Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Юрист Кузнецов: В 2027 году будет шесть выгодных месяцев для отпуска
Эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов заявил, что планировать отпуск в 2027 году выгоднее всего на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь из-за наибольшего количества рабочих дней.
«Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска – количество рабочих дней в месяце. В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями», – сообщил Кузнецов РИА «Новости».
Юрист пояснил, что размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последний год. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше денег теряет сотрудник при замене зарплаты на отпускные.
Специалист добавил, что уходить в отпуск в январе, феврале и мае финансово невыгодно. Из-за длинных праздников количество рабочих дней в эти месяцы минимально, поэтому каждый из них оценивается дороже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, налитики подсказали способы выгодно оформить отпуск с учетом празднования Дня народного единства. HR-директор Романова назвала наиболее выгодные для сохранения дохода месяцы для отпуска. Эксперт Южалин рекомендовал выбирать для отдыха месяцы с максимальным количеством рабочих дней.