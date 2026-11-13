Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Группировка войск «Север» уничтожила две штурм-группы ВСУ в районе Хатнего
Группировка «Север» уничтожила штурм-группы ВСУ в районе Хатнего
Российские подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия, продвинувшись на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, уничтожая живую силу и технику ВСУ.
«В районе Хатнего вскрыто формирование двух штурмовых групп 475 ошп ВСУ. В результате комплексного огневого поражения обе группы уничтожены», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Штурмовики «Северян» на Липцовском направлении продвинулись южнее Алисовки и Высокой Яруги. За сутки общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наступают широким фронтом на юг от Бугаевки до Хатнего. За сутки продвижение составило до 800 м.
В Черниговской области расчеты «Гераней» отработали по позициям 143 омбр ВСУ и 10 обр НГУ в районе населенных пунктов Жадово и Клюсы.
В Сумской области штурмовые группы «Северян» продвинулись на 200 метров в районе Коренек, активно используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы. По словам бойцов, ВСУ перебрасывают в регион резервы, в частности 29-ю бригаду, укомплектованную офицерами из резерва или снятыми с должностей.
В Конотопе из-за перебоев с электричеством и водой администрация обратилась к военным за помощью, но получила отказ, узнали «Северяне», так как личный состав занят на передовых позициях и строительстве командных пунктов.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Штурмовики группы войск «Север» усилили давление на оборону ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Командир роты беспилотных систем с позывным Лесник сообщил об уничтожении 20 радиолокационных станций ВСУ в Харьковской области за месяц.