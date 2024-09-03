С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Британия решила отказаться от ряда военных разработок из-за финансовых трудностей
The Daily Telegraph: Британия решила отказаться от ряда военных разработок из-за финансовых трудностей
Британии придется отказаться от некоторых военных программ в связи с непростой финансовой ситуацией в стране, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, пишет газета The Daily Telegraph.
По его словам, это самое худшее наследие предыдущего правительства на моей памяти, поэтому премьер-министр Кир Стармер и канцлер казначейства Рейчел Ривс заявили о трудных решениях, которые в Британии не хотели принимать, передает ТАСС.
Хили добавил, что правительство должно будет пойти на непопулярные меры, «в том числе в вопросе обороны», чтобы «поставить под контроль государственные финансы и вернуться к росту экономики».
Ранее Британия покинула топ-10 рейтинга стран по уровню промышленного производства, оказавшись позади России.