Заводчик Умеренкова: Выбор собаки часто начинается со взгляда

Tекст: Катерина Туманова

«Спокойный, мягкий, озорной, настороженный – все это видно во взгляде, и у людей, и у собак. И, выбирая собаку, человек, сам того не замечая, ищет того, кто смотрит на мир так же, как он сам. Наверное, поэтому любовь к собаке так часто начинается с одной фотографии», – заявила основатель питомника американских булли Олеся Умеренкова в эфире радио Sputnik.

При выборе питомца эксперт советует ориентироваться на свой образ жизни: домоседам подойдут спокойные животные, а любителям активного отдыха – энергичные. Также важно учитывать уровень терпения владельца. Если шум и беспорядок вызывают раздражение, лучше выбрать спокойного щенка.

«Не берите самого бойкого щенка в помете, даже если он очень обаятельный. Вам будет проще с тем, кто исследует мир спокойнее», – пояснила она.

Умеренкова рекомендовала также учитывать, сколько времени человек готов уделять собаке, так как некоторые породы плохо переносят одиночество. Перед принятием окончательного решения она советует познакомиться со щенком лично и расспросить заводчика о его характере.

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