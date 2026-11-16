Кушнер сообщил о наличии позитивных идей в рамках украинского урегулирования

Tекст: Денис Тельманов

«Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы продолжаем видеть позитивные и конструктивные идеи в ходе серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности», – цитирует РИА «Новости» сообщение Кушнера в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о расчете Минска на помощь белорусских корней Джареда Кушнера в урегулировании украинского конфликта.

В субботу спецпосланник президента США отметил понимание Россией и Украиной необходимости уступок ради завершения конфликта в ходе закрытых консультаций.

В пятницу он сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров с участием российской и украинской делегаций, а также прямых дискуссий с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.