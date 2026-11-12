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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    69 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    6 комментариев
    12 ноября 2026, 06:07 • Новости дня

    Группировка «Север» уничтожила 20 радаров ВСУ в Харьковской области за месяц

    Российские военные поразили 20 радиолокационных станций ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки войск «Север» за месяц поразили 20 радиолокационных станций вооруженных сил Украины на харьковском направлении, сообщил командир роты беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Лесник.

    Поиск станций противника ведется благодаря средствам технической разведки в конкретных районах площадью не более 150 на 150 метров, пишет РИА «Новости». «И как только станция обнаружена, по ней наносится удар FPV-дронами и артиллерией», – рассказал Лесник.

    Радары обнаруживаются операторами разведывательных беспилотников при изучении украинских тыловых районов. Координаты целей немедленно передаются расчетам артиллерии и ударных дронов.

    Поражение радиолокационных станций лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику. Поиск и уничтожение целей ведется круглосуточно. Ранее сообщалось об аналогичной работе морских пехотинцев группировки «Север» в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    Специалисты беспилотных систем ликвидировали в регионе более 90 станций спутниковой связи Starlink.

    Также российские военнослужащие уничтожили шесть украинских радиолокационных станций на харьковском направлении.

    11 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США

    The Telegraph: Украина отклонила предложение США изменить границы ДНР и ЛНР

    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Киев отверг план американских мирных посланников по пересмотру административных границ в Донбассе ради возобновления переговорного процесса.

    Инициатива США предполагала территориальный компромисс, пишет The Telegraph.

    Согласно предложенному варианту, Россия получила бы полный контроль над линией фронта, а украинской стороне не пришлось бы сдавать удерживаемые в Донбассе города.

    «Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», – заявил близкий к консультациям источник издания.

    Усилия Вашингтона по прекращению боевых действий зашли в тупик именно из-за донбасских территорий, часть которых остается под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вашингтон назвал отказ от территорий обязательным условием предоставления гарантий безопасности Украине. В том же месяце Киеву на переговорах в Абу-Даби собирались предложить вывод войск из Донбасса в обмен на 800 млрд долларов. В прошлом году американские чиновники возмутились нежеланием украинской стороны принимать предложения об уступках.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Воскресенку и Шиловку в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Воскресенку и Шиловку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» в ходе проведения спецоперации на Украине взяли под контроль населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» в результате решительных действий освободила населенный пункт Шиловка в Донецкой народной республике, а подразделения «Востока» взяли под контроль Воскресенку в Запорожской области, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям штурмовых бригад ВСУ, бригад нацгвардии и бригаде спецназначения «Азов» (признан экстремистским и террористическим в России) в районах Яковлевки, Сергеевки, Криницы и других населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял на этом направлении более 345 человек, шесть бронированных машин и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Севера», «Запада», «Юга» и «Днепра» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи. Украинские войска потеряли сотни военнослужащих, а также десятки автомобилей, гаубицы производства США, радиолокационные станции и системы залпового огня «Град».

    Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два снаряда системы залпового огня HIMARS и более тысячи беспилотников. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры ВСУ, цеха производства робототехнических комплексов и пункты временной дислокации иностранных наемников.

    Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.

    В понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

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    11 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Смоленской области в результате ночной атаки беспилотников погибли два человека, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Обломки дрона попали в многоэтажный дом в городе Ярцево, вызвав пожар. «Погибли два человека», – сообщил Анохин на своей странице в Mах.

    Из непосредственной зоны пожара спасли 10 человек. Для жильцов дома организован пункт временного размещения. Решение о возвращении людей в квартиры будет принято после обследования здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА.

    Также в результате ударов вражеских беспилотников в Смоленской области погибли два сотрудника МЧС.

    Кроме того, над регионом уничтожили семь дронов.

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    11 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили три электроподстанции и судно с оружием для ВСУ

    ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нанесены новые удары беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры и сухогрузу с оружием для ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакам подвергаются суда с военным имуществом для украинской армии, указало ведомство в Max.

