Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Авиация ВКС России уничтожила склады дальних дронов ВСУ под Черниговом
Авиация ВКС России уничтожила склады дальних БПЛА ВСУ под Черниговом
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и нанесли массированные удары по складам дронов дальнего действия ВСУ в Черниговской области, а штурм-группы продвинулись вглубь Харьковской области.
«В Черниговской области авиация ВКС РФ нанесла удары по складам БпЛА дальнего действия, позициям 143 омбр ВСУ и 10 брон НГУ в районе Чернигова, Тихоновичей и Клюсов», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
На Сумском направлении основные усилия были сосредоточены на выявлении логистических узлов украинских войск. Российская артиллерия и дроны нанесли удары по скоплениям живой силы и техники в районе 15 населенных пунктов.
Вблизи села Суходол уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского разведывательного батальона, подтверждены высокие потери личного состава.
На участках наступления в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, штурмовые подразделения продвигаются вглубь региона. За сутки на 11 участках Волчанского и Великобурлукского направлений продвижение составило до 800 метров.
В район Приколотного украинское командование перебрасывает группы спецназа, при этом общие потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях превысили 180 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы ударных дронов группировки «Север» уничтожили танк и группу боевиков ВСУ в Харьковской области. Российские подразделения продвинулись на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях. Одесского ресторатора сослали в штурмовики за неудачное застолье для командира.