало. Как и всегда я буду стремиться, чтобы оно было успешным и популярным. Однако я не вижу тех изменений, которые, как мне кажется, ждет вся страна. Поэтому я не могу продолжать занимать пост замминистра при нынешнем руководстве».

    Ранее 12 мая также ушла в отставку Миатта Фанбулле, занимавшая пост заместителя министра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти. Обе чиновницы выразили несогласие с курсом Стармера, усилив кризис в лейбористском кабинете.

    Политический кризис в Британии обострился после провальных для Лейбористской партии местных выборов, состоявшихся 7 мая. По итогам голосования партия утратила контроль над парламентом Уэльса и лишилась 1,4 тыс. мест в различных законодательных органах Англии.

    Стармер признал ответственность за неудачу, однако отказался покидать посты лидера партии и премьер-министра. За последние сутки более 80 депутатов Палаты общин от лейбористов публично призвали его к отставке, опасаясь дальнейшего падения рейтинга партии накануне всеобщих выборов, которые должны пройти не позднее августа 2029 года.

    Несколько помощников министров также подали в отставку 11 мая. Однако после заседания правительства утром 12 мая глава Минтруда и пенсий Пэт Макфэдден сообщил, что отставка Стармера не обсуждалась. Фракция лейбористов в Палате общин насчитывает 403 из 650 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лейбористы потерпели сокрушительное поражение на местных выборах в Британии.

    Ранее скорую отставку премьер-министра Кира Стармера прогнозировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    До этого сообщалось, что падение рейтингов до полувекового антирекорда заставило правящую партию обсуждать беспрецедентную за 126 лет возможность отстранения действующего главы правительства.

    10 мая 2026, 21:21 • Новости дня
    При нападении на еврейскую общину в Лондоне пострадали три человека

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Британии злоумышленник атаковал представителей местной еврейской общины, в результате инцидента легкие травмы получили двое мужчин и женщина.

    На севере Лондона задержан 34-летний Дилан Оссей, подозреваемый в нападении на членов еврейской общины, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в ночь на субботу, 9 мая, в районе Энфилд. Пострадавшими значатся двое мужчин в возрасте 26 и 58 лет, а также 53-летняя женщина. Медицинская помощь им не потребовалась.

    «В субботу, 9 мая, в 1.20 патрульные полицейские получили сообщение о мужчине, который, предположительно, преследовал, угрожал и совершал нападения на членов еврейской общины на улице Саутбери-роуд», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Задержанному предъявили обвинения по пяти пунктам, включая нападения на почве религиозной и расовой ненависти, а также угрожающее поведение.

    Представитель полиции Марко Бардетти подчеркнул, что правоохранители относятся к подобным преступлениям с максимальной серьезностью. Ожидается, что 11 мая Оссей предстанет перед судом района Хайбери. С конца февраля в Лондоне участились случаи нападений на еврейские организации, включая попытки поджогов синагог и автомобилей скорой помощи.

    Ранее, 29 апреля, в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает крупная еврейская община, произошло нападение с ножом на двух прохожих. Пострадали мужчины 34 и 76 лет. Нападавший, гражданин Британии сомалийского происхождения, был задержан на месте, а инцидент квалифицировали как теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10 тыс. демонстрантов вышли на акцию протеста в Лондоне из-за серии атак на еврейские организации.

    Британский премьер-министр Кир Стармер обвинил Иран в разжигании антисемитизма на территории Соединенного Королевства.

    Ранее лондонские правоохранители арестовали более двух десятков подозреваемых в поджогах объектов еврейского сообщества.

    11 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Британия наложила санкции на глав Росмолодежи и «Юнармии»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское правительство расширило антироссийский санкционный список на 85 новых позиций, введя ограничения против руководителей профильных молодежных организаций.

    Правительство Соединенного Королевства внесло в санкционный список главу Росмолодежи Григория Гурова и начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, передает ТАСС. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте британского кабинета министров.

    В обновленный список санкций были включены Севастопольский государственный университет и расположенный в Евпатории санаторий «Здравница».

    Также под британские санкции попали НКО «Институт развития интернета» и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

    Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Лукашенко заявил о «точечной мобилизации» для «подготовки к войне»
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров
    В России разрешили посадку на самолет по биометрии
    В Калужской области начали называть аборт новым термином
    Названы причины вызова певицы Линды на допрос
    Фигуристка Муравьева решила покинуть сборную и сменить спортивное гражданство

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