    В течение ночи в результате ударов были поражены электроподстанция в Кривом Роге Днепропетровской области, а также две электроподстанции в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

    Также в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило вооружение и грузы двойного назначения для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

    В понедельник Минобороны сообщило о поражении мест производства дронов и судов с военными грузами.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и два судна с военными грузами.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    11 ноября 2026, 23:09 • Новости дня
    Бульдог на СВО нашел под завалами спасшего его от гибели российского бойца

    Бульдог в зоне СВО помог найти под завалами раненого российского бойца

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский бульдог по кличке Булка, которого ранее выходили российские штурмовики, нашел под разрушенным после атаки беспилотника зданием раненого хозяина.

    Военнослужащий с позывным «Виктор» оказался под завалами в результате прямого попадания вражеского ударного дрона, пишет «Комсомольская правда».

    Отсутствие штурмовика при отходе заметили не сразу. Однако в составе поисковой группы на место вернулся бульдог, который взял след и указал местонахождение хозяина. Он разгребал лапами землю и шифер, пока сослуживцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого бойца.

    За несколько месяцев до этого штурмовик спас израненную собаку с перебитой челюстью из-под руин разрушенного здания во время зачистки населенного пункта. Бойцы извлекли осколки и выкормили животное.

    За хороший аппетит и пристрастие к хлебу спасенный бульдог получил кличку Булка. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал четвероногого друга в родное село в Воронежской области, где питомец живет у родителей бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рядовой Беляков эвакуировал тяжелораненых товарищей из загоревшейся при атаке БПЛА машины. А также щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации.

    Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве.

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    11 ноября 2026, 12:17 • Новости дня
    Добровольческий корпус: 25% волонтеров идут на фронт после тяжелых ранений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские добровольцы даже после тяжелых ранений и потери конечностей возвращаются в свои подразделения для выполнения боевых задач, сообщил руководитель психологической службы Добровольческого корпуса Сергей Шарапа.

    «Ребята после тяжелых ранений, даже после ампутаций возвращаются. Порядка 25% таких бойцов после реабилитации вернулись в боевые подразделения и сейчас выполняют задачи в Добровольческом корпусе», – рассказал Шарапа РИА «Новости».

    По оценке психолога, огромную роль в процессе восстановления военнослужащего играют его родные и профильные специалисты. Он пояснил, что половину работы делают врачи и медсестры, проводя операции и выстраивая схему лечения, однако остальные 50% усилий по реабилитации ложатся на плечи самого бойца.

    Руководитель службы сам прошел через тяжелые испытания. Ранее он перенес сложнейшую онкологическую операцию и имел третью группу инвалидности. В 2024 году Шарапа отправился на фронт добровольцем, служил в эвакуационной группе, а позднее возглавил психологическую службу корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командир штурмовиков Никита Мурзаков рассказал о возвращении на передовую после множества тяжелых осколочных ранений.

    В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о возвращении в строй около 95% раненых российских военнослужащих.

    В прошлом году ветеран СВО Владислав Панов поделился опытом возвращения к обычной жизни после потери обеих рук.

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    11 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Представители украинских администраций сбежали из пригородов Сум

    Tекст: Антон Антонов

    Из населенных пунктов в северном пригороде Сум бегут представители местных украинских администраций и коммунальные службы.

    «Из населенных пунктов в северном пригороде Сум (Стецковка, Кардашовка, Песчаное и другие) начали бежать представители местных администраций. При этом вместе с ними из населенных пунктов бегут и коммунальные службы, оставив население без воды и газа», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются вглубь области, ВСУ активизировались в лесном массиве севернее Сум.

    Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах городов Сумы и Шостка, а также возле населенных пунктов Кружок, Вакаловщина, Стецковка, Пушкаревка, Ольшанка, Кучеровка, Павловка, Битица, Осоевка и Лужки.

    В Шосткинском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы продолжают поражать позиции украинских войск.

