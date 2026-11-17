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Минобороны Японии решило объединить две из пяти сухопутных армий
Nikkei: Власти Японии решили объединить Восточную и Северо-Восточную армии
Министерство обороны Японии запланировало административную ликвидацию Восточной армии сухопутных сил и ее слияние с Северо-Восточной армией для оптимизации излишних штабных структур.
Японское военное ведомство намерено оптимизировать командные структуры путем слияния Восточной армии с центром в Токио и Северо-Восточной армии. Высвободившиеся административные функции планируется заменить системами искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.
Сейчас японские сухопутные силы состоят из Северной, Северо-Восточной, Восточной, Центральной и Западной армий. Такая региональная система действует с 1960 года. Реформа оставит на главном острове Хонсю только два армейских объединения, что позволит сократить аппарат и упростить логистику.
Изменения вызваны острой нехваткой личного состава. Министерство обороны планирует уменьшить официальную штатную численность вооруженных сил, которая по закону превышает 247 тыс. человек. Реальное число военнослужащих неуклонно снижается с 2020 года из-за низкой рождаемости и дефицита контрактников. По итогам завершившегося в марте 2025 финансового года армия была укомплектована на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.
Точные масштабы сокращений определят в ходе подготовки масштабной военной реформы. Ожидается слияние ряда военных объектов и широкое внедрение беспилотников. В первую очередь сокращения затронут вспомогательные и штабные подразделения, боевые части останутся в прежнем виде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о планах разработать новую концепцию применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.
Ранее правительство Японии решило официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.
Также верхняя палата японского парламента утвердила законопроект о создании в стране воздушно-космических сил самообороны.