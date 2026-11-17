Авиация ВКС России уничтожила склады дальних БПЛА ВСУ под Черниговом

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области авиация ВКС РФ нанесла удары по складам БпЛА дальнего действия, позициям 143 омбр ВСУ и 10 брон НГУ в районе Чернигова, Тихоновичей и Клюсов», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении основные усилия были сосредоточены на выявлении логистических узлов украинских войск. Российская артиллерия и дроны нанесли удары по скоплениям живой силы и техники в районе 15 населенных пунктов.

Вблизи села Суходол уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского разведывательного батальона, подтверждены высокие потери личного состава.

На участках наступления в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, штурмовые подразделения продвигаются вглубь региона. За сутки на 11 участках Волчанского и Великобурлукского направлений продвижение составило до 800 метров.

В район Приколотного украинское командование перебрасывает группы спецназа, при этом общие потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях превысили 180 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы ударных дронов группировки «Север» уничтожили танк и группу боевиков ВСУ в Харьковской области. Российские подразделения продвинулись на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях. Одесского ресторатора сослали в штурмовики за неудачное застолье для командира.