    На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Северян» продавливают оборону ВСУ, активно применяя артиллерию и системы «Солнцепек», ВСУ пытаются контратаковать.

    Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Лобановки, Лютовки, Безлюдовки, Клугино-Башкировки, Горяного, Новоселовки, Ямного, Безруков, Колодезного, Манцевки, Жукового Яра, Плоского, Шиповатого и Избицкого.

    На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются по лесополосам южнее Новой Казачьей и в районе Токаревки, а под Алисовкой атака двух штурмовых групп ВСУ была отражена комплексным огневым поражением, после чего украинские подразделения с потерями отошли на исходные позиции.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы группировки «Север» продвинулись на десяти участках в районах населенных пунктов Приколотное, Шевченково Первое и Бугаевка, суточное продвижение составило до 700 м, сорвана попытка выдвижения двух штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.

    Расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Минобороны рассказало о значении освобождения Шиловки

    Минобороны: Освобождение Шиловки открыло путь на Днепропетровском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные обеспечили условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны на Днепропетровском направлении после освобождения населенного пункта Шиловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Взятие под контроль населенного пункта Шиловка в Донецкой народной республике обеспечило российским войскам возможность продолжить продвижение на Днепропетровском направлении. Освобождение села позволило подразделениям улучшить свое тактическое положение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что успеха на данном участке добились силы группировки войск «Центр». Выполнение этой задачи позволило создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Павловку в ДНР.

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    11 ноября 2026, 07:31 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 150 дронов над Ленинградской областью

    Силы ПВО за ночь сбили 150 дронов ВСУ над Ленинградской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, уничтожили 150 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности. По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника», – сообщил Дрозденко в Max.

    Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. Несколько беспилотников попали в цель, в результате чего произошло возгорание. Пострадали трое работников, их жизням ничто не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о возгорании в портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области в результате атаки беспилотника.

    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 141.

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    11 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Шойгу заявил об изменении ситуации в зоне СВО с момента встречи в Анкоридже

    Шойгу: Ситуация в зоне СВО изменилась с момента встречи в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции серьезно поменялась со времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года.

    По словам Шойгу, обстановка на фронте существенно отличается от той, которая была на момент переговоров Путина и Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, передают «Вести».

    «Те, кто смотрит за ситуацией, обстановкой на фронте, могут спокойно посмотреть по будь то американским картам, украинским картам, по любым и сравнить то, что было на момент проведения, скажем, встречи в Анкоридже, и то, что есть на сегодняшний день», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он отметил, что изменения происходят каждый день. Российские войска постоянно освобождают все новые территории, пояснил Шойгу. Таким образом он ответил на заявления политиков из Европы о том, что положение дел на поле боя якобы побуждает Москву идти на переговоры с Киевом.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что зона безопасности вдоль российских границ в рамках спецоперации постоянно расширяется и этот процесс продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков назвал полезными трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 07:01 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 12 позиций ВСУ с помощью трофейной рации

    Российские войска уничтожили 12 позиций ВСУ благодаря трофейной рации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие благодаря захваченной рации выявили и уничтожили как минимум 12 позиций ВСУ на днепропетровском направлении, сообщил командир штурмового отделения штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии Андрей Мороз.

    «Благодаря трофейной рации было вскрыто и уничтожено минимум 12 позиций врага», – рассказал Мороз агентству ТАСС.

    Ранее он сообщал, что при помощи трофейной рации российские военные несколько дней водили солдат ВСУ на днепропетровском направлении по ложным маршрутам и заводили их в ловушки. Рация была захвачена у украинских связистов, которые не замаскировали узел связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трофейная рация ВСУ шесть дней передавала военнослужащим группировки войск «Центр» информацию о действиях украинских подразделений на днепропетровском направлении.

    Также использование трофейной рации помогло сорвать контратаки в Январском.

    Кроме того, российские войска уничтожили командный пункт одного из батальонов ВСУ в селе Новоселовка Днепропетровской области.

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