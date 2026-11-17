Юрист Кузнецов: В 2027 году будет шесть выгодных месяцев для отпуска

Tекст: Катерина Туманова

«Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска – количество рабочих дней в месяце. В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями», – сообщил Кузнецов РИА «Новости».

Юрист пояснил, что размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последний год. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше денег теряет сотрудник при замене зарплаты на отпускные.

Специалист добавил, что уходить в отпуск в январе, феврале и мае финансово невыгодно. Из-за длинных праздников количество рабочих дней в эти месяцы минимально, поэтому каждый из них оценивается дороже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, налитики подсказали способы выгодно оформить отпуск с учетом празднования Дня народного единства. HR-директор Романова назвала наиболее выгодные для сохранения дохода месяцы для отпуска. Эксперт Южалин рекомендовал выбирать для отдыха месяцы с максимальным количеством рабочих дней.